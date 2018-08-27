《玩笑》：玩了什麼，又笑了什麼？

文：Buff

Joke noun 名詞

something, such as a funny story or trick, that is said or done in order to make people laugh

為某種事物，例如一個好笑的故事或把戲，被訴說/被施展，其目的是使人們發笑 informal a person or thing that is very bad or silly

非正式用法 荒唐可笑的人或事物 verb 動詞

to say funny things

說笑話 ——Cambridge Dictionary 劍橋辭典

玩笑是黑白的、玩笑是幾何的、玩笑是文字遊戲的。《玩笑》（The Joke）改編自米蘭昆德拉的第一部同名長篇小說，導演基羅米爾吉瑞斯（Jaromil Jireš）拍攝此片期間正值布拉格之春（Prague Spring），即1968年1月5日至8月21日於捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）發生的政治改革運動，以「帶有人性面孔的社會主義」（Socialism with a human face）為旨，改革內容包括對媒體、言論自由、旅行限制的放寬等。米蘭昆德拉即曾投身此運動中。

如火如荼的1968年，時過50年再看，依然感受得到被封藏在膠卷中，一個偉大時代的騷動感——《玩笑》故事其實很簡單：

主角路德維克在學生時期因幾句隨筆寫在明信片上，或許是基於叛逆，亦或許只是無聊的玩笑話「樂觀主義是人類的鴉片。健康的氛圍蠢到發臭，托洛斯基萬歲！」（Optimism is the opium of mankind. Heathly spirit stinks of stupidity. Long live Trotsky!）而遭共產黨的批鬥，最後遭開除黨籍、學籍，並被送到遙遠的礦區進行勞改。

路德維克一直無法理解的是，那只不過是玩笑罷了，為何大家都對玩笑話如此認真？多年後，他滿懷復仇與憤恨的心回到家鄉，原想藉由引誘當年把他送入礦區的主審者帕維爾（Pavel）的妻子埃萊娜來達成復仇的目的，但後來發現，這只是他人生中又一個玩笑。

Photo Credit：2018桃園電影節提供

米蘭昆德拉在訪談中曾稱，他所有的小說其實都可以取名為《玩笑》或《生命中不能承受之輕》，由此見「玩笑」之意味深遠。

何謂「玩笑」？路德維克隨筆寫下的「玩笑話」，其中是否蘊含幾分真理？帕維爾等人嚴肅對待路德維克的文字，因為他們不認為這是一個「笑話」，那麼什麼才是呢？路德維克引誘埃萊娜的計畫是一場空，這個他已盤算多年的復仇何嘗又不是一個玩笑？

路德維克直視著鏡頭說著，「我想痛扁的不是你」，至此他的人生也算是一場玩笑，「喜劇就是拉遠了距離的悲劇」，我一直以來的疑惑則是，誰來定義喜劇，又是誰來定義悲劇？所謂「玩笑」，對誰來說是喜劇，對誰來說又是悲劇？

但可以確定的是，《玩笑》不論戲裡戲外，都有一種宿命般的荒謬：路德維克就像是卡夫卡的主角 K一樣，始終走不到他的城堡；《玩笑》電影本身則被當局禁演20年。

Photo Credit：2018桃園電影節提供

《玩笑》不一定好笑，電影本身卻極有可看之處：導演基羅米爾吉瑞斯為捷克新浪潮重要人物之一，《玩笑》雖然只是他的第二部長片，卻已展現極為熟練優雅的剪接手法：不若原著小說般傳統的回憶敘事，電影把過去跟現在放置在一起、交叉剪輯，路德維克過去不堪的記憶彷彿有生命似地，纏繞般的、攻擊般的，如幽靈般遊蕩在他的家鄉小鎮的每一條街道巷弄。

電影以一種極為微妙的表情看著過去，觸摸它、跟它對話——可不是嗎？過去即現在即未來。一場把過去為了路德維克的「玩笑」所召開的審判，與現在一場為了迎接小鎮上新生兒所舉辦的歡迎會交叉剪輯的戲，兩相對比，簡直是卡夫卡。

路德維克是一個只有過去的人。片中他常常遊蕩在線條之間、框框之中，跟楊德昌的現代疏離不同，《玩笑》展示的是一個具有侷限性的人，沒有現在，也沒有未來。劇中人物對路德維克說：「沒有寬恕的世界就是地獄。你活在地獄之中」，不啻為路德維克此一角色之最佳註腳。「玩笑」是什麼，《玩笑》又玩笑了誰？就讓我們再喃喃地重複：玩笑是黑白的、玩笑是幾何的、玩笑是文字遊戲的⋯⋯沒有什麼是真正的答案。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航