《玩笑》：玩了什麼，又笑了什麼？

文:Buff

Joke

noun 名詞

something, such as a funny story or trick, that is said or done in order to make people laugh

為某種事物,例如一個好笑的故事或把戲,被訴說/被施展,其目的是使人們發笑

informal a person or thing that is very bad or silly

非正式用法 荒唐可笑的人或事物

verb 動詞

to say funny things

說笑話

——Cambridge Dictionary 劍橋辭典