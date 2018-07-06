《薩瑪的漫長等待》的幾層斷裂

阿根廷女導演馬泰（Lucrecia Martel）過往在處理以女性為中心的作品，可以說是毫不費勁，一步步透過她那少產的作品，堆積出一個含混的印象：化抽象性思維為破碎但卻終將聚集為一個完整概念的手法。處理日常小事的《魔沼》（La Ciénaga，2001）或處理少女心事的《聖女》（La Niña Santa，2004）皆然，很可能因為她總是透過一部完整的影片去處理某一個特定的抽象概念，比如在《失憶薇若妮卡》（La mujer sin cabeza，2008）僅僅是處理一個女子的失憶現象。

闊別九年的《薩瑪的漫長等待》（Zama，2017）則戮力體現「希望」這個概念；或說，失落的希望，彷彿這是她對男性的詮釋，儘管我們無法判斷是否原著如此，但觀察她過往作品中的男性角色大概也能看到這種一致性。這種猜想是否成為她的侷限？或者，在《薩瑪》中強化了形式的在場，可能是一種掩飾的必然？

影片伊始，薩瑪在海邊，不管他在等什麼，基本上都可以料想得到，他等不到，或者說，他沒那麼快等到，就像肯恩的大宅掛著「請勿進入」所以沒有人能真的進入〔《大國民》（Citizen Kane，1941）〕——無怪乎奧森威爾斯（Orson Welles）後來會改編卡夫卡。《薩瑪的漫長等待》終究要從這個等待開始，只是他等的東西轉化懸念的什麼「賣高分」，因為很早就揭示給觀眾知道，一封調職信，但是，這份等待卻帶來了一種斷裂感。

在海邊的薩瑪眺望遠處。他在看什麼？沒人知道，因為鏡頭只讓我們看到他在看而不讓我們看到他所見。

那他在等待什麼？不管他在看什麼、等什麼，都不是那麼容易看到、等到，所以影片的故事才得以展開。但即使知道是一封調職信，正因為它遲遲不讓我們看見，所以還是有懸念。就像我們知道希區考克（Alfred Hitchcock）會說一首旋律是一個重要的情報，但究竟那是什麼情報，並不重要，重要的是，他會一直跟你說那個情報很重要，這也是一種賣高分：把觀眾提起興趣，讓影片更賣更加分的東西。然而這份懸念倒沒有持續性地勾起觀眾的期待與關注，可以說又是一種斷裂。

而薩瑪聲稱說妻子剛生產他要回家鄉去盡人父的義務；但是，除了他託書信官寫給家人的一封信之外，我們對他的妻兒情況一概不知。再說，後來他在他所管轄的島上也有了私生子——天知道從他的等待到影片結束究竟過了多少時間！在時間的推進上，觀眾的知覺基本也是一種斷裂，因為我們無法從被給的線索中去拼湊出完整的時間區間。他也似乎沒有對這位私生子盡什麼父親的職責。

Photo Credit：IMDb

但其實要說要求薩瑪盡什麼責任，也是徒勞的。這位郡守，在其任內（直到影片後段他似乎都還沒有卸下這個職務），在他眼皮底下，他的抄寫員私自寫書（這似乎是嚴重的罪行：似乎這個地方不許開發智力！），副手質疑他的判決（但得到的「懲罰」是讓他任意選擇想去的調職地——無獨有偶，正是薩瑪想去的地方）；對轄區土著或居民的習俗毫無所知（他身在土著的神秘儀式裡頭就像闖入外星），甚至不認識完美身材的財政部長夫人（然而他覬覦的部長夫人卻也輕易與副官好上）。

事實上，這種理解上的斷裂也是影片整體從內到外帶來的結果。影片暗含一條隱誨的語境，而在觀看過程中，視與聽的知覺也似乎經常分化。

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比如說，導演馬泰給我們很多純色，像是薩瑪的紅衣，傳訊員的藍衣，後段捉拿綠林大盜時綠色分明的場景，還有大海的藍、土地的黃，河上浮萍的綠。但是薩瑪卻寧願用聽的，像他在海邊聽那些正在泥浴的土著女人們對話那樣。

這正是聲音帶來另一重斷裂。像是聽到孩童的聲音卻見不到孩童；或者沒有人在說話卻聽到內心獨白。聲音帶來另一度空間，終成魔幻寫實的重要建材。

不過，馬泰給了觀眾各種聲與色，卻不給薩瑪希望；或說給了虛幻的希望。於是他對於周圍事件的反應變得強烈、易怒，就像他壓抑的情慾，在悠哉的背景配樂中逐漸聚積滿溢，讓人願意相信這成為他接觸土著的能量。

Photo Credit：IMDb

但即使觀眾或有心理準備（對那些不熟悉馬泰的人可就是觀影壓力），這部片仍給人過於抽象的印象，特別是伴隨著奇幻場面（像是薩瑪才看得到的鬼魂）和過多的「空缺」帶來的敘事斷裂。而這部改編自以18世紀為背景的1950年代小說，誠如馬泰所言，處理的仍是阿根廷對身分認同的迷思，尤其是對歐洲的想像，正因為這些人從未見過歐洲而去想像、憧憬它，這無疑也是一種認同上的斷裂了。

影展資訊

名稱：台北電影節

時間：2018/06/28－07/14

地點：台北中山堂（台北市衡陽路51號）｜台北新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓）｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航