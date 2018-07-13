台北電影節總監側寫：沈可尚－自我創作辯證之旅

沈可尚，第一位讓台灣賽鴿飛上國家地理頻道的導演，為了讓全世界看到賽鴿實況，差一點命喪大海，後來，這部耗時兩年拍攝的紀錄片《賽鴿風雲》讓他榮獲了2006年電視金鐘獎非戲劇類節目導演（播）獎。2013年，沈可尚更憑藉著紀錄一位單親爸爸和自閉兒尋常生活的紀錄片《築巢人》，橫掃台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯等大獎，並再度獲得金鐘獎非戲劇類節目導演（播）獎的肯定。

在紀錄片領域取得的卓越成績，很容易讓人忘記沈可尚其實是台灣少數在紀錄片之外，還能橫跨劇情片、實驗電影、及商業廣告的全方位導演。

今年，身兼台北電影節總監的沈可尚，在忙於籌辦台北電影節20週年活動的同時，終於要透過紀錄片《時光中》，觸碰過去30年來最抗拒的主題－父子關係，這也是他重啟與父親對話，冰釋前嫌的重要一步。

走出半生 歸來仍是少年

17歲的沈可尚曾是叛逆搖滾少年，數學教授的父親反對念美術系，他不願受困於僵化體制，背著書包、揣著身上400元鈔票就離家出走，這一逃就是五年。退伍後，終於鼓起勇氣按下家中電鈴，父親見到他的面，沉默許久後說出：「去洗手吃飯。」

即便娶妻生子成為人父之後，沈可尚與父親千絲萬縷的糾結未能化解，身上流著相同的血，彼此卻是遙遠星球的陌生人。「但幾年前母親生病住院，我才開始意識到父親逐漸老去，老到我不能再恨他。」於是他嘗試逐步靠近父親，但心裡的鴻溝難以在一夕間弭平，所以當接到公視的拍片邀請時，「想拍一部與父親和解的影片」念頭也從心中破土而出。

過去30年，沈可尚鮮少與父親見面，遑論談心，今年春節，沈可尚第一次隔著攝影機的距離，戒慎恐懼地與父親展開互動，這次的嘗試對他來說是緊張大於感動的，「要舉起攝影機面對家人，對我來說真的是太困難、太嚇人了！你永遠不知道下一刻會發生什麼事。」他先跟父親聊著最無害的電影話題，影片中父子一來一往，看似平淡的家常對話，心理始終掛記多年逃家的那一段過往。沈可尚這一次不再是旁觀的導演，而以影像介入他與父親，用創作填補內心缺席的遺憾，也私心想連結起日漸凋零的家。

Photo Credit：七日印象電影有限公司提供 紀錄片《時光中》劇照

越界，以漂泊之名

每個人心中都藏著與世界脫鉤的角落，那怕身邊再多人陪伴，仍會感到寂寥。翹家，是沈可尚與原生世界脫鉤的方式，也是他人生中最混亂、最豐富的旅程。一夕之間拋開家庭保護傘之後，身無分文的他曾臥睡在地下道，為了養活自己，在超市、麥當勞、唱片行四處打零工，努力從荒蕪中找到活下去的節奏。

「從一無所有到能跟世界共處，這是一段複雜的過程，所以你也會開始關注，跟你一樣身處在中心邊緣的人。」

年少漂泊的經歷，對沈可尚日後創作產生了絕對的影響。初入中年後拍攝的作品，如《遙遠星球的孩子》、《築巢人》、《昨日的記憶》、《來的及說再見》，鏡頭開始朝向自閉症、失智、癌症病人各種邊緣主題，揭露人們不願面對的複雜人性和殘酷真相，「我不曉得自己為什麼會一直去關心面對老病死的人，可能是別人難以了解，他們也有口難言，處在這個世界上如遺世獨立。」

創作是不斷的思考、辯證、反省

早年玩樂團的搖滾少年退伍後，考入台藝大電影系，也靠著配樂賺取生活所需。沈可尚說：「我18歲到28歲，生活費都是靠音樂賺來的。」但畢業後，沈可尚出乎意料地選擇從業電影，只因為電影給他的歸屬感比音樂更多。原來，沈可尚的心中一直有個宇宙，每個人在這裡都是獨一無二的一顆星球，跟著一群電影夥伴去戰鬥，就像在宇宙之旅中與其他星球相遇，然後彼此撞擊出無窮的可能性。

然而，在創作的宇宙中，沈可尚還是在自己的星球，在一片虛無中，聆聽內心的不安、困惑，不斷自我精神分析，不停透過紀錄與詢問「Why？」來反芻自身。

當開始對這世界有知有覺，就是創作的源頭。「能想到、會夢到，我才會去創作。」沈可尚也視自己的夢為禮物，常在床邊擺著筆記本、錄音機，醒來時立刻記下內容。沈可尚說自己很淺眠，夢境與現實相去不遠，甚至甦醒後仍會錯把夢境當現實。拍片之於他，也似在虛構與真實間交織重合，「拍劇情片的時候，我很希望是真實事件，所以會想盡辦法讓真實的感知在拍攝空間中發生。但拍紀錄片時，又好希望如劇情片，想去涉入被攝者的世界。」但不論是紀錄或劇情片，沈可尚都會保持一段觀看的距離，再慢慢收斂成心中冀望的藝術形式，他認為這是創作最神祕而有趣之處。

擁抱感性，張開知覺

Photo Credit：沈可尚提供 《與山》劇照

沈可尚現在已練就揮灑直覺，在拍攝現場能自然操作客觀物理條件，來催化出主觀化學變化，但一開始可不是這樣的。沈可尚舉學生時代拍攝畢業製作《與山》為例，對他來說，這部曾獲得台北電影節獨立創作最佳劇情片、金馬獎最佳創作短片，並入圍坎城影展短片競賽單元的影片，當初拍攝過程完全是個災難。

「第一天拍完後就停拍，因為感覺到我們都在演戲。但當時經驗太淺，當下無法敘述，只感覺全身不對勁。」沈可尚只好把同學全部趕下山，自己關在山上的廟裡修改劇本。他也發現，過於技術化的攝影機運作、漂亮打光，讓身處其中的人不自覺想慎重表演，但初出茅廬的學生團隊還無法駕馭，沈可尚乾脆放棄所有電影技巧，回歸最簡單的拍攝方式，這才完成了人生第一部代表作。

「多年後我才慢慢體會，感覺是要被聆聽和尋找。雖然事前可做很多預想，但拍片現場有它自己的節奏和氣氛。」已過了不惑之年的沈可尚，終於學會以謙遜和溫厚來面對這個曾經讓他怒氣沖天的世界。

與20歲的北影，一同打破電影框架

沈可尚的作品曾多次獲得台北電影節大獎，他自認為是「台北電影節養大的孩子」，因為這段深厚的淵源與情感，沈可尚在2017年毅然接下台北電影節總監重擔。

今年適逢台北電影節20週年，沈可尚不由得想起自己20歲生日的心境：今天開始就是成年人了，未來掌握在自己手裡！喜悅的同時伴隨著更重的責任。如今遭遇另一次20歲，沈可尚知道，北影必須承先啟後，創造未來。

台北電影節今年的主題是「打破框架」。其中，「電影正發生」單元將探討最新的VR技術如何改變線性敘事，讓觀影經驗從單向的凝望，變成雙向的互動。為此，北影特別邀展14部國際VR影片，超過半數曾入選威尼斯影展、日舞影展或翠貝卡影展，更有3部互動式作品，可說是台灣最完整的一次當代VR策展。

影展「異境真實」單元，也挑選難以界定，遊走紀錄、劇情、實驗類型的跨領域創新作品。同樣是台灣少數身棲多元類型的影像創作者，沈可尚形容如作家用一支筆可書寫出詩、小說、散文、報導等不同文體，當影像創作者對題目投射出情感後，自然流露不同的取向於影片書寫，無須受到類型束縛，只需盡情開展電影語言的想像。

影展資訊

名稱：台北電影節

時間：2018/06/28－07/14

地點：台北中山堂（台北市衡陽路51號）｜台北新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓）｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航