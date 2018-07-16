回首2018「電影正發生：VR感官全浸界」

在2012年的日舞影展，首次出現了一部描述洛杉磯人面臨糧食問題的《Hunger in Los Angeles》VR（Virtual Reality，虛擬實境）短片，之後VR電影開始以倍數成長。好萊塢的電影公司也開始嘗試製作VR電影。

2015年，NBA球星詹姆斯製作了一部12分鐘的VR電影，同年底，電影《星際大戰》也打造星際大戰的VR體驗，讓影迷可以搶先體驗緊扣《STAR WARS：原力覺醒》的劇情。2016年雷利史考特執導的電影《絕地救援》在日舞影展提供了30個VR體驗，讓觀眾可以隨著麥特．戴蒙飾演的太空人馬克的腳步，一起到達火星生活，體驗太空失重與操控太空探測器。

近幾年VR電影開始進入各大國際影展，2017年的威尼斯影展更首度開設VR電影競賽單元，顯示VR型式已逐漸獲得電影界的認可，許多影展也對VR越來越重視，今年的台北電影節也首次大規模加入VR元素，策劃了「電影正發生：VR」單元。

VR還是一種顛覆性技術：除了電玩與電影，VR技術還可應用到更廣闊的領域，為影視、醫療、教育、藝術跨界展覽等領域帶來重大影響，目前已經有VR應用於醫學心理治療的成功案例了。

此外，新聞產業也出現了越來越多的VR應用。對於VR來說，體驗故事情節的最好方法，就是讓觀者置身其中。當觀眾置身於在日常生活中無法親臨的環境中，才能從感情體會到受訪者所經歷的一切，他們就會看到故事的不同層面，危機意識或同理心境也會增強。

目前VR電影仍處於探索的初級階段，尚需借助或融合電影、美術、雕塑、舞蹈、展覽、舞台劇等多種藝術形式，而且長久觀看VR影片的經驗也讓人不太舒服或頭暈。由於觀眾看VR時必需帶上頭盔眼鏡與耳機，然而人的頭部並不能長時間承載重物，加上影片內容移動速度較快，拍攝角度、顯示手法或清晰度與人的感知認同產生偏差時，很容易讓人產生眩暈感或眼花撩亂。

台北電影節總監沈可尚表示，VR就像是心智感知幻術，不是在觀賞傳統電影能得到的東西，而是屬於這個空間才有辦法創造的事情，是他過去沒有接觸過的。

Photo Credit：台北電影節 VR影片：《犬之島》幕後拍攝

今年「電影正發生」單元主題是VR，台北電影節邀請14部國際VR作品參展，有超過半數曾入選威尼斯影展、日舞影展或翠貝卡影展，其中有3部是新穎的互動式影片，並安排一系列動態、靜態及互動式VR活動，更有7位國際VR產業的專家訪台。

讓台北電影節擁抱VR的轉捩點，則是一部描述人工智慧入侵人類潛意識夢境的未來預言《異境入夢》（Alteration），帶有《全面啟動》夢境探索的想像與危機感的VR電影，在沈可尚的心中產生了震撼與啟發，顛覆他以往拍攝電影的經驗，也改變了他對VR電影的想法。影片透過虛擬實境創造無孔不入的全景空間，帶領觀眾沉浸在緊湊的鏡頭及敘事之中，親身經歷科技帶來的危機。

像《NASA帶你去太空》（Space Explorers: A New Dawn）就帶領觀眾走進NASA的太空艙，親自參與世上最偉大的太空人的任務，敘述太空人的工作與過程，跟隨他們上天下海的探勘軌跡，在廣闊無盡的外太空飄浮考察，共度一段充滿好奇心與野心的探索之旅時光。許多場景彷如也是其中一份子，只可惜無法產生更多的互動或參與感。

《開展前夕》（Firebird The Unfinished）與《潛入躁鬱之心》（Manic）則是互動VR電影。《開展前夕》讓觀眾化身為羅丹雕塑展的策展人，在展覽開幕的前夕卻發生雕塑復活事件，觀眾必須手持雕塑工具，親手敲鑿完成這些未完成的作品，讓羅丹與卡蜜兒遺憾的愛情得到救贖，並解放他們的靈魂。雖然互動性高，但細緻度與敘事性仍有些不足。

《潛入躁鬱之心》則運用互動式裝置、3D動畫，模擬躁鬱症的精神時空，讓觀眾進入時而張狂、時而抑鬱的迷亂之心，體驗躁鬱症的各種感官刺激、想像力激增，複雜而難以言傳的心靈狀態。影像、色彩、空間、音效及拍攝手法都極為出色。

如今硬體的研發與開發商的積極投入，讓VR變得更加火熱。以往製作影片的分工合作方法在VR世界是完全不可行。VR是一種全新的敘事語法與藝術形態，創作思路與開端與傳統電影拍攝方式完全不同，傳統的故事邏輯與敘事語言已不再適用，在VR電影360度全景下，不只是在對觀眾說故事，而是將觀眾變成劇情的一部分。

其實VR電影的獨特之處，在於自由的觀看視角、沉浸式的觀影經驗及互動感受，觀眾面前沒有銀幕，只要戴著頭盔眼鏡、耳機便可以身歷其境，實現人與電影角色或劇中場景的互動，創造出以往電影無法營造的立體虛擬空間，即使在家也能體驗到IMAX級的電影效果，擁有傳統電影缺乏的獨特魅力，能夠拓展戲劇的表達形式。

在這個開放的空間，為觀眾帶來身心合一的虛擬現實體驗，傳統電影的邊界因而消失。

以VR電影的故事性而言，觀眾將獲得更多的解讀層次感，即使劇情相同，由於每個人的認知、行為與參與度不同，也會產生無限可能的體驗。觀眾可以通過在VR電影切換角色視角而多角度解讀故事，不同的觀影者則會因為不同角度的選取與參與，進而產生更多的差別體驗。這種電影敘事的豐富性及多樣性，是採取單一線性敘述的傳統電影，或傳統觀眾「被迫」接受導演的敘事手法，無法相提並論的。

也因為是360度全景式與互動性的全新視聽藝術，VR電影的創作者無法完全掌控觀眾視角，只能透過全景攝影機的運動方向及聲音來引導觀眾，因此在鏡頭語言、剪輯、敘事上的特點，VR取代傳統電影的可能性仍然不高。

傳統電影重視的是導演的敘事邏輯與鏡頭語言，也是組成電影的重要成分，透過不同的鏡頭展現，讓觀眾了解故事情節。而VR使用全景拍攝的方法，所有人物或故事情節可能會同時在觀眾眼前展開，分散展示的鏡頭反而會讓觀眾迷惑，導演也很難呈現故事邏輯、敘事方法、節奏與走向。某位VR製片曾經表示，製作時必須尋找合適的主題、確定敘述方式、平衡沉浸式體驗與觀看時產生的焦慮恐慌情緒，並非常了解每一個步驟會帶給觀眾什麼東西⋯⋯都是製作VR電影的困難之處。

現今VR電影的劇情並不像傳統電影線性敘事的模式，而是更著墨於電影的某個情節、角色或場景中設置相應的交互點，讓觀眾自行選擇要看的角度，並對即將發生的情節進行某種程度地介入，改變故事的過程。

事實上，目前也還沒有真正意義上的VR電影。

導演史蒂芬史匹柏在受訪時曾說，「隨著VR技術的發展，我覺得我們正進入一個非常危險的階段。這種技術將改變觀眾看電影時候的觀看角度，可以通過不同角度看電影，而故事呢？我們只能希望觀眾不要忘記故事，而不是只有畫面。」

Photo Credit：台北電影節 VR劇情片《全能元神宮改造王》劇照

沈可尚則認為，VR比較像是從傳統電影延伸出來的一個新區塊、新物種，兩者重疊度其實不高，VR會走出另外一條路，擴展性很大。他從VR觀影的感知經驗中得知，有些故事非常適合透過VR呈現，可以達到以前做不到的情境，將過去無法描寫的感知經驗透過VR來完成，但並非所有東西都要以VR的形式，例如比較直覺的情感、故事、生活的內容。

基於導演本能，沈可尚很自然地會開始思考整個VR電影的產製過程，甚至計畫接下來要籌拍一部VR作品。他表示，創作VR作品，保持開放的心態很重要。VR不會取代傳統電影，它只是開闢了創作更具有啟發性內容的新途徑而已。

雖然沉浸式技術可以增強故事情節，然而只有進步的技術並不足夠，精心的製作與強大的敘事仍然是不可缺少的。要拍攝真正的VR電影，產生良好的VR體驗感，必須要有優質的內容、完整有效的拍攝機制、敘事方式的改變，才能取代傳統電影導演的拍攝手法，並對觀眾產生吸引力。

現階段的VR電影仍處於剛起步的發展階段，電影產業也還無法完全利用這項新科技。然而觀看VR電影時，可以讓觀眾的感官沉浸、融入於全新的空間，VR對於傳統的電影模式與觀影方式，已展現了巨大的潛力與革新。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航