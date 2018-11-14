《野放動物》的同志身體：Camille Vidal-Naquet導演訪談

文：沈怡昕、許耀文

《野放動物》（Sauvage）本片由教授出身的新銳導演卡米爾維達那克（Camille Vidal-Naquet）執導，獲選2018年坎城影展影評人週（La Semaine de la critique）單元。在今年坎城首映後，飾演男主角里奧的法國男星費力克斯馬利托（Félix Maritaud），年僅25歲，勇奪單元新創設的「明日之星」大獎！

《野放動物》以巴黎工作的男妓產業為題目，在一片異性戀的男妓生態中，以一個遊走不同伴侶之間的男同志男妓。劇情描述男妓里奧（費力克斯馬利托飾）一心尋找真愛，當身旁男妓紛紛找人包養，他默默苦戀著另一位男妓艾哈德（Eric Bernard飾），但艾哈德卻是一位直男，不可能愛上他。

本片剖析性工作者處在社會邊緣位置的寂寞心聲。馬利托在片中有多場大膽全裸性愛戲，透過裸露呈現的「身體」與「自由」的辯證關係。

2018金馬影展有邀請到本片男主角菲力克斯馬利陶德，影展期間將與觀眾直接面對面。在那之前，作者沈怡昕、許耀文已於今年坎城影展，和導演卡米爾維達爾納格（Camille Vidal-Naquet）、演員菲力克斯馬利陶德（Félix Maritaud）進行訪談。

Q：我們想知道你怎麼飾演里奧的菲力克斯馬利陶德（Félix Maritaud）？當時有看過他在《BPM》或其他電影的演出了嗎？

卡米爾維達爾納格（以下簡稱卡米爾）：在選角過程中，有朋友介紹給我菲立克斯，我們沒有先試戲，先見面聊了一下之後，進入選角的流程中。當時《BPM》（2017） 還在剪輯過程中，所以我對菲力克斯的第一印象，沒有被他任何之前的作品影響，我覺得這樣很不錯。

菲力克斯馬利陶德（以下簡稱菲力克斯）：我幾乎是在《BPM》殺青後一周，就跟卡米爾碰面。

菲力克斯：是的。我甚至還演了他今年入圍坎城影展正式競賽的新片《Knief + Heart》（2018）。

Q：可否請您談談跟卡米爾、《BPM》羅賓康皮洛（Robin Campillo）、《Knief + Heart》楊岡薩雷茲，3位同是法國出身的同志青年導演，與他們的合作有甚麼不同之處？

Photo Credit：2018金馬影展提供

菲力克斯：跟這3位導演合作最大的不同之處，當然來自於我所飾演的3個角色之間的差別。羅賓的《BPM》是一部關於愛滋行動組織「ACT UP」奮鬥的過程，所以我的角色其實反而比較著重在對抗與戰鬥的姿態，而比較少細膩的情感表達。

而與楊岡薩雷茲合作《Knief + Heart》，卻是不同的經驗，這部片是恐怖片，而你知道恐怖片的主角最後終就會死掉，但這樣的經驗很新鮮而且瘋狂。這兩個角色的共通點就是他們都是同志，除此之外沒太多相似之處，這是最有趣的地方。

Q：您（卡米爾）處理影片中菲力克斯所飾演的里奧（Léo）的身體形象（Body Image），也與其他導演處理同志角色的不同，可否談談您是怎麼處裏影像中的身體的？

卡米爾：首先，我不覺得我的電影只是單單是處理同志的身體（gay body）。我會說我是處理男性的身體（male body）。

身體的概念，是《野放動物》這部影片的核心。身體，包含了皮膚、手，都是性工作者的賴以維生的工具。我試圖用在現實環境中捕捉身體的影像，讓他們的身體看起來自然且尋常（ordinary），選擇這樣拍攝的原因是因為，對性工作者來說，這些透過身體完成的辛苦工作，是生活中再尋常不過的事。

而問題來了，這些身體能被色情化（erotic）嗎？正是因為性已經融入他們工作的日常，對他們來說這是相當辛苦的工作，在這故事中讓他們的身體有些色情的成分，其實對敘事來說有些激烈，會讓身體的形象看起來有些「危險」，因此我必須要在「日常」與「危險」的身體形象之間找到平衡點。

Photo Credit：2018金馬影展提供

最後呈現出來的質感是一種游在情色邊緣的形象，十分日常，但又參雜一點危險的氣息。其實，《野放動物》背後的身體政治，就藏電影裡，里奧的皮膚與身體（健康）狀態之中。

Q：所以您與攝影指導賈克吉侯特（Jacques Girault）試圖以紀錄片式的視角去捕捉演員的身體嗎？

卡米爾：我懂你的意思，但我也不會用「紀錄片式」、「寫實」來形容這部影片的風格，我們在記者會上提到一種類似「牆上的蒼蠅」（fly on the wall）的視角，但不是一種「紀實」的邏輯，反而是更貼近這個概念的本質：

直覺性（instinct）且原始（primitive）——這樣的指導方針，是我與攝影師討論出來，為了呈現這部電影的自由性，也因為這樣，我們希望不被場地侷限，大量使用手持鏡頭，能夠讓角色在現實的地景中活動，近距離溫柔捕捉劇情中他們遭遇暴力的片刻。

Photo Credit：2018金馬影展提供

我理解大多數人將這種作法理解為一種「紀錄片式」的拍攝邏輯，但我們的電影與大量仰賴田野調查的紀錄做法還是有些不同，我們是以虛構的方式，直覺式的捕捉演員在現場的反應，這之間還是有所不同。

Q：談到田野的部分，《野放動物》描繪了大量的男妓生活輪廓，在先前的資料中你提到你有過自己長達3年於巴黎郊區蹲點的經過，可以請您再多談談田野調查的經驗嗎？

卡米爾：我在巴黎西邊男妓聚集的知名景點蹲點布洛涅森林（Bois de Boulogne）蹲點，當時我已經有了劇本的雛形，我是在蹲點之前就開始發展我的劇本了，但我僅僅只是用想像，我必須要去實地確認劇本中的細節是否夠精確。我在那裏遇到很多男妓，也強化了劇本中的角色形象，然後我就待一陣子⋯⋯

Q：菲力克斯飾演的男妓里奧，這個角色是在什麼時候才誕生的呢？是在田野調查之前，或者之後？這部片有一些自傳性的成分嗎？

卡米爾：喔，我想像這個男主角從一個際遇（encounter）漂泊到下一個，然後我在田野調查中讓他的形象更鮮明。儘管我可能有看過一些新聞報導，提供了我靈感，但這個角色是純粹虛構而出的。在寫劇本前，我是真的沒有與男妓相關的生命經驗，但是如果談到本片談論的愛、渴望、拋棄與被拋棄的面向，這確實是從我自己生命經驗中所提煉出來的成分。

Photo Credit：IMDb

Q：在現在的同志色情片世界中，很多演員都是直男，而在男妓的世界裡，很多男妓也是異性戀。你為何選擇讓你的主角是同志？

卡米爾：你要回答這題嗎？

菲力克斯：布洛涅森林的男妓，他們是活在現代社會邊緣的局外人，選擇同志角色，是為了透過一個身在邊緣人設群，卻在其中又格格不入的角色，來呈現這個群體的輪廓。這是一種雙重的局外人（double outsider）的身分。

卡米爾：沒錯，但我同時也認為重點不是里奧的同志身分，而是當他活在一個高壓的、去人性化（dehumanized）的環境中，所有的人在這裡都是尋求溫飽，只有他，是為了滿足被愛的渴望。對其他男妓來說。

被貼上同志身分的標籤會是個「問題」，對里奧來說愛情的對象是男是女並不重要，重點是他喜歡的人，在這個意義上，他是布洛涅森林男妓的邊緣人，因為在那座森林裡，沒有人在找愛情。

Photo Credit：IMDb

Q；里奧的角色在電影中，像是在尋找一種不可能的愛情（impossible love），他愛上了一個異性戀男妓；他們的關係近似兄弟，卻無法成為戀人。

卡米爾：同樣地，我認為，里奧的情況更複雜一些。劇中直男艾哈德（AHD），其實愛著里奧，他能愛他，但他不是同志。我認為男人可以愛著男人，卻不一定要是同志。你們有看過《穆荷蘭大道》嗎？《穆荷蘭大道》中兩個女主角相愛，但是她們不是女同志。這是一種純粹的愛，在人與人之間，超越所謂同志的標籤。

Q：我同時也非常好奇影片拍攝的地點，你們是在史特拉斯堡（Strasbourg）取景地嗎？

卡米爾：你去過史特拉斯堡嗎？其實在拍攝《野放動物》前，我沒去過史特拉斯堡！因為，我們拿了法國大東部地區（Grand Est）、斯特拉斯堡城市共同體（Eurométropole de Strasbourg）的電影拍攝基金，他們投資了我們的電影，所以我們必須要在史特拉斯堡拍攝。

Q：史特拉斯堡也有像巴黎布洛涅森林，這樣的男妓聚集處嗎？

卡米爾：有的，但我們沒有在那裏拍攝，因為那個地點比較複雜，旁邊沒有太多樹，而且靠近高速公路，十分危險。我們最後找了另外一條街道來拍攝。

Q：自由與愛幾乎是這部電影的核心，但在電影的結尾他遇到了一個願意收養他的老男人，願意帶他遠走魁北克。里奧最後在去機場的路上，下車跑回森林，你可以為我們談談電影的結局嗎？

卡米爾：他可以賣他的身體，卻不能出賣他的自由，那是他唯一僅存的事物。他可能身上一無所有，卻一夕之間，透過賣身被人賞賜了一切財富與溫暖，但他有一樣事物是不出售的，沒人能替他做決定，他遵循自己的意志，不從屬於他人。

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航