《Profile》：聖戰士的青春電幻物語

文：張笠聲

今年柏林影展亮相的電影《Profile》就將故事建構在這樣的背景，並得到了「全景單元觀眾票選獎」。這部片餘韻很強的地方，不是因為對這個大家都好奇的社會議題有多角度的描摹，相反的，它選擇一個異常狹窄而且平面的視角：所有情節只發生在一台電腦螢幕上。

這部影片沒有使用電影攝影機，而是用電腦軟體側錄。全程是女記者Amy怎麼在網路上和一個化名Bilel的聖戰士以Skype交談，穿插她與朋友、家人、上司的私人通話。

儘管是個很片面的角度，但有非常銳利的戲劇衝突：一方面是貌似冠冕堂皇的調查，觀眾要隨著Amy從許多的螢幕和視窗對話中，找到一些可信的畫面，期待它告訴我們關於敘利亞的某種真相，另一方面，觀眾也像是在窺探她的私生活，體驗一個寂寞城市女子在網路上和聖戰士交友是怎麼樣的感覺。神聖和猥瑣的念頭混接在一起，讓這部娛樂作品產生五味雜陳的深度。

Profile的原型是一本暢銷書。這本名為《聖戰士的肌膚之下》（Dans la peau d'une djihadiste）的報導出版在2015年5月、正是11月震驚法國的巴塔克蘭劇場（Bataclan）巴黎演唱會槍擊案不久前。在書中，為了調查「聖戰士新娘」的現象，住在巴黎的女記者使用釣魚手法假扮改宗的大學生，並在網路上與伊斯蘭國的應募官深入交流。

在電影的版本中，地點改至英國倫敦，記者Amy為了製作一個電視節目，在臉書上接近一位從倫敦到敘利亞的聖戰士Bilel，長達一個月。在非典型雇傭的經濟壓力下，她要面對扮演愛情騙子的良心不安，一面完成聳動又血汗的報導。

要了解這部電影的風格脈絡，要追溯到2015年。這一年，出身哈薩克的導演提默．貝克曼比托夫（Timur Bekmambetov），開始了一項計畫。曾拍攝《刺客聯盟》（Wanted, 2008）、《賓漢》（Ben-Hur, 2016）等好萊塢大製作的他，開始監製一系列在電腦螢幕上拍攝，在戲院大銀幕放映的電影。

貝克曼比托夫製作專門的螢幕錄影的軟體，並宣稱已經有超過十個拍片計畫在進行中。他開發軟體把片場搬到電腦裡，可以用程式碼調控軟體訊息的時間軸，還可以在後製階段調整節奏和景框。他傾心於電腦螢幕能創造的擬真感受，情願讓演員自己操作電腦和手機上的相機Skype連線，而不是攝影師操刀。

伴隨自己撰寫的宣言，貝克曼比托夫將這種電影類型稱作「螢幕電影」（screenmovie）。這些乍看很像網路直播的低成本驚悚電影已經形成搶眼的系列——包括《弒訊》（Unfriended, 2015）、《弒訊2 ：暗網》（Unfriended: Dark Web, 2018）和獲得更高討論度的《人肉搜索》（Searching, 2018）。

不同上述3部影片，《Profile》是由貝克曼比托夫親自導演的第一部作品。可以看出，《Profile》不論在人物塑造或剪接的節奏上都更精進且合理，並更往寫實的典範靠攏一些。

螢幕電影有趣的化學作用來自兩方面，一是怎麼用新觀點來講舊的故事：沿用過往類型電影的劇情公式，但所有場景都要發生在電腦螢幕上，而不是現實空間。為了達到可信的程度，場景之間的銜接方式都得作出相應的設計。

2015初試啼聲的《弒訊》抓住這個關鍵，社交情境的寫實令人會心一笑，還用訊號不良裝神弄鬼，翻玩青少年恐怖片。

《Profile》的特色則是，在臥底驚悚類型片的框架下，女記者和聖戰士在網路上互動的過程，看起來像是實境感很強的網戀曖昧實錄，充滿未知和期待。

相對於生活中滑軟體滑到無聊的常態，螢幕電影每每提供在網路上一場接一場刺激的交流。這是利用現代觀眾的網路成癮，讓人沉浸在使用一台不斷有事情正在發生的電腦的錯覺之中，產生制約的快感。另一方面，螢幕電影的視覺花樣繁多，似乎還沒有窮盡的疲態。電腦視窗是所有我們能接觸到的數位影像的大雜燴。

透過zoom in、zoom out和跳出的視窗訊息，影片可以不斷轉移觀眾注意力到Google、社交軟體上各種高畫質、低畫質、直播、靜態、現成物的素人照或是商業圖片，以及圍繞圖形旁邊更為瑣碎的符號⋯⋯

標籤、商標、時間軸、卷軸、子母畫面、讀取進度表。這些質感矛盾的圖文資訊非常跳躍地接合在一起。甚至一些老派電影概念又變得新鮮起來：分割螢幕、字卡和突然跳出的音樂，這些60年前被叛逆導演拿來破壞影像和諧的利器，現在在螢幕電影上再被磨利一次，有時我們甚至不知道剪接點這樣的概念在這種電影中該怎麼定義，因為這到底是一景一鏡？還是快速剪接？何時是倒敘？眾多界線模糊在一起創造新鮮的節奏感。

《Profile》的故事背景就這麼呼應戲裡戲外的時間點：當人們可以完全因為網路上的資訊，而決定投身一個從來不知道是什麼的地方參加聖戰的時候，電影也開始摸索電腦螢幕的敘事原則，那些圖文組成的資訊如何影響人物角色作出決定，引出戲劇化的事件。

這不只是概念搶眼的影片，劇中兩位主角Amy和Bibel的互動與情緒構築得很真實，不管是猜疑、不安、動情還是同情，觀影過程都讓人想知道結局如何。

在天花亂墜之中，最吸引螢幕電影目光的故事，都拍了類似的橋段：這個人到底是誰？這個圖像背後的人可信嗎？《弒訊》、《弒訊2：暗網》用神秘身分的ID構築恐懼，《人肉搜索》的父親迷失在女兒遺留下來的圖像裡。

不安的感覺瀰漫在影像的多重身分的問題上，《Profile》也延伸這樣的問題：用圖像欺騙他人是怎麼一回事？網路上輕易就能用相似的圖像、表情符號交流，似乎讓寂寞的人找到一條可以與陌生人共感共情的捷徑。然而更容易欺騙或相信他人的同時，人也顯得更脆弱。

同時，螢幕的世界裡我們習慣單一字彙對應到多種可能的圖像，在Google輸入貓或狗，聖戰士或頭巾，就會出現成千上萬種形象，每種形象都只是一種可能性，一個圖像也可以被重複不同的身分引用、改寫意義。

但在傳統攝影機電影裡，我們不需要處理這種可能性的問題，這一景看見了瑪德蓮的模樣，下一景這個模樣的人理應當就是瑪德蓮。可以說，在圖像與身分的問題上，螢幕電影所把玩的懸疑性可以和正好60週年的《迷魂記》（Vertigo, 1958）對話。

網路脆弱的親密性和複數形象為《Profile》的角色情緒提供很多精妙的鋪陳：既然聖戰士可以又愛貓又性感、既然敘利亞可以偽裝成一種天堂，那麼先進城市何嘗不能是更會假裝天堂的地獄。

《Profile》在情感線處理上殘酷又多愁善感的那面，不禁讓我聯想到《青春電幻物語》（リリイ・シュシュのすべて，2001）。一方面現實世界的殘酷瓦解網路世界的單純；另一方面，聖戰士在敘利亞傳來的隨拍片段，讓人想起在後者裡有一個段落，片中角色用DV拍攝一行人去沖繩旅遊。正是數位影像夢幻、脆弱到隨時就要不見的質感，切合了題材中苦中作樂的詩意。

從這樣可驚悚可抒情的作品看來，螢幕電影還會繼續和不同的類型電影語彙對話。據說貝克曼比托夫已經在發展另一部在電腦螢幕上發生的、俄國的科幻電影，講述AI與義肢怎麼蒙騙一個人的感官。期待之餘，不妨先到影展一睹這個將螢幕奇觀化的電影潮流。

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航