《幸福城市》：賭賭看，是天堂還是地獄？

文：綠可頌

《幸福城市》的片名，用在這部悲傷的電影上充滿著嘲諷意味。但英文片名「Cities of Last Things」卻讓人有不同的聯想。

這跟我們印象中拍《台北星期天》的何蔚庭可說是天差地別。《台北星期天》的菲律賓移工縱使在台灣的工作有多苦悶，在草根型小人物幽默樂天的個性和苦中作樂的橋段中，還是能感受到人生有著一線希望。

但《幸福城市》不同，它開宗明義就是要講述關於一個人如何走向死亡之路的過程，讓人聯想到韓國導演李滄東的《薄荷糖》，但同樣是倒敘式手法，《幸福城市》以一種更加簡潔俐落的形式去呈現，讓人看完再回頭思考這部電影時，反而對何蔚庭精心佈局的敘事脈絡拍案叫絕。

Photo Credit：牽猴子

《幸福城市》的3段式結構，其實可以視為是一部由3部短片集結而成的電影，藉由3個不同的演員，讓張冬陵這個角色呈現出截然不同的性格；高捷飾演的老張對世界充滿怨恨，李鴻其飾演的警員小張正義耿直，而謝章穎飾演17歲的張冬陵則透露出少年玩世不恭的態度。

3個各自獨立的故事，卻在形式上巧妙的連結在一起，每一段故事，都是在補述前一段的起因，它們都透露出為什麼張冬陵會變成這樣的個性，何以他要成為一個代表正義的警察，又是什麼原因讓他走上復仇與自我毀滅的道路。每一段的結尾，都讓觀眾充滿驚奇與震撼。

可惜的是，敘事結構雖然完整，但拍攝出來的成果卻還是顯露出一些捉襟見肘的尷尬。特別是由高捷主演，時空設定在2049年的第一段故事，在創意上明顯仿效了美國影集《黑鏡》的近未來式背景設定，但在缺乏社會科技的發展論述，以及明顯是成本考量的限制下，這個未來世界顯得很沒說服力。

Photo Credit：牽猴子

也許導演想用科幻的方式區隔時空，以及諷刺科技所造成的人際疏離與孤獨感，只是片中的科技元素跟當代科技脈絡脫節，加上幾個資深演員的演出很難融入那樣的未來感，許多老派口吻的對話，讓人感到十分出戲。

科幻題材一直都是台灣電影的弱點，要不是顯得格格不入，要不就是幼稚到讓人不耐。對科幻想像的貧乏其實是台灣故事創作的共通現象，要突破這道高牆，還有待創作者的努力才行。

Photo Credit：牽猴子

《幸福城市》最可惜的是在第一段就用自己最不擅長的方式呈現，讓人很容易小看了它的潛力。還好第2、3段，靠著李鴻其和丁寧的演技爆發，挽救了這整部電影，並且將3段故事的脈絡完美的連結起來。

第2段故事中的小張寡言而內斂，這部電影的戲劇張力也從此時開始自然而奔放的展現出來。李鴻其的表演更是讓角色內心的矛盾、痛苦、憤怒與掙扎不言而喻。青年時期的張冬陵被腐敗的體制打敗，他用盡力氣，努力建構的幸福世界被殘酷的奪走。

小張的角色多少反映著年輕人面對現實社會的無力感，對這個年紀的青壯年來說，理想與正義被利益打敗，換取形式上的富足，被迫扭曲自我，大概是最悲涼的魔鬼交易。

Photo Credit：牽猴子 李鴻其（右）與石頭演出第二段主角「張冬陵」的人生

第3段故事以丁寧飾演的王姐為主軸。王姐的角色充滿賭徒的神秘感，好運與壞運都是賭出來的。她與18歲高中生的張冬陵相遇，以及最後留給張冬陵那個讓觀眾震撼不已的創傷，我們才發現，這整部片籠罩著宿命論揮之不去的陰影。

回到一開始的萬民四末論，如果這部電影是對張冬陵一生的審判，而他這一輩子顯然是上不了天堂了。然而這一切的問題出在哪？是張冬陵的宿命，使的他必然得面對命運的折磨？或是他錯過了選擇正確道路的機會？

這就像我們要去評論一個死人的功過一樣。我不想硬將它套一個道德正確的寓意，但也不願讓它淪為虛無主義的空談。矛盾之下想起了貫穿全片的主題曲——劉文正唱的〈愛不要給太多〉，這首不羈浪子的歌就像王姐對命運的態度一樣瀟灑，賭賭看，下一步棋會帶我往天堂還是地獄？誰知道呢？

也許《幸福城市》片尾張冬陵的淚，就如同《薄荷糖》主角金永浩片尾那滴莫名充滿詩意的淚一樣，承載的可能不只是命運，還有一整個世代的重量。

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航