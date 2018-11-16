《地球最後的夜晚》：煙花綻放的溫存

「這不是一部3D電影，但是我們邀請您在合適的時刻加入我們。」

開場，漆黑的銀幕，首先浮現了這句話。觀眾手上拿著3D眼鏡，等待著一同加入捕捉夢境樣貌的時刻。當男人追逐往日女人的幻影，彷彿預示著人類最初的命題。現實的臉孔，卻在此刻抽換成形形色色的樣貌。如果夢是忘了的記憶，記憶卻可能有真有假，夢還會真嗎？



倘若深陷夢境，夢境的出口能否尋得？心靈的出口又落在何方？同樣的臉孔，眼前的女子卻說出不一樣的名字。冬天最長的夜晚，當空間飄浮，球拍轉動，人的身體就像灌了氫氣般浮起，一場迷離魔幻卻私密的旅程正要開始，直到月球的盡頭。

珍珠與野柚子：女人與未竟之夢

Photo Credit：甲上娛樂

隨著煙花燃燒殆盡，迷離夢境此時宣告結束。火光消失前，房子竟緩緩旋轉，羅紘武親吻女子，他念出讓世界轉動的詩句，所有事物如同架空存在，卻在你我眼前上演。長達60分鐘的3D長鏡頭，試圖取出現實與夢境之間的向量，讓觀眾跟著羅的腳步，體驗名為真實的夢境。但夢境越真實，就越迷惑。

夢境之始，是在電影院睡過了頭，因而踏入了未知坑道。虛假的電影中，我們卻跟著男子來到現實拼湊的夢境，這是個男人追尋女人的世界。男人對女人說：「你跟我認識的人特別的像。」老套的搭訕，卻和他第一次邂逅萬綺雯說的話一模一樣。

「我叫凱珍，意思是凱里的珍珠。」

現實和夢裡，同樣的對話，同樣的搭訕，同樣的臉孔，但她們是同樣的人嗎？沒人能確定，唯一知道的是，短髮、穿著紅色皮衣的凱珍好看極了，述說著她渴望成為歌者的夢想。上次遇見萬綺雯，也是在凱里，那天是夏至，一年最短的夜晚。身穿酒綠色裙裝的萬綺雯說，只要她找到野柚子，男子就要完成她一個願望。可是，夏天哪來的野柚子呢？

可是，凱珍卻得到了她的野柚子，即使是拉霸機最難的選項，她仍順利命中，準備完成唱遍全貴州的夢想。於此，野柚子被找到了，男子則要完成她的一個願望。

母親與手錶：火把、紅髮與永恆

Photo Credit：甲上娛樂

夢中，紅髮女子拿著火把到處揮舞著，嚇著周遭的人們，卻像極了羅紘武幼時的記憶。那時，母親會用火把產生的煙燻蜜蜂，好取得蜂蜜。 追尋萬綺雯的過程中，卻意外瞥見了熟悉的身影。雖然掛著白貓母親的臉龐，卻染著現實中對方絕不會染的顏色。

由追尋萬綺雯的夢，進入了追索母親的夢。眼前的紅髮女子卻準備奔向她的選擇，不再回頭。無論如何，羅紘武仍停留在追逐女人的夢境，卻從心愛的女子，來到留下童年遺憾的母親。到頭來，擁有各種面貌的女人，是否皆為內心派生的同一人？

「我要搶走你最貴重的東西。」

語畢。羅紘武獲得了紅髮女子的手錶，有些破舊，卻是母親最貴重的東西，因為手錶象徵永恆。與母親再次的道別，會是再也不見的離別嗎？很難說，畢竟是夢。但他卻傷心地不斷啃咬蘋果。人最傷心的時候，就是吃蘋果時把核一起吃掉。

當初，白貓也是這麼吃著蘋果，流著淚吃著蘋果，最後迎來了生命的終結。如今，羅紘武也這麼吃著，卻得到了破舊的永恆，稍稍彌補了童年心靈的缺口。

夢與球拍：無法依靠的記憶與振翅

Photo Credit：甲上娛樂

片中明白的切分成兩段，前段的現實與後段的夢境。但那所謂的現實中，卻是抽離了時間，如同牆上壞掉的鐘，時間不再重要，唯有鐘裡擺放的照片，上頭的女人才讓人格外掛心。主角羅紘武曾說，電影肯定是假的，因為每顆鏡頭都是假的。鏡頭與鏡頭之間，沒了時間，沒了真實，甚至連立體的角色都難以尋得，只能扁平的存於破碎記憶之中，來回穿梭。

記憶，卻是亦真亦假。有時異常清晰，有時卻生了鏽，怎麼也無法看清。對羅紘武來說，他只能憑著他人記憶中的萬綺雯去追索，試圖抓住一縷倩影的蹤跡。

關於萬綺雯，邰肇玫訴說的故事是極為神奇的，行竊失風的大夥匆匆逃離，萬綺雯卻抓了一本綠皮書離開，上頭寫著動人的愛情故事，一夥人就這麼在林中讀著小說，彷彿世界為之停止運轉。唯一動的是扉頁上的咒語和旋轉漂浮的房間。

「夢，是忘了的記憶。」

羅紘武肯定忘了許多事，他的夢才會如此迷人。恍惚與夢境之中，他推開門扉，男子拿著槍小心翼翼前進，卻遇見頭戴牛頭面具的男孩。男孩拿出了乒乓球拍。如果當初孩子沒被打掉，羅紘武最想教他的，也是乒乓球。

失卻的孩子，心繫的女子，空白的母親，組成人生的重要線條，都交織在現實之上的夢境。面對無法橫越的地裡阻礙，不如轉動男孩的球拍。只要球拍背面的老鷹開始旋轉，人就能開始飛翔，離開沉甸甸的地面，距離皎白的月球近一些，看來也大一些

「我就經常為飛向太空的人擔憂，他們一定會很疲憊，因為身體的每個部位都沒有可以依靠的地方。」

迷魂與旋轉：煙花綻放與雙唇疊合

Photo Credit：甲上娛樂

「泥石流不可怕，困在記憶中才可怕。」

1999年已過，世界末日尚未降臨，羅紘武邂逅了萬綺雯。火車逐漸逼近，地面震動使得水杯不斷搖晃，朝著即將墜落的邊緣疾駛而去。算計已久的暗殺，未能扣下的板機，無法跟電影同時發出的槍響，讓兩人相愛注定成了悲劇。從此，羅紘武丟失了萬綺雯。

男人對於女人的執著，讓我想起了《迷魂記》。同樣是苦苦追尋，《迷魂記》的男人選擇在面貌相同的女子身上，重新召喚往日幽魂，只為了滿足內心癡迷；羅紘武卻是將記憶中的她重新揉合，在夢中捏出容貌相仿的女子，說著老套的話語，上演著兩人初次的相遇。

「我可以親你嗎？」「如果你可以讓房子旋轉起來。」

此刻，電影最魔幻的時刻。男子心中的渴望，寄託在綠皮書扉頁上的咒語。夢中，化為詩句的咒語不只讓空間旋轉，還讓兩人的心和唇更加靠近。球拍轉動讓彼此飛起，房間飄浮則讓關係昇華，凝結於當下的時空。當鏡頭開始旋轉，鮮紅雙唇相互疊合，所有的追尋都有了意義，是萬綺雯或是凱珍不再重要，他找到了心愛的女人，這是場男人追尋女人的旅程，從現實進入夢境的坑道，再從中映照出現實的碎片和忘卻的記憶。

Photo Credit：甲上娛樂

最終，畫面來到煙花的火光。相較手錶的永恆，短暫燃燒的煙花或許不適合做為禮物。可是，就連不動如山的房間都因為賦予法力的詩句緩緩轉動，所謂剎那，早已化身魔幻瞬間，停格在最為燦爛的美好。隨著星火黯淡，詩意的瞬間逝去，唯一留下的，是煙花綻放的溫存。

用刀尖入水／用顯微鏡看雪／就算反覆如此／還是忍不住問／你數過天上的星星嗎？／它們像小鳥一樣／總在我胸口跳傘

頒獎典禮

時間：2018/11/17（六） 17:00 星光大道｜19:00 頒獎典禮

地點：台北國父紀念館（台北市仁愛路4段505號）

轉播：TTV 臺灣電視公司、FriDay影音

影展資訊

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

核稿編輯：游千慧