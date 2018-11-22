《空山靈雨》數位修復版：胡金銓的非典型武俠電影

文：陳睿穎（國家電影中心助理研究員）

今年是2018年，距離1966年胡金銓的《大醉俠》、1967年張徹的《獨臂刀》上映已經有40多年了。不知道你能不能想像在那之前的武俠片，可能長什麼樣子？ 那個時代李小龍還沒回香港發展，年輕的王羽、狄龍、姜大衛還沒走紅，成龍、洪金寶等元家班還沒出頭。徐克的《笑傲江湖》還要等25年，李安的《臥虎藏龍》還要再等35年。

Photo Credit：邵氏兄弟

但是1966年胡金銓拍出了《大醉俠》之後，緊接著來到台灣拍了《龍門客棧》、《喜怒哀樂》中的「怒」、《俠女》等，這些被歸屬於「新派武俠片」的作品在形式和內容上永遠地改變了武俠片的定義。

今天我們習以為常的數種武俠老哏，例如武功高強的太監、客棧裡互擲暗器小露身手、穿梭在客房門窗之間各懷鬼胎的躲貓貓遊戲、樹林裡一瞬決勝的高手過招等等，很多段子其實都來自胡金銓的創新設計。這些套路不只構築成一個引人入勝的江湖，更有如煙花一般散落到各處，點燃了更多創作者的武俠魂，讓他們在後來的後來，孵化出你我記憶中的更多經典橋段。

胡金銓不僅是武俠類型的一代宗師，在他那個年代，他也是世界影壇中，東方電影美學的一大山頭。他使用抽格剪接來創造目不暇給的視覺奇觀、用考究的衣著布料製造動感與色彩之美、把風景拍得如同山水畫般寫意，他的成就不僅只在武俠，更是中國北方的文化藝術之美與電影這個複合藝術的巧妙融合，在大銀幕上繁花盛放。

Photo Credit：國家電影中心提供 《空山靈雨》修復版劇照

國家電影中心繼《龍門客棧》、《俠女》、四段短片集錦式作品《喜怒哀樂》中的「怒」，以及《山中傳奇》之後，今年自立完成了《空山靈雨》的數位修復版，在2018金馬影展重新登上大銀幕。

而國影中心自藏的放映拷貝雖然是120分鐘足本，拷貝片保留的畫面細節卻最有限。為了想要修出最完整的《空山靈雨》，國影中心選擇以原底為主來進行修復，原底片闕無的情況下優先使用翻底，翻底再沒有素材才使用拷貝片進行修復。這麼一來雖然能有最完整的內容，但修復的整體難度也大幅提升。因此觀眾得以在大銀幕上同時看見原底、翻底與拷貝等不同素材的特性。

關於胡金銓導演的導演心法和胡氏形式美學，已經有太多重量級的討論文章，我就不再東施效顰。今年距《空山靈雨》在1979年的上映已經時隔39年，我們腦內關於電影的風景想像跟當年已經有很大的不同，身為21世紀觀眾，我想談談一般觀眾還能用什麼樣的角度來欣賞胡金銓的經典之作呢？

觀影之前你必須知道的事：不一定是武俠片

雖然胡金銓開創了武俠電影的類型風貌，但這並不代表他拍的都是武俠片。事實上胡金銓自己就曾經說過，他不是武俠片導演，他拍的是「古裝動作片」。 他的故事多有明確的歷史背景，裡面每個角色都有其職業。他們可能是官差、小偷、客棧老闆、代客寫信的書生，沒有一個人會像武俠小說裡描述的那樣，每天大喇喇帶著武器行走江湖，四處行俠仗義。

Photo Credit：國家電影中心提供

在那個時代，武俠電影正因為很多新作品的加入，而需要重新確立類型的邊界，胡導演這番話固然是把自己的作品跟天馬行空的武俠小說做出區別，但是這番自我定位也反應出他看待自己作品的角度。他是原型的開創者，但是他無意發展電影類型，也不受框架所限。

他對歷史考證的專注、畫面美感的苛求、對佈景和道具的講究，可能都遠遠超越他對武俠這個類型的重視，他自己並沒有想要打造一個武俠天下的野心，也不曾以類型片導演自居。

看胡金銓的作品可能非常的「歷史」如《龍門客棧》，可能比較接近「志怪」如《山中傳奇》，有可能主要玩的是戲曲元素的電影化如《喜怒哀樂》之「怒」，也有可能是個政治諷刺寓言如《天下第一》。如果觀眾用現在的類型片概念來期待大師作品多麼高來高去，那恐怕很容易會畫錯重點。

Photo Credit：國家電影中心提供 《空山靈雨》修復版劇照

最新修復的《空山靈雨》，同樣也不該承擔過於「武俠」的期待。「動作美學」是胡金銓電影的標準配備，《空山》其中固然有胡金銓最拿手的動作場面，如招牌的小物件運用、輕功彈床飛躍、空間透視的躲貓貓遊戲、抽格快速剪輯等看家本領一應俱全，而且多半還有長足的進化，場面調度更精巧複雜、節奏也更精彩，但《空山》的主題談的其實的是人對欲望的執著。

不管是三寶寺的住持之爭、眾人藉此機會盜寶的貪，都是尚未開悟的愚痴眾生相。剛剛講的那些精彩看家本領，是胡導演對形式美學及其內涵的追求，他無意透過這些形式上的美來打造江湖裡的腥風血雨，也無意深入刻畫人性的幽微，那都是其他創作者的事情了。

Photo Credit：國家電影中心提供

電影作為一種歷史學或博物學的實踐

身為今日的觀眾，你是否想過電影應該是什麼樣子？今日的影視市場是個劇本當道的世界，娛樂商品的選擇多樣，市場掌握了更多的決定權，大多數的傑出作品都有一個邏輯堅強的世界觀、有高潮迭起的故事做為基礎，只有少數的創作者能自外於遊戲規則中，隨心所欲探索電影的新意義。不過胡金銓的電影可未必是這麼一回事。

胡氏作品的故事架構通常都很簡單，人物關係相對單純，對習於複雜劇情轉折的觀眾來說，結局也未必能滿足期待，那是因為他的創作意不在此。

故事架構只是個大框架、是座舞台，他真正要在舞台上搬演的拿手好戲，是用電影的形式：包括單鏡構圖的空間、剪接的時間、聲音等，與來自中國悠遠歷史文化所薰陶出來的智慧結晶做結合，諸如美術、歷史、文學、器物、戲曲、宗教哲學等等不一而足，胡金銓作品或多或少帶有一種博物學、歷史學取向，他有如一個超強策展者。

在電影的框架下，以胡金銓自己多年來累積的淵博歷史知識、長年來浸淫在文化藝術環境中的自身自心，為簡單故事填上精美的形式細節，帶給觀眾高乘的視聽享受，也展現了堅實的東方文化實力。

就拿《空山靈雨》裡的一場戲來做為例子。一開場孫越、徐楓、吳明才3個人來到了三寶寺，我們馬上就知道徐楓飾演的角色不懷好意，此時胡金銓用了一整場戲帶我們看到這3人進到三寶寺之後的行動細節。

這個段落固然有它鋪陳故事的功能，但相對有限，反倒是一種生活奇觀的展示才是最吸睛的看點：接待的僧人先幫忙提行李，然後帶管家吳明才去一個較小的廂房，行李則跟著假扮夫妻的孫越、徐楓到了另一個較大的廂房，然後吳明才又來到這個大廂房，3個人沒說一句話，各自動作俐落的從裝行李的箱籠中卸下自己的包袱到一旁整理。

這場戲裡對話極少，但畫面倒是講了許多與劇情未必相關的細節，觀眾除了能看到當時到廟裡住宿的慣例－負責背行李的管家住另一個廂房、他們的穿著、攜帶的物品、房內的家具等，也能看到這3個人其實並不是表面上的主從關係－他們各自打理自己的行李，也彼此不說話。接著僧人送來齋飯，我們看到這3個人各自更衣的衣飾、動作等瑣碎的內容。

Photo Credit：國家電影中心提供

接著徐楓從隨身囊袋和木盒裡拿出了她吃飯的傢伙，在桌上一字排開盤點整理，再一一裝入袋中。

這些工具包括地圖、萬用鑰匙（劇中稱百合鎖）、繩鉤組、匕首、鈴鐺、超級迷你小刺刀等（之後她每一樣都會用上），這個段落說明的不只是徐楓的飛賊專業，還對觀眾展示了數件精美如同工藝品的道具，就像一位中研院老學霸在講故事的同時，還喜孜孜的把珍藏的古董拿出來給我們賞玩，順便給我們說說每一件器物的典故。

要閱讀胡金銓，放下那本書，去電影院吧！

在本文裡我只提出了兩種觀看胡金銓電影的角度。如果你也有機會親炙大銀幕上的經典再現，請務必成見全拋、感官全開，因為胡金銓導演他老人家早在將近40年前就備好了至今仍然極為可觀的視聽饗宴。

在數位修復、數位典藏科技的幫助下，這些曾經啟發無數創作者的影史經典，也將繼續等待任何社會環境下、任何年紀、任何心境的觀眾入場欣賞。

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航