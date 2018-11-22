專訪《賣場華爾滋》導演湯瑪士斯圖伯：走道間的愛與死

文：歐如

搭配著藍色多瑙河優雅歡快的旋律，空蕩蕩的量販賣場在深夜中亮著夢幻的微光，六角形的服務台與繽紛的貨物令人聯想起主題樂園中的票卡亭、遊樂設施，而在走道間緩緩移動的鮮黃堆貨機彷彿遊園列車，帶著觀眾進入《賣場華爾滋》寂寥又浪漫的世界。

「我們在劇本裡就寫好要讓堆高機配合著藍色多瑙河的樂聲跳芭蕾、跳華爾滋，希望電影的開頭奠定這部片的基調，告訴觀眾這部描寫賣場工作的電影比起社會寫實更靠近詩意寫實。」

導演湯瑪士斯圖伯（Thomas Stuber）解釋道，親切的他在工作大半天後仍侃侃而談。斯圖伯出生於德國萊比錫，在電影學校時便獲得學生奧斯卡外語片獎項銀牌，新作《賣場華爾滋》更入圍柏林影展金熊獎，是備受矚目的新銳導演。

本片改編自斯圖伯多次合作的同鄉小說家克萊蒙梅耶（Clemens Meyer）的短篇小說，兩人合作將小說改寫成電影劇本。男主角賣場新員工克里斯汀與對面走道「甜品小姐」瑪莉安壓抑的情愫在銀幕上迸出迷人火花。

Photo Credit：前景娛樂

導演斯圖伯說：「社群是這部電影重要的主題。我們想呈現這些在冰冷世界裡感到寂寞的工作者們如何建立起屬於他們的社群。寂寞是我的作品中重要的元素，而愛情故事和寂寞的主題非常相關。除了情慾的面向與婚姻的面向，愛情故事呈現的常常也是對於友誼的渴望。」

與愛情故事緊緊扣連的是在對話中、影像敘事裡、聲音設計上貫穿全片的海洋意象。斯圖伯談起片中的海洋意象，提到海洋的「渴求」與「寧靜」隱喻，也提到它如何串起賣場與瑪莉安的住所兩個空間的囚牢面向。「這部電影的情節非常簡單，但是若仔細探究我們如何用畫面與聲音說故事，你將會發現非常多的層次，而所有的元素又神奇地環環相扣。」

隨著故事進展，悲喜劇的甜與苦、編劇之一梅耶口中「量販市場愛與死」的輪廓慢慢清晰。除了克里斯汀與瑪莉安藍色制服下的心事翻騰傾瀉，男主角亦師亦友的前輩布魯諾也在深夜對談講出了一整代東德人的失落。

Photo Credit：前景娛樂

「這部片設定在柏林圍牆倒下之後大約10到15年，沒有一個說死的時間。這些年德國東半邊改變非常大，我的故鄉萊比錫便翻天覆地。牆倒下時我還是孩子，但身邊大人的反應作為我的童年記憶非常鮮明的留存了下來。」

當時那些大人經歷了劇烈的改變，承載他們原本生活的那個國家再也不存在了。導演沒有選擇講述兩德統一的過程。導演與編劇克萊蒙關注的是之後在德國社會中持續發生的事情，因為比較少電影處理這些事。

即便現在，你仍然無法說：「好啦！德國將近30年前統一了，大功告成！」隔閡仍然存在。這並不是對與錯的問題，而是我希望這部電影呈現出的觀察可以成為討論的一部分。

Photo Credit：前景娛樂 導演Thomas Stuber在台北受訪

「如果拿掉喜劇的部分，這部片會變得難以承受。我喜歡悲喜劇的平衡。同時，這部片也是關於這些賣場裡的工作人員們如何在苦澀的狀態下仍然能夠開玩笑，這就是他們的強韌之處。」

斯圖伯自己也不忘在電影中加入一些小玩笑，比如克里斯汀為考取堆高機證書在教室裡觀看的安全教育短片，就刻意使用粗糙的噴血、斷肢特效，略飄「靠」（cult）味。當被問到是否享受這刻意的「壞品味」時，斯圖伯笑著說：「當然！那是喜劇與歡樂的來源。我非常迷戀『電影中的電影』，而且那些小短片稍微打破了觀眾原本會對這部片產生的預期。讓這一切更逗趣的是，電影裡那些在學開堆貨機的學生可一點也不覺得好笑。」

「聲音是我的電影非常重要的藝術呈現手段。」除了開頭的藍色多瑙河、海洋意象的音效，斯圖伯也解釋電影近結尾處選用的藍調音樂，他強調藍調是被奴役的人們透過歌唱創造出來的藝術，是從苦難中生出來的追求自由的音樂，「我認為這當中的訊息和電影中這些不自由的勞動階級角色有很深的連結。同時，這又是一個你不會預期在這部電影中聽到的東西。」驚喜的搭配與意外的和諧令人耳目一新又印象深刻。

Photo Credit：前景娛樂

在《賣場華爾滋》裡，感傷與幽默相互輝映出渺小角色面對環境、歷史、命運展現的人性尊嚴。貫穿整場訪談，斯圖伯不斷以「憂鬱的感性」（Melancholy）形容整部電影的基調，最後也以此來解釋寂寞的主題。

「《烈火悍將》裡面，勞勃狄尼洛的角色愛上的女人問他：『你寂寞嗎？』我們都看到那是個寂寞的男人，洛杉磯、海洋、空蕩蕩的公寓。但他偏說：『我獨自一人，但我不寂寞。』我很愛那個答案，憂鬱的感性，那其中富含了詩意與美。」

「賣場是世界的迷你縮影，愛與死的巨大命題在走道間的迷你舞台上演。」《賣場華爾滋》在夢幻與寫實之間平衡，在悲喜劇的苦甜之間平衡，是對於德國社會的觀察側寫，也是在日常中發掘詩意的童話。

上映日期：2018/11/23

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航