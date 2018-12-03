焦點院線《翠絲》：撐開主流電影的性別侷限

文：馬曼容

Photo Credit：2018金馬影展提供 香港新銳導演李駿碩

榮獲第55屆金馬獎最佳男配角（袁富華）和入圍最佳女配角（惠英紅）的《翠絲》，是新銳導演李駿碩的首部長片作品，亦是香港第一部以跨性別為主題的電影。由天下一電影公司製作，資深影評人舒琪擔任監製、編劇，姜皓文首次轉正擔任主角。

故事講述擁有美好家庭的中年男子佟大雄（姜皓文飾），知悉昔日親密且曖昧的摯友阿正過世後，決定遵從內心聲音，向家人坦白，走上變性的勇氣道路。

談起與舒琪合作的機緣，李駿碩表示是托香港鮮浪潮之福。2017年，李駿碩的短片《瀏陽河》獲得第11屆鮮浪潮國際短片節「鮮浪潮大奬」及「最佳導演」（公開組）。既是鮮浪潮的董事之一，手上正好有一個關於跨性別劇本的舒琪，初期尋覓年輕導演時處處碰壁，因題材所涉及的領域，讓他總被回絕邀情。

而後因為鮮浪潮獲獎的矚目，找到這位主修性別研究，創作也特別關注性別群體的李駿碩擔任導演。李駿碩憶述，當時拍完短片後，沒有想過這麼快就能拍到長片，舒琪約他出來見面聊劇本，自己考慮一天後，隨而答應執導。而在同年，兩人也帶著《翠絲》的企劃參加金馬創投。

姜皓文展現柔情面，攜手惠英紅、黃河呈現掙扎與衝突

李駿碩加入時，《翠絲》仍屬於前置階段，而當時姜皓文已確定出演翠絲一角。在與姜皓文溝通角色的揣摩，李駿碩提到，因為姜皓文從未演過類似的角色，當他與導演坦白自己對角色認知不足時，李駿碩帶著身邊認識的跨性別人士，與姜皓文交流，讓他慢慢去建立角色的雛形。

李駿碩形容，姜皓文雖外表看似難以交流的硬漢，但實際上內心卻很溫柔、紳士，他給予導演非常大的信任和空間，也在開發階段時，兩人就建立起極深的默契。

作為拍攝首部劇情長片的新銳導演，李駿碩獲得資源的起步可說相當順利，透過舒琪牽線，惠英紅答應給出7天時間參與拍攝。李駿碩描述惠英紅是位極具創作力的演員，她能在現場即興發揮劇本以外的動作感覺，通過感受現場的氛圍，理解角色面對的處境，為這位聽到丈夫有人生重大決定的妻子，賦予一個最適合且揪心感動的真實反應。

Photo Credit：双喜電影

黃河的加入，亦是因為舒琪擔任第18屆台北電影節台北電影獎評審團主席期間，賞識因《紅衣小女孩》拿下影帝的黃河，李駿碩聽到提議時，也認為黃河的氣質非常適合演出這樣的角色。

每個翠絲各不相同，但都需要一股勇氣

《翠絲》將以商業主流發行出發，儘管目前全世界許多電影都曾著墨過此題材，李駿碩認為，《翠絲》的可貴之處，在於呈現一個認識自我，並且向身邊最親密家人坦白的勇氣。身在華人社會，能做出可能涉及家庭的決定，面對當代社會壓力的壟罩，《翠絲》成為一個發聲管道，關心性別的自我認同，也翻轉過往對跨性手術的危險偏見，更能為此群體傳遞出最重要的訊息。

是否擔心社會觀感或特別群體的排斥？李駿碩強調，《翠絲》只是這個群體其中一個關於跨性別者的故事，並不代表全體的經歷。他補充，每個人對於性別想像認知都不一樣，但希望在《翠絲》以後，香港可以有更多的空間去關注跨性別族群的議題，也不應該將主流商業發行侷限在一個既定的印象。期望不管任何年齡、性別和背景，都能透過《翠絲》挖掘到更多關於性別跨性的故事。

Photo Credit：双喜電影

《翠絲》配上《吊吊揈》：香港斜槓青年的電影長短調

除了《翠絲》，李駿碩為第12屆香港鮮浪潮國際短片節執導的開幕短片《吊吊揈》同時入圍本屆金馬獎最佳劇情短片。導演表示，這部短片沒有什麼投資，以小製作的形式拍攝完成，與《翠絲》同一時間開拍，也非常享受當下拍攝無拘無束的過程。

對比起短片和長片的拍攝狀況，李駿碩認為是一個需要適應的過渡期，如在《吊吊揈》的拍攝，現場許多鏡頭都是隨機臨時決定，加上團隊很小，僅有攝影、美術、副導演的簡單劇組，他能在空間小的現場，單一與各部門說對影片的需求。

不過，換到有龐大團隊的長片製作，當有時程上的緊迫，短片工作時的隨興，就無法適用在各部門環節都要精準到位的情形。經過長片的學習拍攝，不僅讓李駿碩學到非常多東西，也了解整個電影劇組的運作模式，對他而言，是帶來很大的驚喜。

不只是導演，編劇、影評人、記者、演員，都是李駿碩擁有的身分。他形容自己是一個樂於同一時間做很多項目的創作者，通過著手多項目時，可以開發自己的潛能，甚至當一個項目寫到崩潰時，會選擇冷靜離開一下獲得緩衝平衡。他也輕鬆說自己是個「隨緣」的人，享受作為各個身分的創作過程，也對任何工作項目的感情，保持開放且包容的態度，讓自己的創作更具發揮空間和延展性。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航