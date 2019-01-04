VR《5×1》：導演李中、陳勝吉、曾威量映後座談

文字記錄：林佩璇

時間：2018年11月25日（日）20: 00

地點：西本願寺廣場樹心會館

主持人：聞天祥

聞天祥（以下簡稱「聞」）：（⋯）去年金馬影展第一次跟HTC合作，但比較單純，只是放映蔡明亮導演跟HTC合作的《家在蘭若寺》VR電影。今年剛好是侯孝賢導演創立金馬電影學院的10周年，在這個特別的時刻，HTC跟金馬希望把合作推向更前面就開始，所以很早就決定邀請5位歷屆學員、現在也都是獨當一面的導演，來挑戰VR這個新媒材，看看在創作上面還有什麼可能性，於是有了這次各位看到的5部作品。

今天來到現場的，就是要為各位在看的過程當中感受到暈眩負責的3位導演，另外兩位程度比較輕的就放過（笑）。其實，邱陽跟趙德胤現在都忙著拍新片。來的現場的導演，分別是《董仔的人》的導演李中，《山行》的導演曾威量，《蝴蝶之舞》的導演陳勝吉。先請教一個最簡單的問題，當你接到這個邀請，要拍一部VR電影的時候，你的心情跟拍這個電影要做的準備有什麼？

李中（以下簡稱「李」）：我自己其實之前就有在看VR的短片，都是一些影展的短片。當知道這個訊息時候，第一個念頭，我下半年有飯可以吃，有預算可以做一個片子，肚子不會餓。再來就是，我終於有機會可以試看看，在看這麼多VR影片之後，如果我自己要做，有什麼東西我可以實驗，或是好像可以這樣玩，不知道可不可以，就是一個很好玩的實驗。

Photo Credit：2018金馬影展提供 導演李中

聞：那要做什麼準備嗎？

李：我看VR有兩種感覺，VR很適合講一種情緒，很抽象的或敘事。抽象的情感跟寫實的敘事，大概是我看過最多VR短片做的事情。我想要做敘事，因為這是我在之前的學習比較常做的事情，如果是從2D平面的電影變成360度的VR，在敘事上面會不會有什麼東西不一樣？所以我當下就想我要做敘事，就開始從比較傳統的方式，我需要有故事，故事裡面有幾個角色、會發生什麼樣的故事、什麼樣的背景。

曾威量（以下簡稱「曾」）：接到電話之後想要做的是，怎麼詮釋VR並結合自己關心的一些題目。上一部短片拍了移工，知道他們很艱辛，吃不消的一些外籍朋友就會跑到台灣的山裡去。這個東西其實想了很久，到底要怎麼去詮釋，感覺用VR去做一段這樣的旅途，想必各位也很感同身受。

在準備的過程，因為我每一次拍片，我自己的片子預算本來就很少，所以對我來講，最重要的還是人的本質跟空間。就花了很多時間找空間，需要找到一條路，具備我想要每個段落得要發生的事情，非常難，跟副導每隔幾晚就開了好多夜間的山路，從北甚至到太魯閣那邊。每個禮拜都在開山路，那個是我覺得花最多時間的，找到適合的場域去詮釋這個故事。

聞：所以你的準備是開車找山路，而不是研究VR該怎麼拍？

曾：因為這次時間上的分配，還有資源上的一些限制，我把VR的技術這一塊，定在一個觀眾可以參與或是觀影的位置上就好。其他就比較是去結合已經熟悉的，比方說人或事件的調度，我覺得這樣子負擔比較沒那麼大，因為要去研究一門新的技術，在短時間內其實門檻有點高，而且之前沒接觸過。所以回到電影的詮釋跟執行上，可能比較能在這麼短的時間下完成。

Photo Credit：2018金馬影展提供 導演曾威量

聞：陳勝吉呢，你接到邀請的時候想法是什麼？你做了什麼準備？

陳勝吉（以下簡稱「陳」）：我接到一個電郵，我就覺得這個電郵是不是詐騙，好像不太正式。我就回了一個電郵，「確定邀請我嗎？」他說：「看你有沒有意願」，我說我沒看過VR，他就說：「沒關係，你就來HTC看」。我人在馬來西亞沒機會來看，他就說：「先寫一個故事來吧」，我就上網看一下VR，什麼硬體設備都沒有。

聞：在馬來西亞沒有放過VR的影片？

陳：我不知道馬來西亞有沒有VR的影片，印象中應該是沒有，所以那時候就只是上Youtube看，可是他是用滑鼠滑。我那時候覺得這好難拍，滑鼠滑到底要怎麼拍，我不懂要先拍一面，還是拍兩面，還是全部同時拍，那時候印象就是這樣。

第二個印象，那時候有一部電影《一級玩家》，就是在講戴VR之後會漸漸虛構角色，我就覺得是不是跟電動一樣參與度比較高。反正在沒有看過任何東西的情況下，就寫了一個大概的故事，然後才來到台灣看。看完之後覺得我在寫什麼故事，完全不適合VR，因為他根本就是兩個世界。

我看VR的第一個感覺，跟我以往看傳統電影是截然不同的，我覺得VR本身的參與度很高，身為觀影者，本身客觀度也很高，因為你可以自由選擇你想看的東西，所以那時候才覺得之前寫的可能要改動比較多。後來他們放了一段打籃球的畫面給我看，我看完要吐了，好難喔！這個到底要怎麼做，就這樣就拍。

Photo Credit：陳勝吉導演提供 《蝴蝶之舞》劇照

聞：所以你有因此丟棄本來的劇本嗎？

陳：我忘了本來的劇本是什麼，後來好像依著本來的劇本再修改一個出來。

聞：所以你是來台灣看了VR後，重新更動想拍的？

陳：那時候來台灣看完VR之後，我第一個直覺，我很想把這個技術跟整個拍攝搬回去馬來西亞拍。因為我印象中馬來西亞沒有，就很想讓一群工作人員來參與，我覺得這是一個非常特殊的製作過程，對我們馬來西亞來說很特殊，所以我就很想搬回去拍。反正不管怎麼樣，就是先想了一個馬來西亞的故事，然後就搬回去拍。

聞：那你把這個拍攝搬回到馬來西亞以後，你的工作人員怎麼去適應，或是瞭解VR的拍攝？

陳：沒有辦法適應。那時候就問我機器長什麼樣子，HTC那時候還在採購，等機器送過來，所以我也不知道機器長怎麼樣子。

然後馬來西亞的拍片團隊就問我VR看起來是什麼感覺，我說就你站著轉一圈這個感覺，他們無法想像。他們問到底要怎麼做，我說你看到什麼就是什麼，就是360度。 基本上大家都是憑空想像，燈光師也好、美術也好、製片也好，大家都不曉得怎麼一回事。大家就覺得好吧！我是唯一一個看過的人，我說什麼他們就只好跟著我的決定去做。直到HTC技術團隊來到馬來西亞，給大家看，大家才知道原來是長這個樣子。

但是，那是我們只是看影片，正式拍攝是無法想像的，我們就花了很多時間去一直想像。因為倒帶很難，可能平常我們拍一條可能當下就可以看到，可是VR倒帶可能要一個小時，才有辦法看到那個完整的東西。我覺得回歸到很像底片在拍攝，以前底片拍攝你也沒辦法看到，你只能相信演員、相信工作人員。我覺得VR帶我回到當初這個工作環境，所以演員們包括工作人員，大家彼此覺得應該是這樣，我們相信這個東西就去拍完。

Photo Credit：2018金馬影展提供 導演陳勝吉

聞：這個觀點倒是非常特別，我們覺得VR是一個最前端、最先進的拍攝媒材，但是在陳勝吉導演的經歷裡面，反而讓他回到最早、最古老，用膠捲拍片的時候，沒辦法直接立即從monitor上看到你所拍攝的成果。剛才曾威量導演提到，他其實先確定了這個題材，再去想像怎麼把VR的技術或是這個媒材擺到影片當中。可是李中的狀況好像不是這個樣子的。我反而覺得你是因為要拍VR，才決定找適合的題材？

李：對，我比較反過來。因為VR對我來說，我自己在看的時候，他有點像是舞台劇的經驗，因為他沒有所謂第四面牆，等於跟演員在同一個空間。我在看很多VR影片的時候，他必須要定義觀眾是誰，戴著頭盔的你是誰，這件事情是必須要被定義出來，不能說你就是觀眾。他都會給你一個角色，比如說你是一個屍體，或你是一台車、一個東西，在這個東西某種程度是個有意義的物件。

當我拿到這個題材的時候，我反而先想觀眾是什麼？因為我想要做犯罪類型的東西，那觀眾在這個裡面會是什麼呢？一開始有想幾個，比如說他會是其中一個犯罪的夥伴，可是他不能講話，因為他只能看。那會不會是別的東西，最後就變成你現在看到的，他是他們在爭奪的那個物件，可以某種程度參與這個故事，也有滿大程度希望他是有意義地介入這個故事，而不是只是在觀看。我覺得我是透過這樣反過來，想說觀眾是什麼東西，我才去想我的故事。

聞：這也是觀眾在看李中的作品的時候，非常特別的一個體驗。好幾次我們都覺得會被誰打到，覺得自己一直被抱著在奔跑，好像是無法動作的一個角色。在這樣子的調度裡面，導演跟表演者之間的關係，會跟過往拍片產生什麼不同嗎？

李：我覺得這個滿有趣的，剛好回應到剛剛勝吉導演講的，有點像在拍底片。我的回應會是，在現場的時候，我大概很久沒有這樣拍戲，機器的限制滿多的。

因為VR是幾個鏡頭做縫合，所以鏡頭之間都會產生所謂的縫隙，在你來看的時候會產生很多誤差。所以演員的走位必須要有限制，必須要避開這些限制。

一開始想說要怎麼走位，必須要先排練，機器的位置跟演員，在開拍前我們已經排了一個禮拜。上車是這邊，下車是這裡，到這邊開槍。其實之前在數位的時候，我們拍片是直接到現場再讓他發生，可是在VR變成必須要把這些東西都排好，現場才可以開始。現場我們的鏡頭拍了很久，一個鏡頭大概拍十幾到二十次，沒有什麼機會去修改，之後也不會有剪接的機會救他，因為VR就是個一體的經驗。

所以你們看那些車上的鏡頭，都拍了非常多次，這中間是完全不能夠打斷，導演也不在，演員只有自己在那個現場。我們之前在QA的時候，他們就常常講，他們覺得很爽快，第一次有這種看不到機器又沒有導演，完全演員必須面對自己，跟自己的狀態去表演，是很有趣的。

我在拍攝的時候，也對這件事情有強烈感受，我完全不能夠去碰觸他們，就讓他們去做他們自己的事情，我們只能用VR去捕捉當下他能做到的東西。我覺得這後面可以討論，其實有很多跟現代攝影不一樣的東西，可能比較像劇場。可是他又不像劇場，因為每個觀眾都是獨立去面對這個演員，所以很多東西是像電影一樣被放大。

聞：簡單來講，演員要經過比一般電影拍攝，更多的排練嗎？

李：我覺得演員必須要非常清楚知道自己表達的情緒或每一個動作，在電影還有剪接可以幫你把比較沒有這麼精準的地方修掉，或是用剪接產生意義。可是VR回到劇場，就像你看劇場表演，劇場就是這麼一次，可能有些地方失誤，有些地方沒有失誤，就這樣過去了，大家鼓掌，中間就是想要活在當下。那一瞬間很美妙，他有他的錯誤、失誤，但他很活，電影沒有這個東西。

VR有點麻煩，VR像電影，他不是劇場，所以每一個錯誤和事件都會被放大檢視，觀眾看得很清楚。所以我覺得演員要很清楚知道，在表演的時候什麼東西可能太多或太少或沒有，演員自己不知道的時候，導演當下看不到，我救不了這些事情，到剪接室也救不了。

到剪接室的時候，我沒有結點可以幫助你。為什麼拍那麼多次，我們每看一次演員的表演，就要在很多很細的地方說再來一次。演員必須要同時意識到這樣的限制，又必須要活在當下，我覺得是特別困難的，VR是一個非常大的挑戰。而且放很大，完完全全就把那個臉放在前面，我相信你們應該會看到，不像是電影院還有點距離，你就坐在這個人前面，他對著你表演，如果表演中有什麼東西不太誠懇，你可能感受得到。

聞：那導演要藏在哪裡？

李：我就躲在貨櫃後面玩玩電動。

聞：雖然曾威量導演剛才講，你先不管VR這個媒材，先處理你要拍的題材、要處理的人物與事件，以及背後的議題。可是實際拍攝，你就必須要面對，這個攝影機該在哪裡，以及觀眾要怎麼看待在這個空間裡面的角色。跟我們聊一下，你跟演員、器材、還有觀眾、表演者之間的關係，是怎麼調度的？

曾：VR的觀點，我覺得從一開始的時候就已經決定，是像在影片裡看到的一樣，在兩個角色中間。因為想要詮釋在一個空間裡面，在你觀影的過程當中，一直有很兩極的元素在衝撞，比方說通向自由跟被追捕的壓迫、光與暗、山與海。你的視覺跟聽覺，其實把很多兩極的東西濃縮在一個空間裡面。在看似定的狀態底下，又是在移動當中。所以這樣的一個意象，就已經定位了我的觀點，或者我想要觀眾的觀點在哪。

在拍攝的過程中，我倒沒有去想VR怎麼執行。團隊給我的提點，比如說，機子先天性的限制、感光元件，或是像李中導演剛才說的縫合線，人物不能太近等等，那些倒是有，但我覺得不影響演員的表演。在過程跟他們溝通，畢竟這次因為拍攝的時間也好，他們要投入的工作也好，沒有辦法像以往找素人來詮釋，這次找了兩位泰國跟印尼的演員來扮演劇中的角色。

跟以往不一樣，他們畢竟不是移工，我就花很多時間給他們知道台灣現在對這些外籍朋友們的狀況，不管在法制上、社會上碰到的問題是什麼。當然比較重要的戲有排，但主要還是帶他們來到台灣，請他們到關愛之家，去了解各面向的問題，懷孕也好或者逃亡、沒有證件，讓他們了解為什麼這些事情在發生，這些人的一些故事。我覺得當他們沉浸在那個氛圍底下，而且到深山去，當他們真的開著那台車的時候，那一切的東西就是我覺得最有機的。

所以準備的工作，主要是讓這兩位演員跟劇組，感受這條二十幾分鐘的路。我們要怎麼去讓大家感同身受，路上劃破寂靜車輛也好，或者聽到的水，好像是海、又好像是天的外景等等。這些並不是被VR限制住，反而是用VR去彰顯我們所設想的那個情境。

聞：你的兩位演員之前有參與過VR影片的拍攝嗎？

曾：當然沒有。兩位都是拍電影比較多一點，他們也不是劇場演員。我覺得中間最難或者要克服的是情緒的耐力，因為真的要他們一直來，每一拍其實滿重的。而且要在不習慣的左駕路上，在霧裡、在濕濕的道路上，那個體力的消耗，對劇組跟演員滿大的。所以我們不可能來太多次，好像只拍了3條。我覺得大家都同心完成，我覺得一鏡到底的難度在這裡，大家的體力跟精神專注。

聞：每一條都是一鏡到底？

曾：對，要剪也剪不斷。

聞：不能說不能預估，但是確切的片長會隨著拍的每一條，路上的狀況、演員的狀況而改變？

曾：沒錯。像這一條比較久，因為真的有發生爆胎。一切就隨著現場發生的，因為當下你就知道，這一切都不是演的，這是真實的。他們可能預先沒有想像，但他們要扮演在求生的狀態下，那個意識完全是真的，得到了最大的彰顯，環境跟空間提供了這樣的元素給他們去做表演。

聞：發生爆胎的時候沒有立刻停止拍攝，也不擔心有危險？

曾：當然擔心，但我覺得我們劇組有被眷顧著，沒有真的很嚴重的事情發生。當下會覺得演員也沒有停，我也在判斷，山路真的要開的話，時速二、三十不會那麼快，如果是爆前胎會很麻煩，剛好爆在後胎，好像還可以試試看。如果演員有任何一個時刻決定要停，那我也ok，但好像大家就執行下去了，所以得到這麼珍貴的一條。甚至可以說用命換來的一條，就必須得要用這一條。不可預期，但一切都是最好的安排，所以就是你看到的這個樣子。

聞：大家原本以為高度設計的狀態，其實是不可預期下的一場意外，但那個意外又讓影片所設定的情境跟議題，有了更好的闡釋跟發揮。陳勝吉導演，你怎麼把你的演員帶到VR的狀態裡面？

Photo Credit：陳勝吉導演提供 《蝴蝶之舞》劇照

陳：像李中導演講的，一開始就要決定那個鏡位。你機器要擺哪裡，燈光要怎麼樣，這個在很前面就要很精準確定下來，因為我的場景也很多。

聞：你是所有片子裡場景最多的，你那時候不擔心這件事情嗎？

陳：我場景比較多，所以要想很多，是不是真的要在這邊，因為牽涉到燈光怎麼執行、美術怎麼執行。反正都是要拍360度，機器最重要要先提早安排在哪個位置，讓大家先知道，大家可以藏哪裡。

因為我們沒有電動可以打，所以就是要選一個地方藏著，看我們的監視器。那時候決定燈光、美術怎麼處理，其實我們的溝通方式就是，你只要站在這個位子，如果沒被看到什麼，那就做吧！因為真的沒拍過，所以大家都不知道怎麼做。HTC那時候有提出，不如先做試拍，我們說沒問題，那就做兩三天。

HTC的工作人員來的時候，第一天晚上要正式試拍，他發現我們所有場景、燈光、演員都非常正式，他就問我們說不是試拍嗎，我說這是試拍，我們只是穿得比較隆重一點來試拍。他說這不算試拍，還沒有測試。 我說如果測試運氣好的話，那我們就過了，如果運氣不好，那我們後面再正式拍，他說不對，後面那個叫補拍。我們都是用這種方式⋯⋯儘量以360度的方式去思考。至於演員，有些地方很暗，他們也不知道攝影機在哪裡，就照他們的路線來演就好了，給他們的任務是這樣。

我覺得比較難的是節奏，因為他跟影像的節奏很不一樣，電影的節奏就是，他節奏不對我們就可以剪，或者是有特寫所以他可以演很慢。VR的節奏我覺得太難了，因為你同時可能要看這邊看那邊，所以我覺得跟演員溝通在節奏方面比較難。比如說，跟他說演太快了，沒有事情做就是站在那邊。他說那演慢一點，我說大概演20秒，後來他6秒就演完了，我們就看很簡單的回放，數6秒就沒了。他就說，演戲就是這樣，這個才是真實。

我覺得他們一直以是不是真實這件事情回問我，VR有時候特別真實，有時候表演的過程也特別不真實，因為你要去製造裡面的世界。其實他好像把觀眾帶進一個真實的世界，那個真實的世界是透過頭顯製造出來的虛構世界，但那個虛構世界看起來又非常像真實世界。所以其實那個遊戲規則，我們去創造的情境，就要想到底這個虛構世界所謂的真實性跟虛構性在哪裡。

聞：你的作品特別奇幻，片中的兩對角色有點像是過去與現在。所選定的場景也很特別，比方說跳舞的地方就是《分貝人生》的場景，另外你找的老火車也別有風味，是要在VR世界的空間裡面帶出特殊的時間性嗎？

陳：當初看VR讓我感受最大的，是VR裡面的世界。我覺得每看一個VR，感覺就像是去到裡面的真實世界，不管是虛構還是真實，當我自己相信了，他就是一個真實世界。比如說，你可以看到地板上的水，可以看到外面的樹葉在搖，反正就是很多東西可以不斷被發現。

我看完之後就覺得空間感很有趣，VR有時候像一個任意門，可以瞬間你不曉得你自己身在何處，但是你就去了那個地方。跟影像很不一樣，影像不管你怎麼剪，都會覺得他就是拍出來。VR當下可能在一個懸崖旁邊，看了就會害怕，這個主觀性的感受非常非常強烈。

我那時候就覺得，空間跟空間的連結其實是有趣的，不需要邏輯性或真實性，可以一秒就立刻帶你到一個不知道的空間去感受。那時候看完VR給我最大的點，就是這個真實世界的感受，我就很想讓觀看者去看我本身拍出來的VR，去感受我們做的那個真實世界。

聞：你找的那些老場景或交通工具會很困難嗎？

陳：交通工具滿困難的，因為他很貴。我們拍一趟要價30萬，我們根本付不起，就跟他說可不可以便宜一些。其實那個火車沒有在走了，他是擺在那邊讓人家去參觀，我們就要求他開。他是蒸汽火車，其實有一趟是蒸汽火車，有一趟是電動的，可是比較老式的車廂，他們覺得要開就要很大筆費用。

後來我們盧很久，一直跟他說沒錢，我們就又搬出金馬，又搬很多數據，跟他說這個片子怎麼樣怎麼樣。後來製片大概盧了兩三個星期，他就說好，借你一節車廂，其他他就不管。我們就想辦法連絡，請人出一個火車頭來幫我們拉那節車廂，那是私人的一個機構，就用一個很便宜的方式借我們拍。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航