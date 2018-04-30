紀錄片教母：拉脫維亞導演萊拉．巴卡尼娜（上）

前言

也許因為時代的關係、國情的不同，或者經濟發展狀態的差別，不像維爾托夫（Dziga Vertov）用一天為框架網羅了來自全國各地欣欣向榮的影像，因而被稱為「氣態蒙太奇」〔德勒茲（Gilles Delezue）語，《持攝影機的人》（Человек с Киноаппаратом，1929）〕；也不像先鋒派的前輩伊文思（Joris Ivens）為了拍個雨景，也得跑遍阿姆斯特丹大街小巷去捕捉各種雨的印象〔《雨》（Regen，1929）〕。

號稱拉脫維亞最具代表性的影人萊拉．巴卡尼娜（Laila Pakalnina）在她眾多的「非虛構」短片借用了前述兩位大師級人物留下的資產，卻創作出屬於自己的小宇宙。要是她這些短片集結起來裝在一張影碟中，那麼無疑就會是屬於她的《人生拼圖版》（La vie mode d’emploi）——法國作家培瑞克（Georges Perec）以這個書名描述了一棟非凡建築物中各戶人家的空間、屋內細節，以及由細節觀察而派生出的對住戶之人類學式考據。

萊拉的鏡頭似乎總是對著空間，而流動於這些空間的人之形象也因為不斷地返回而呼之欲出：不在場的人總是在場的。

對於萊拉這樣的創作者，其作品似乎展現出一種事無大小的一致性。這使得鏡頭所及之處，自然堆積出各種豐富的宇宙；哪怕很多時候，鏡頭僅僅對著雷同、單一的景致。

誠如克拉考爾（Siegfried Kracauer）論及像《機械芭蕾》（Ballet mécanique，1924）這類前衛電影時，解釋說當影像，或說，被攝物透過反覆重現，因為重複而削弱了戲劇訊息，甚至完全剝離被附加的影像含意，最終回歸到物質本身的顯現，他舉例說片中一位扛著麻布袋上階梯的婦女在數次（精確來説有八次）重複之後，她的影像素材已經不再被從其所在的位置與前後影像之間的關係（即文學性）去考慮影像序列下可能附帶的含意，而回復了素材的本質：一位扛重物上階梯的婦女。

簡單來説：萊拉既在場又不在場，她或許在拍攝的過程中化成了幽靈。

同樣地，萊拉的攝影機也是不厭其煩地回到同一個點，以極大的耐心，甚至可以說，到最後，給人產生的印象像是攝影機自行來到了拍攝地點，並且，自行開機，拍攝，等待每一次的偶然。

她的缺席還給了攝影機某種自主性，攝影機或許沒有重拾（或說被賦予）生命，但是卻以一種強勢的存在感使然不禁思考關於攝影的本性，乃至於源自照相的近親性。比如，在拍攝景物的固定鏡頭中，常態拍法經常會試著找尋畫面內部的動態，哪怕是飄過的煙、搖曳的樹枝或蕩漾的水面，但是，萊拉的鏡頭有可能完全不在尋找這類動的跡象，而寧願留給觀眾誤認為是靜照的空間〔《渡船》（Prāmis，1994）〕。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《渡船》（Prāmis，1994）劇照

但是前提是，鏡頭首先被唯美的被攝物給吸引。這似乎以一種文學性的方式回應了萊拉的拍攝活動：她也首先被這些空間，這些作為引力中心的空間給吸引。

所以她很快就從物的誘惑脫離了，比如在《麻布日記》（Veļa，1991）中，幾乎沒有任何一個鏡頭沒有帶到麻布的，不管它是布還是袋。鏡頭幾乎是以一種受到誘惑的方式，被麻布吸引。而就像在《渡船》中也幾乎缺乏這個場域中本該重要的元素，人。逐漸地，我們發現萊拉在尋找一種以迂迴方式召喚人的拍攝手法：透過不斷返回到空間的方式，隱喻了在這些空間中生活的人們之形象。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《麻布日記》（Veļa，1991）劇照

於是進一步則在恢復空間的物質本性，因此，就算路名帶有政治意味，但「盧比克斯」路首先它先是一條路，因此人們天天都還是要打那裡經過〔《盧比克斯之路》（Pa Rubika Ceļu，2010）〕；或者，就算不透過最後的字卡聲明，誰都能看得出眼前有一片長得異常的瀑布〔《瀑布》（Rumba，2016）〕

當然，字卡也只不過強調這片瀑布是全歐最長，聊備一格；而那位年邁的乘客，他帶領了攝影機來到公車亭，但在這裡他卻像是最被忽略的那個，因而，就像季節也就在毫無察覺的情況下（尤其，要不是突然變成雪景大概還沒能意會過來）已經從春天來到冬天〔《西爾多先生》（Teodors，2006）〕。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《西爾多先生》（Teodors，2006）劇照

逐漸地，空間的地質學式之美〔《煙囪》（Skurstenis，2013）〕甚至醜〔《夢之地》（Leiputrija，2004）〕都一目了然。只有在偶然的情況下，萊拉的攝影機以一種極端的方式拒絕誘引，卻引發了一種對於「絕對場外」的積極想像〔《關於人生的短片》（Isfilma par dzivi，2014）〕。

如此我們意識到了，空間的運動並非出於人於其中的漫遊而表現出的世界運動（這是德勒茲歸納並論述義大利新寫實主義與法國新浪潮電影的基本觀點），相反，空間成為一種黑洞，吸納了一切。於是，對萊拉來説，那裡什麼都有。

延伸閱讀

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航