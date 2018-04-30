紀錄片教母：拉脫維亞導演萊拉．巴卡尼娜（下）

影像的重複性僅僅成為視覺的一個根基，重點是找出一個鏡頭到另一個鏡頭的轉換依據。

自然而然地，萊拉．巴卡尼娜導演必然先在被其拍攝場域誘引的同時，一次次地凝視這些空間，繼而尋覓素材的規律性，姑且不論到底誰才是觀看的主體，在《哈囉！馬》（Zirdzin, hallo!，2017）馬的戲份還遠不如車輛，但是，正因為有馬，馬總是被拴在某個條狀的物上，因而牠們的視覺似乎總是會有個什麼東西擋在前景似的。

因此這部片的每一個鏡頭幾乎都有一個視覺中心，長久的凝視，也就是讓觀眾似乎也模擬了馬的視角。但是，目光終究應該是要游移的吧？萊拉是刻意排除、拒絕目光轉移的可能性：其方法是，以不同的原則轉換鏡頭來達到跟觀眾玩「你知道接下來這一段的剪接原則是什麼嗎？」的遊戲，於是凝視的同時又不斷提醒觀眾尋覓召喚下一個鏡頭的必然。

事實上，甚至可以說是一種遊戲性支持了萊拉去窮究被攝世界的各種樣貌。

就算是慘烈的《夢之地》，萊拉似乎想藉著長時間的觀察，找到垃圾掩埋場形成的新生態——可以想像她為了拍攝這些影像素材，得忍受惡臭，甚至冒著被鼠輩撲上來的風險，也要近距拍到牠們在這裡的日常。

只是，即使透過拍攝技巧與剪接功力可以在純紀實的情況下製造出某種喜劇性（《煙囪》；但這部片卻還蘊含某種懸疑性，正因為日常給出了非日常印象），但萊拉還將不少創作精力放在非劇情性的虛構上，無疑是以更大的掌握度來體現她所追求的玩樂性。

結合起她對空間的迷戀，一下子就能找到她在喜劇構成的傳統：重返有聲式的默片喜劇，很明顯可以找到大地（Jacques Tati）的影響；而像《靜》（Klusums，2009）的開場也讓人能聯想起路易（Jerry Lewis）的喜劇，尤其是處理一個容易緊張的恐女症主角的《獵豔高手》（The Ladies’ Man，1961）。

之所以說是有聲式的默片喜劇，主要在於這兩位喜劇前輩為了復興默片時期的喜劇特色，經常尋找人物於空間中的位置、肢體的延伸，更重要的是，因為攝影機後退的原因而削弱了對白的任務，但由於人在空間中活動總會發出聲音，並且，在全景甚至遠景、大遠景中還要維持觀眾注意力，則往往需要強化某些音效而使得音效本身就是一個噱頭。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《靜》（Klusums，2009）劇照

因此，毫不奇怪的是萊拉的半虛構喜劇片，經常會出現騎自行車的人〔畢竟，大地就是以《節日》（Jour de fête，1949）中那位令人印象深刻的騎自行車郵差出道〕，而且幾乎全與聲音有關。除了《靜》（光看片名就知道這部片肯定不安靜），還有像《帕帕吉娜》（Papa Gena，2001）、《關於人生的短片》皆然。

就連從外觀上看起來像非常「標準紀錄片」的《瘋雪》（Sniegs，2012）也因為雪的聲音（剷雪、堆雪、踩雪⋯⋯各種與雪有關的音效）無所不在，乃至於製造出了相當超現實的印象。在《水》（Udens，2006）全面投向超現實情境，也就不難理解了；甚至，正是要進入到這種超現實氛圍，大概才能理解最後一個有點誨澀的鏡頭真正的含意。

實際觀影過程，發現這部黑白影像精美的作品，召喚了高達（Jean-Luc Godard，很合理，在他非常偏執在共產主義的那些年，他讓人感覺很蘇聯）、雷奈（Alain Resnais，特別是曼妙的推軌鏡頭），也讓人感受到如柏格曼（Ingmar Bergman）式的荒謬（主要是旁人對於主角遭遇所做出的誇張反應），甚至要比布紐爾（Luis Buñuel）更加粗暴的超現實情境，並且，影像的隨意性讓人聯想到希蒂諾娃（Věra Chytilová），但是影像節奏與構成的方式又讓人想起後期的奧森．威爾斯（Orson Welles），整體剪接節奏又像極了1960年代的史柯里摩斯基（Jerzy Skolimowski）。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供

諸此種種，就是沒有所謂早期蘇聯電影語彙，畢竟，在那個年代，說教、政宣目的確實是首要，因而鏡頭的銜接有其教義。

但是，《黎明公社》中，就說那些畫面中體積大小對比強烈的影像，也不是來自愛森斯坦晚期的內部蒙太奇這個脈絡，倒更像是里歐納（Sergio Leone）在他的「義大利西部片」創造出來的新風格——大遠景中突然冒出一個大頭特寫；反之亦然。而這些看向鏡頭並與鏡頭對話的人，也不像蘇聯默片般作為向人民的呼籲（且那時往往透過字卡而不是面向鏡頭），更像是類似《湯姆瓊斯》（Tom Jones，1963）這類受到新浪潮影響的後設性喜劇片。

要說《黎明公社》真的可以讓人聯想到蘇聯電影，大概更接近塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky），尤其是塔氏在《安德烈．魯布雷夫》（Андрей Рублёв，1966）呈現的影像，至於片中的「黎明」這個只聞其名不見其影的抽象公社，也讓人想到《潛行者》（Сталкер，1979）的「區」或高達的「阿爾伐城」。

事實上《黎明公社》完全不是一部政宣影片，她藉由這樣的故事，不過只是想將她此前種種的手法，做一個集大成的展現，片中除了有精準得彷如電腦的剪接，更有大氣的場面調度與超現實的影像比鄰。遊戲，依舊是這部片的指導核心。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《黎明公社》（Ausma，2015）劇照

姑且不管萊拉．巴卡尼娜是否為拉脫維亞最有代表性的人物，這畢竟有廣告用語的成分；雖說以《黎明公社》那令人驚艷、震懾的呈現，確實不排除這個稱號。但重點是，觀眾顯然對拉脫維亞電影的認識極其有限，這次有機會一系列觀看萊拉作品，自然能讓她成為你所認識的拉脫維亞影人中最具代表性的；而就算不以此為目的，這個國家的電影之於我們如此陌生，能多看一部不也是幸事！

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航