【TIDF20週年】 東南亞紀錄片單元導讀（一）

文：王冠人（影評人）

本週即將登場的台灣國際紀錄片影展TIDF，特別推薦由前鹿特丹影展（International Film Festival Rotterdam）選片人葛江．祝鴻（Gertjan Zuilhof）策劃的東南亞片單——其片量在影展中也是重量級的「東南亞真實之浪」，在資訊乘載量極大的三十多部長短片中，首先側寫兩位影人及其作品。

一、口語靜默，思情遍佈的世界：米娜克魯茲（Mina Cruz）

《蹂躪思緒》中，創作者隻身入鏡，扮演小說家，或者寫著誰的傳記？彷彿想對世界說的話，都擠壓在無聲的特寫畫面。咖啡與紙頁、逆光的剪影，猶如內心的暗面，一直掙扎著與日光對抗。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《蹂躪思緒》（Old Thoughts in Tattered Paper，2018）劇照

高反差的黑／白粒子畫面貫穿全片，有時前後景深，有時扁平如畫。影像的回播與文字的取消之際，從不知何處傳來秒針聲聲行進；不成篇的琴聲，把觀眾帶進多軌的時間。令人好奇的是，寫作者正在創作的是一樁怎樣的故事？或許在最後那一幕前，我們已預知回憶的結局。或者那是夢？

菲律賓，馬尼拉。超過百年前的西班牙與美國戰爭，二戰時的日軍侵襲。劇場式的獨角戲，重演戰火下，那些難以成為庇護的教堂與醫院⋯⋯正呼應了東南亞影片單元標題——「憂傷似海」。

畫面緩慢潔淨（一如護理人員的白袍），彷彿原本應鮮活躍動的青春與生命，除去了大半色彩；傷逝、巡遊的無表情女子，恰引人思索彼時激烈的火光與血流，儀式般為遠走的生靈唱起安眠歌。出現在觀眾視野的迴廊與眼光，透露出仍無止盡的對話。

再到何宇恆單元，也推介這位馬來西亞影人自2007到2016年間的五部短片。

二、人間捉迷藏、家國冷幽默：何宇恆

《彌留之際》描述一個平凡的午後，外頭下過雨的房間，一場母子的親密對話。隨著影片進行，隨著母子的心思與對望，我們不禁會問，鏡頭記錄的是誰的害怕，誰更靠近死亡一些？在黑白與彩色間須臾轉換之際，一下把夢與現實，把等待與謎題拋給了我們。片尾男孩的狐疑，也可能是我們曾在某個人生時刻的狐疑。

家變和異常主題，卻以格外工整的框格佈局，與近乎透視法的景深構圖，凸顯本片。與此相對應的是奇異角度的取鏡（由低往上的仰視，或由高而下的鳥瞰），以及緩幽的橫搖或推軌，彷彿原來看不見的事物，唯有如此才能逐漸納入視野。

彷彿來自另一度的時空中，神秘默默向我們展現。透過這系列作品，影人持續探究一個母題：當我們歷經如謎題一般的時間力量，回顧家人的離開、某種「變形」和突然消失，將給我們什麼樣的啟示？即使這一切只是透過想像去企及，能否算是紀錄嗎？

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《彌留之際》（As I Lay Dying，2007）劇照

本片觸碰了多重創作的過程，以影作畫，以畫為詩。男子所涉入的戰事被隱約提及，而兩種力量的爭鬥，也不斷在片中出現：黑白攝影、無聲的對話但插入註解的文字、荒野白晝與家內黑夜交錯進行。像是想像世界（鏡中的自己）與現實生活（鏡頭前的演出）的無盡拉扯。

精彩的運鏡與剪輯，把原本定格在畫作裡的人物世界，化為一段奧德賽的漂流故事。何宇恆時常關注的「身份」議題，在此注入戲劇的恆亙力量，也令人想起前幾年的一部大片《凱薩必須死》。

另一種觀影提示：則不妨從男子的臉與身世，投向其他短暫出現卻同樣關鍵的角色（人與狗、家人與流浪者），那裡或也埋伏了同樣的精彩，是藏在畫作詩句之外的真正繆思。恰與米納克魯茲《輪迴》一片，凝視那些戰火下「回來」或「出不去」的女子，互成篇章。

走私、緝毒、旅館密室、不明身份的陌生男女等元素俱足，巧妙結合了偵探、懸疑與警察辦案類型，重現一則虛構的人蟒「奇案」。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《香港四重奏 II 之天機洩》（Open Verdict 〔Quattro Hong Kong 2〕，2011）劇照

有趣的是，片中少量的溶接鏡頭帶來了某種「電影感」，不僅有種天上人間的時間混淆感，並為故事憑添幾許荒誕與神秘：眼見能為真？英文片名Open Verdict：「開放的見證」也是「打開見證」。

片中特意囊括人類生活史上幾種媒體特性，以各自的敘述交響奏鳴，相互辯詰、補充與加減：室內電話、電視新聞、雜誌印刷、電影字卡、後照鏡與行車記錄器，數位相機和閉路電視，以及（仿）家庭錄像，頗能與他另一部紀錄短片《無人非法》彼此對話。而使本片不只是一則現代奇觀，更觸及語言溝通的丟失、身份的誤認（一如珍稀動物的失竊）。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《無人非法》（No One is Illegal，2011）劇照

《無人非法》，大概是這次何宇恆短片系列中，唯一能歸類為「主流」定義紀錄片的電影。

Talking head式（指一般傳統紀錄片常出現的問答）訪談貫穿全片，影人隱沒畫面之外，由主角暢談（往往令人匪夷所思的）政治理念，解讀印尼團體Bendera與馬來西亞的糾葛恩仇。影片巧妙結合多種媒材形式：街頭訪問、動畫解說、簡報拼貼和賽事轉播，節奏感恰如其分；而頗具幽默感的聲響和配樂也引人絕倒。

一貫冷冽的鏡頭，有意識地專注傾聽，搭配普普風、類廣告的文字提問訊息，意外合拍。後段關於主角對父子關係的詮釋，以及影人回顧自己置身現場的球賽和生活經驗，引出對「個人 → 家庭 → 家國 → 族群」等多重身份議題，更複雜的理解。

最後，兩位影人，都選擇在影片的某些時刻現身（為時或長或短），卻都不訴諸口語，似乎更信賴其他的媒介與自己的影像碰撞，譬如：文字書寫和劇場表演。在影像滿溢、流速超快的眼下，這點倒是頗堪玩味。一系列看下來，對於聲音創作與畫面彷彿互為問答的關係，也能留下深刻印象。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航