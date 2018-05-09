【TIDF20週年】 東南亞紀錄片單元導讀（二）

文：區秀詒
康拉德（Joseph Conrad）在小說《青春》裡寫了這麼一段話，「我總是從一艘小船上看著它，清晨望去，遠處是一道高聳的青山輪廓線；午時如薄霧；日落時分是一堵凹凸不平的紫牆⋯⋯然後我看到了海灣，平滑如鏡，光亮如冰，在黑暗中閃著微光。」
這段話或許指涉的並不是亞洲或東南亞海域，但文字中的薄霧與閃爍著微光的黑暗，卻也不盡彷彿和在台灣這個島嶼看見東南亞的狀態類似。在日據時期被日帝國喻為「南方」的台灣，試圖在新政權的塑造下凝望另一個南方並往之前進，卻又那麼混沌未明。弔詭的是，東南亞海域佈滿了關於迷航的故事。而混沌未明的迷航，總是帶著那麼一點魅惑的姿態。
書寫於17世紀的《利邦上尉東印度航海歷險記：一位傭兵的日誌1617-1627》，書中在一處不起眼的註記裡，引用了出自《法蘭斯瓦．皮哈爾東印度之旅與航程》所描繪的一段迷航記憶：
「巽他海域是葡萄牙人所稱的南海海上的島嶼，我們列不出清單，因為大大小小數量實在太多，航行非常困難，到處有礁石、暗礁、海峽。所以要有極富經驗的領航員。即使如此，還經常發生船難，或是迷航。而且我們只敢白天航行，夜晚就要找地方下錨，否則會迷路，其實就算白天行駛，都得拿著水砣探測深度。」
一度被用以建構馬來西亞國家與王權認同，主要指向馬六甲王朝的建立和統治敘事的《馬來紀年》（Sejarah Melayu），也是由一段迷航的故事開始。迷航於馬來群島的王子，誤以為抵達了中國。這裡所依附的敘事原型折射了不同面向與層次的混沌、膠著以及懸置狀態。
「概念和混沌的遊戲關涉到其最殘酷、最暴力情境下的人類歷史。在這裡，對空間或形象混沌的揀選為心理混沌本身做出了證明，而後者和它在歷史政治領域中的具體化是分不開的。
這就如同蒙太奇或重複蒙太奇認知總是會涉及到對時間的去蒙太奇／拆解的反思，而後者就處在社會的悲劇性歷史中。」
如果說，熱帶是為東南亞最顯著的特徵。那由熱帶迷航開始的敘事所提示和揭露之混沌，在法國學者喬治．迪迪－于貝爾曼（GeorgesDidi-Huberman）的《記憶的灼痛》中，展開了複調的現實與想像。電影蒙太奇作為某種建構和組合的方式，同時具有建構與拆解時間的雙重身份。熱帶的迷航所指向的地理上之混沌，隱隱透露出無論身處或面對東南亞的心理混沌。
這樣的心理混沌，在鏈接到「我」的一切疑問時，大部分時候都會落入「我」作為某種身份與認同建構的載體之迷霧之中。文章的篇名所意欲指向的，不僅僅是關照自身的「我」作為「南方」之「過去」的迷航，也關乎「南方」熱潮而熱潮尚未減退的情境下，面對東南亞的熱帶表徵與尚未能觸及的內部之迷航。
如何從迷霧與混沌中航向非僅只關於我自身、我之身份、我之認同，在今年台灣國際紀錄片影展的東南亞電影片單中，展示了不一樣的面貌與可能方法。這些面貌不是指引，而是心理情境的折射。
馬來西亞導演何宇恆的短片《我》（Aku），取材自馬來西亞畫家、詩人Latiff Mohidin的畫作，電影和畫作同向印尼詩人Chairil Anwar1943年的詩作《Aku》致敬。Aku既是馬來語「我」的意思。Chairil Anwar的詩是這樣的（中譯與印尼原文對照）：
|
如果我的時間已經到來
|
Kalau sampai waktuku
|
我不需要那些哭哭啼啼
|Tak perlu sedu sedan itu
|
我是一頭野獸
|Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
|
即便子彈穿過我的皮膚
|Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
|
我將帶著傷口與毒素奔跑
|Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
|
直到痛苦離去
|Hingga hilang pedih peri
|
而我會更少關心
|Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
何宇恆的《我》借用了「我」的複調身份，重述了電影中的我、畫家Latiff Mohidin以及詩人Chairil Anwar的多重折射。這些作為個人的「我」在菲律賓導演Liryc Dela Cruz 《未明之疾的來信》（Notes from Unknown Maladies）航向了另外一種轉折。 Liryc Dela Cruz將鏡頭指向年逾九旬的祖母，透過其祖母來探問個人與歷史，以及歷史的現身與消隱，而最後復回「我」自身的狀態。
泰國導演Sompot Chidgasornpongse的《鐵道撿風景》（Railway Sleepers），則從「我」的主觀視角，映照出的不是關於我自身的呢喃，而是日常與過去的糾葛。由北向南的列車，看似平常的人們，因衣著形貌的不同，暗示了形成背後的歷史、政治以及信仰結構。《鐵道撿風景》改變的不只是車廂內外的景觀，更多的是泰國精神地貌的變化。
而印尼導演Ismail Fahmi Lubis的《金曲達令》（Tarling is Darling），則以日常的幽默筆觸，透過紀錄片第三視角看的主角之「我」，以個人的姿態反映出社會地景的變異。藉由塔玲噹嘟（Tarling Dangdut）的表演形式樣態，釋放出那些和印尼新秩序（New Order Regime）的建立與解體以及信仰的幽魂。法國歷史學者Pierre Nora在《記憶所繫之處》一書中提到了「非我之鏡」的概念：
他寫道，「⋯⋯如果這鏡子反映的不是原來事物的面目，而是我們要從鏡子中看出差異的話；在這一差異的場景中，一種無法找尋的身分突然閃現出來。這裡已經沒有起源一說了，而是我們要通過非我之鏡來解讀我們的現實處境。」
在各自不同情境下面對這一趟南方的迷航，或許最重要的不是要撥雲見日。而是如何在迷航的差異閃現中，映照並反思著自己。如何不耽溺於我自身而能質問、探尋、反思歷史、社會以及精神的縱深，是來自無論來自哪種時空框架下的南方的你我他，一門需要做的功課。
當然，這些東南亞電影之集結所涉及的美學導向、品質以及背後隱匿的跨地域資本結構和形成原因相當複雜，那又是另一段待梳理的迷航了。
責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：