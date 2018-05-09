【TIDF20週年】 東南亞紀錄片單元導讀（二）

文：區秀詒

這段話或許指涉的並不是亞洲或東南亞海域，但文字中的薄霧與閃爍著微光的黑暗，卻也不盡彷彿和在台灣這個島嶼看見東南亞的狀態類似。在日據時期被日帝國喻為「南方」的台灣，試圖在新政權的塑造下凝望另一個南方並往之前進，卻又那麼混沌未明。弔詭的是，東南亞海域佈滿了關於迷航的故事。而混沌未明的迷航，總是帶著那麼一點魅惑的姿態。

Photo Credit：遠流

書寫於17世紀的《利邦上尉東印度航海歷險記：一位傭兵的日誌1617-1627》，書中在一處不起眼的註記裡，引用了出自《法蘭斯瓦．皮哈爾東印度之旅與航程》所描繪的一段迷航記憶：

「巽他海域是葡萄牙人所稱的南海海上的島嶼，我們列不出清單，因為大大小小數量實在太多，航行非常困難，到處有礁石、暗礁、海峽。所以要有極富經驗的領航員。即使如此，還經常發生船難，或是迷航。而且我們只敢白天航行，夜晚就要找地方下錨，否則會迷路，其實就算白天行駛，都得拿著水砣探測深度。」

一度被用以建構馬來西亞國家與王權認同，主要指向馬六甲王朝的建立和統治敘事的《馬來紀年》（Sejarah Melayu），也是由一段迷航的故事開始。迷航於馬來群島的王子，誤以為抵達了中國。這裡所依附的敘事原型折射了不同面向與層次的混沌、膠著以及懸置狀態。

Photo Credit：Wikipedia 《馬來紀年》爪夷文版封面

「概念和混沌的遊戲關涉到其最殘酷、最暴力情境下的人類歷史。在這裡，對空間或形象混沌的揀選為心理混沌本身做出了證明，而後者和它在歷史政治領域中的具體化是分不開的。

這就如同蒙太奇或重複蒙太奇認知總是會涉及到對時間的去蒙太奇／拆解的反思，而後者就處在社會的悲劇性歷史中。」

如果說，熱帶是為東南亞最顯著的特徵。那由熱帶迷航開始的敘事所提示和揭露之混沌，在法國學者喬治．迪迪－于貝爾曼（GeorgesDidi-Huberman）的《記憶的灼痛》中，展開了複調的現實與想像。電影蒙太奇作為某種建構和組合的方式，同時具有建構與拆解時間的雙重身份。熱帶的迷航所指向的地理上之混沌，隱隱透露出無論身處或面對東南亞的心理混沌。

這樣的心理混沌，在鏈接到「我」的一切疑問時，大部分時候都會落入「我」作為某種身份與認同建構的載體之迷霧之中。文章的篇名所意欲指向的，不僅僅是關照自身的「我」作為「南方」之「過去」的迷航，也關乎「南方」熱潮而熱潮尚未減退的情境下，面對東南亞的熱帶表徵與尚未能觸及的內部之迷航。

Photo Credit：TIDF 台灣國際紀錄片影展提供 《我》（AKU, 2016）劇照

如何從迷霧與混沌中航向非僅只關於我自身、我之身份、我之認同，在今年台灣國際紀錄片影展的東南亞電影片單中，展示了不一樣的面貌與可能方法。這些面貌不是指引，而是心理情境的折射。

馬來西亞導演何宇恆的短片《我》（Aku），取材自馬來西亞畫家、詩人Latiff Mohidin的畫作，電影和畫作同向印尼詩人Chairil Anwar1943年的詩作《Aku》致敬。Aku既是馬來語「我」的意思。Chairil Anwar的詩是這樣的（中譯與印尼原文對照）：

如果我的時間已經到來

我不要任何一人為我祈求

你也一樣 Kalau sampai waktuku

Ku mau tak seorang kan merayu

Tidak juga kau 我不需要那些哭哭啼啼 Tak perlu sedu sedan itu 我是一頭野獸

被自己的族群所放逐 Aku ini binatang jalang

Dari kumpulannya terbuang 即便子彈穿過我的皮膚

我一樣會變得憤怒並進攻 Biar peluru menembus kulitku

Aku tetap meradang menerjang 我將帶著傷口與毒素奔跑

奔跑 Luka dan bisa kubawa berlari

Berlari 直到痛苦離去 Hingga hilang pedih peri 而我會更少關心

我想再活超過一千年 Dan aku akan lebih tidak perduli

Aku mau hidup seribu tahun lagi

何宇恆的《我》借用了「我」的複調身份，重述了電影中的我、畫家Latiff Mohidin以及詩人Chairil Anwar的多重折射。這些作為個人的「我」在菲律賓導演Liryc Dela Cruz 《未明之疾的來信》（Notes from Unknown Maladies）航向了另外一種轉折。 Liryc Dela Cruz將鏡頭指向年逾九旬的祖母，透過其祖母來探問個人與歷史，以及歷史的現身與消隱，而最後復回「我」自身的狀態。

泰國導演Sompot Chidgasornpongse的《鐵道撿風景》（Railway Sleepers），則從「我」的主觀視角，映照出的不是關於我自身的呢喃，而是日常與過去的糾葛。由北向南的列車，看似平常的人們，因衣著形貌的不同，暗示了形成背後的歷史、政治以及信仰結構。《鐵道撿風景》改變的不只是車廂內外的景觀，更多的是泰國精神地貌的變化。

而印尼導演Ismail Fahmi Lubis的《金曲達令》（Tarling is Darling），則以日常的幽默筆觸，透過紀錄片第三視角看的主角之「我」，以個人的姿態反映出社會地景的變異。藉由塔玲噹嘟（Tarling Dangdut）的表演形式樣態，釋放出那些和印尼新秩序（New Order Regime）的建立與解體以及信仰的幽魂。法國歷史學者Pierre Nora在《記憶所繫之處》一書中提到了「非我之鏡」的概念：

他寫道，「⋯⋯如果這鏡子反映的不是原來事物的面目，而是我們要從鏡子中看出差異的話；在這一差異的場景中，一種無法找尋的身分突然閃現出來。這裡已經沒有起源一說了，而是我們要通過非我之鏡來解讀我們的現實處境。」

在各自不同情境下面對這一趟南方的迷航，或許最重要的不是要撥雲見日。而是如何在迷航的差異閃現中，映照並反思著自己。如何不耽溺於我自身而能質問、探尋、反思歷史、社會以及精神的縱深，是來自無論來自哪種時空框架下的南方的你我他，一門需要做的功課。

當然，這些東南亞電影之集結所涉及的美學導向、品質以及背後隱匿的跨地域資本結構和形成原因相當複雜，那又是另一段待梳理的迷航了。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航