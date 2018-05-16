【TIDF20週年】有熊出沒，惡人勿入：專訪《黑熊森林》導演李香秀

撰稿、採訪：呂美慧、林家嫻、廖芷筠

印象裡，每個導演好像都有一種特質叫「堅持」，堅持去做那些別人覺得不可能又吃力不討好的事情，採訪完李香秀導演，這個特質可以在她身上完整看到。

一位嬌小並身為女性的導演，從挖掘台灣文化歷史到上山下海拍攝記錄片，每次一做就是三至六年的時間，最新的作品《黑熊森林》更是導演親自一次次地背起背包，上山守熊與挖掘兩位與台灣黑熊及山林相關的動人故事。片中有靈魂人物、神出鬼沒的動物及深山風景，讓內容更加豐富，更讓觀眾可以輕鬆地在螢幕前發現驚奇。TIDF在影片上映的兩年後，採訪著李導演，聊聊總是想做點不一樣、願花時間全力以赴的拍片想法。

導演在拍完過去的作品《南方澳海洋紀事》後，怎麼會想要開始拍山呢？因聽說您之前其實也沒有接觸過山。

李香秀（以下簡稱李）：其實海有很多資源，但我們對它很陌生，甚至很怕海，而台灣跟海有關的影像視覺太少，所以我才決定拍《南方澳海洋紀事》。決定拍山也是一樣，查了一下資料，台灣山地占台灣島嶼的比例有超過60%，可是現在統計剩58%，且一直再開發，很多山地都被剷平弄成露營地，然而我們對山林所知不多，包括台灣黑熊也是。

台灣黑熊在黃美秀老師（以下簡稱黃老師）做研究之前，就像傳說一樣，我有一個志工，他是資深的山友，但直到他來當我的志工後，他才看到熊，台灣其實在黃老師之前，對熊是很陌生的。

雖然我過往作品《消失的王國拱樂社》、《南方澳海洋紀事》、《黑熊森林》看起來主題都不太一樣，可是我的創作脈絡都是從提問與陌生開始，藉由拍片慢慢地探索，當我決定這部片的題材，若發現市面上的相關資料，或是紀錄片太少，我就會有一個很大的企圖心想把它做足，所以如果看過我三部片子的觀眾，會覺得不是小品，反而能看到時間的痕跡，因為真的花很長時間去製作。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

導演如何從拍攝山林延伸到台灣黑熊? 如何定調是和保育相關的紀錄片呢？

李：我在要拍台灣黑熊的前幾年，才聽到台灣有黑熊，且是從一個長輩口中得知，有一位女性在做台灣黑熊的研究。當我決定要拍山時，想說也許可聯繫黃美秀老師看看。

我一開始沒有預設它一定是一部保育類紀錄片，是因為開始拍後，看到了這些議題，黃老師其實有抓到15隻熊，裡面有七、八隻是斷掌，這個事實是存在的。

很自然地，我就覺得它必須在我的影片裏有一定的篇幅，而我自己也有拍到兩隻受傷的黑熊，所以這部片也就跟黑熊保育有了關連。另外我很喜歡劇中Dave講的「你進到山裡面就自然地會成為保育人士！」，這好像在講自己也在講所有人。

有山、有人、有動植物，如果這些都是影片的主題素材，導演怎麼與他們建立起關係？

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

李：黃老師其實已有許多報導，因為她太特殊，身為一位女性，在做台灣黑熊的研究，大家會把她跟珍古德作連結。而林大哥常有令我感動的事情，其中一件事是在片中講紮營和獨處，我希望訪問是在類似野營的地方，比較符合那種氛圍與情緒，而不是山屋。

可是當時我們在大分，我希望能回到山陰住一晚後在那裏拍，不過沒有人同意這麼做，而林大哥後來很挺我說：「我明天早點起床，先去打理那個營地」。隔天，天還沒亮，我們都在睡，他已經起床出發了，一個人走20公里，後來我們抵達時，林大哥已經幫我們打理好了。

早期我很排斥靜態拍風景照，後來覺得其實定拍也可以拍到生命的流動，如風怎麼作用在樹上、葉子的搖動、陽光、霧等等，原來定拍也可以拍的那麼好，可展現出空氣的流動及大自然的變化。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

導演如何看待動物在影片中所扮演的份量？在跟拍黃老師與林大哥時，是否有讓你看到不同看待自然、動物的方式？

李：我決定拍黑熊森林的當下，就希望有三分之一是動物，但我從來沒有把握可以拍到黑熊。2011年開始籌備，只要沒有教課的暑假，我就會去學怎麼拍動物，因為守熊是11和12月，我向學校請假，11月底上山，整個月都留在那裡，直到開學。

期間我有聘一些攝影師，但大部份都不一定能拍到熊，但當你越來越熟悉，你會知道怎麼掌握，到後來覺得拍生態還蠻有趣的，只要願意花時間去守，就可以守到，撐過撞牆期後，突然發現事情都變得很順。由於我是導演身兼製片，在人力有限的情況下，很多問題都會找我，也因山不好爬，所以很多工作人員不一定走得上去，因此我必須自立自強，學動物攝錄影、蹲點與登山，影片中約八成的動物都是我自己拍到的，覺得非常地幸運！

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供 李香秀導演

另外大分很奇特，水鹿其實對很多常爬山的人一點都不稀奇，因為他們到高山去，都是一群一群的，但大分族群數少，所以很多動物可能都沒看過人，所以我拍到的動物都會在那邊看你是誰，有時候還會在那邊發抖，有時候也很萌。

這部片很清楚一開始所要架構的場景就是「大分有熊國」這個黑熊森林，這片森林其實黑熊會來，森林底下有人也有其他動物。對我來說，黑熊森林其實架構了一個環境概念，所以為什麼那些動物這麼重要，空鏡這麼重要，因為大分跟人類社會或是人類群落是很不一樣的。

拍這部片雖然辛苦，但動物及大自然給我很多的回饋，讓我會一直想回去，例如看看獼猴美麗的毛色、打哈欠、發呆、松鼠做日光浴等等，當初期待的就是能拍到這些動物很生活化的一面，並自然地生活在大分有熊國的動物星球裏。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

現在回想起來，這部片是否還有一些遺憾呢？

李：今年二月發生的土葛崩壁山難讓我心裡有點疙瘩，也再想若早在第一年發生，我會用什麼態度去面對？因為一直覺得沒有問題，好像有未知的力量在保護，如果很早就發生了，我不確定能不能頭也不回的一路走下去。

帶工作人員入山責任很大很怕出狀況，有時會不知道自己是怎麼扛下來的！若說遺憾的話，我必須講還真想繼續拍！總覺得熊可以拍得更好，我一直幻想能拍到熊走在稜線上，那樣的純粹，但好像用畫的比較快（笑）。

最近有人問我會不會再去登山？會不會繼續拍生態？我不敢百分之百說不會，但我會想要延續創作脈絡，去挖掘一些不為人知、陌生的東西，覺得好像該把自己貢獻在這上面。所以下個題材目前沒有答案，但一定要是可以引起我熱血沸騰的東西。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航