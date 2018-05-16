【TIDF20週年】被碰撞的真實：專訪《徐自強的練習題》導演紀岳君

訪問、撰稿：李若慈、林嘉玟、周家瑤、錢夏立

《徐自強的練習題》是導演紀岳君費時五年拍攝的紀錄長片，追溯1995年發生的綁架勒贖撕票案，被指控為嫌犯之一的徐自強（以下簡稱徐）歷經21年司法纏訟，終於在2016年無罪定讞。

本片透過動畫、訪問等形式呈現，同時透過影像對司法制度提出質疑。本片搶下南方影展首獎殊榮，也在2017年的台北電影節、金馬獎獲得最佳紀錄片入圍肯定，並入圍第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽項目。

這不只是個紀錄片，它是一個行動

紀岳君早期為影像行動者，關注台灣社會議題並參與社會運動。記錄寶藏巖保留運動的經驗，與後來對樂生療養院爭議的觀察，他注意到運動參與者（Insider）雖然熱心，卻未能讓外界（Outsider）理解，若希望更多人了解議題，需要將內容重新編輯和轉譯。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

「我曾經可能很Insider的在做一個議題，可是話語會有侷限，後來拍片一直在想話語該如何轉化。」

當初廢死聯盟執行長林欣怡找上紀岳君，希望能記錄徐自強。原本猶豫的他，因認為這個案子相較於過去他接的商業案有更大的發揮空間。他提到：「這個位置很不一樣，我比較不像是委任導演，反而像是陪審員，或是一個法官。不是聽命於他人，是經過自己思考判斷後，把想法做出來。」

「老實說，我本來是很懷疑的。」這是紀岳君在接觸徐自強之前對他的印象，影片中，他配音的旁白也說到：「網路上的照片，他看起來就像混混，又聽說他有賭博的前科，跟共犯又是親戚，又是朋友。」紀岳君將自己放在影片中，希望自己以一般人較Outsider的觀點來做這支影片，如大多數人一開始都會有的行為：犯下「有罪推定」。

對於罪犯的刻版印象影響著我們的判斷。然而，拍攝與接觸徐自強的過程中，透過對話、比對卷宗資料發現事實不全然是根據印象猜想的那樣。

紀錄片在面對甚麼是真實

從一個Outsider的角色介入，並以Insider的身份參與這個過程，一般紀錄片導演不會在影片中介入那麼多，但紀岳君認為這個過程是重要的。從新聞報導、刻版印象，到進去瞭解案件，最後找到最接近事情的真相。

拍攝初期，紀岳君以側拍為主，沒有更近距離的接觸。直到採訪後期，為了讓論述更完整，採訪了徐的家人與前妻；紀岳君把他們的故事或想法分享給徐，兩人的對話才開始有案件外的討論：「我們會談怎麼面對人生，怎麼面對生命的各種際遇。」一次次的訪問，是讓徐和他的家人再次回想過去20多年苦痛的過程。

然而，就如徐自強在出獄後的幾年，即使仍害怕面對人群，也持續演講，他覺得「這件事要去做」，因為太多人不了解。紀也刻意將被害人屍體的新聞片段放進影片中，「我覺得就是應該要被看見。」紀岳君接著說：「這件事情的折衝是要來回多次的，若我們要讓大家知道更真實的東西，一定要往裡面挖。」

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

不只片中人物對於苦痛的拉扯，紀岳君在剪接時也跟自己進行許多拉扯，在那個當下，他常常不自覺地在那個狀態裡。然而，必須跳脫狀態才更能看清問題。擔任剪接指導的廖慶松說：「你太想幫徐自強講話了。」紀則認為事實上是想要幫自己：「雖然沒有生死交關，但是做這支片子的生命經驗卻是相似的。」徐的家人為了幫他打官司，找人幫忙，也賣房子籌錢；紀前三年的拍片過程也因提案碰壁、沒有金錢和成果，一度要放棄。」

他形容。在拍攝過中，紀慢慢體會所謂的「救援狀態」是如何。這是一個不斷在面對「甚麼是真實」的過程。不過，紀認為我們只是在拼湊那個真實。

拍攝或剪接時容易因為個人的「概念先行」，不能看到素材原本的樣貌，廖慶松因此建議他把剪接素材不卑不亢地看三遍。不能過度處在狀態裡，也不能距離太遠。他們也都意識到，絕對不要煽情地讓人家覺得這就是一個冤案。或許正是不希望如大家犯下有罪推定的錯誤——因為過度沉浸而言行偏頗，因為不夠理解而扭曲事實。我們都用著煽情的語句傳達自己的想法，民眾是，媒體更是。

紀錄片在面對甚麼是真實，法律也是

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

一位參與過徐自強案的檢察官，曾親口向他說自己在審判的一個禮拜前才收到卷宗，根本沒有閲讀過。檢察官的「輪調制度」讓一件拖了長時間的案子，經由許多不同人辦理，「制度就會造成這種事情發生」紀岳君說。徐則認為法官應該肩負起最大的責任，國家賦予其判斷的權力，應在罪證不足時駁回，這是現行修改後的制度。

台灣過去的刑事訴訟採「職權主義」，紀岳君將當時的法官比喻成包青天，若認為證據不足時，可以指揮檢察官再去偵查案件，之後才變成「改良式當事人進行主義」，檢察官提出證據，法官大多時候並不介入，讓他們能更客觀地聽訟。

我只是另外一個說故事的人

紀岳君將「反身性思考」的過程放進影片中，讓觀眾了解觀點的轉變。「每天接觸一個人或是朋友，你要開始去想，為甚麼要相信這個人？彼此的信賴關係是如何建立的？我們一直在面對真實的重新建構。」面對真實，會看見自己，才會知道怎麼去面對人性，因為情緒影響著我們的判斷。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供 紀岳君導演

徐自強案並非一個無關於我們的事件，在這個過程中，我們都在面對一樣的事情。面對真實的過程，同時也是在面對我們的人生，所以紀岳君也把自己結婚、離婚的事情放進故事裡。 「我只是另外一個說故事的人。」紀岳君認為若要更接近真實，觀眾不應該全然接受他的說法，要思考、拆解、重新建構一切。他認為觀眾對於這部影片若有不同意見、甚至不認可，反而是件好事。因為真實是必須被碰撞的。

改革從來就不是一件簡單的事情，但進程是很緩慢的

從紀岳君過去參與的寶藏巖保留運動，或是樂生療養院的議題，到現在這部關於徐自強案的紀錄片，太多問題都是源於制度的錯誤，這不只是把犯錯的政府官員或法官抓起來就能解決的事情。透過參與社會運動、拍攝紀錄片等方式，試圖向社會傳達一些理念，紀岳君做為一個體制外的運動者，對於體制內的人抱有期待，因為某些改變確實必須由他們來完成。

紀岳君認為若在影片中一直刻意把對方打成反方，他們甚至可能連影片都不願意看。為彼此留點空間，才有機會促成對話和溝通。紀岳君特別安排電影放映後由徐自強和觀眾對談

「我很難得能和法官、檢察官平起平坐。」徐說，甚至曾有法官向他道歉，雖然非承審法官，但是至少有體制內的人願意出來承擔錯誤並且改正它。

「改革從來就不是一件簡單的事情，它真的需要付出很多生命代價才會有一點改變。」紀岳君相信體制是會改變的，不然徐自強不會是現在的狀態。不過，進程是緩慢的。「就像遠方的鼓聲，我們必須一直敲下去。」紀岳君說。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航