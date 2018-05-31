動作間的轉換：紀錄劇場《閱讀飢餓》

文：收訊不良

2010年開始的「民間記憶影像計畫」，吳文光所在的草場地工作站聚集了一群不同背景的創作者及素人，回到自己生長的家鄉向村民及老者進行訪談、拍攝記錄屬於過往村莊的記憶。隨著計畫的進行，相關的素材發展成為了紀錄片及不同的劇場表演作品。

2016年於台灣國際紀錄片影展期間演出了《回憶：飢餓》，並於2018年演出了《閱讀飢餓》的作品。從回憶開始，走向閱讀，兩個作品延伸著同樣的主題及素材，以不同的手法呈現訪談者對於這段失落記憶的個人態度。

當回憶無所落腳處，採訪者們從身邊開始了第一步的資料蒐集。2016年的《回憶：飢餓》以極大的篇幅呈現採訪者自身的生命經驗，以及回村探訪的動機。各自不同的身分，回到不同的原生地採集資料，認識屬於自己但卻陌生的一切，還有那些橫跨年齡之間失落的飢荒記憶。

「這是一個老人的村子，我在這裡問自己：我是誰？我能在這個村子找到自己嗎？我會有一塊田嗎？我可以守護著這樣的田嗎？也許我死了以後，會被埋在一個山坡上？會有一天，有人向我提親嗎？如果我買車、買房？這樣我就是城裡的人了嗎？」

回到村裡的採訪者，開始找尋村子的歷史、老人的歷史，也試圖找到自己。依循著採訪者及其表演的內容，觀眾可以輕易地勾勒出一幅幅遠走他鄉為了生活、夢想打拼的圖像，而後在回頭之際，看到了屬於身邊陌生的場景，並向自己不住地提問。許許多多的疑問，在人生的某個階段，藉由不同的徵兆向不住前行的人們拋出問號。

舞台上，表演者搭配著手電筒的光芒組織出不同的肢體圖騰，與採集拍攝的影像互動呈現這樣真實的拉扯。手電筒一字排開，表演者魚貫而入躺下，面朝觀眾在地上爬動，大聲喊出不同受訪者的記憶。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

「過去的事，不要再問！」

「那時候不當小偷，早就餓死了。」

「那時候的牲口，比人高貴。」

「有人為了搶鍋裡的鍋巴，把尿灑在鍋裡。」

「水井上的井繩，也被煮一煮吃了。」

燈光打在逐漸逼近的面容上，分外詭譎。表演者們用腹部、肩膀的支撐著全身蠕動前行，而身後叢動的人影，也就是那過去記憶中無法抹滅的幽暗，縈繞心頭不斷祟動著。爬至光源處，所有人的面孔一般慘白。無法一一辨識的表演者，也無法分辨這樣的集體記憶來自何處。

書本上沒有提到，沒有記載到，或是說被禁止提及的一切，與學校生活及課本中記載的巨大斷裂，就是這些遺忘的故事。飢餓的記憶，用口述的故事、用僅存吃下口的數字、還能用什麼記錄下來？表演之中，用了一段說文解字的橋段，平白的解釋了大食堂、人民公社、大躍進、人有多大膽，地有多高產、浮誇風、階級敵人等詞彙的意思。加入了記憶與回憶的字典，有了些溫度，有了些理解的通路，不再只是一個只具有代名詞效果的詞彙。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

在「三年大饑荒」的年代，各式各樣的樹皮土塵，成為了腹中賴以維生的食物，看了一眼無法輕易忘懷的，除了年歲之間的差距引發的觀察，可能也有更多屬於對於滿足基本生存需求的慾望。

影像的呈現上，從影像後方門檻走出來的老人，逐漸靠向觀眾的巨大的身影看似要走出了銀幕，彷彿化作了這些年輕的採訪者們的身體，也彷彿成為了巨大的震撼，猶如電影發明之初從螢幕彼端駛向了觀眾的火車巨獸，從黑幕的彼端洞口緩步慢行走向觀眾的喉口。

「看一眼就忘不了，猶如樹皮一般。」採訪者在表演中這樣提到，樹皮在這樣失落的集體記憶中，扮演了不同於歲月斑駁皮膚的角色。回憶著影像中被拍攝的老人，表演者這樣在舞台上獨白：「我要離開的時後她問我：什麼時候會再見到我？」聲音從螢幕投向了表演者，投向了觀眾看不見的漫漫風雪之中。這頭的表演者與觀眾無言，也無法回應這場記憶中的風雪。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

2018年的《閱讀飢餓》，沿襲著光源照射手部，營造影子投影與身體映照出的圖樣在表演空間中變化，表演者追隨著四散舞台的燈光移動營造肢體的效果。

投影幕上打出了「飢餓是一種記憶」的字卡，而後「記憶」離開了，只留下了「飢餓」。與2016年的《回憶：飢餓》最大的不同點在於，這次觀眾閱讀的不再是一篇篇敘事清楚的故事，更像是表演者回顧了兩年之間的素材，從不斷的折磨與提問之中精煉出的詩篇，讓觀眾閱讀，也閱讀著閱讀記憶的自身，表演者從而成為了一個中繼的媒介，在舞台上展演自身、在舞台上觀賞影像，與觀眾同在，也與觀眾遠離。

表演者藉由與手電筒光源的互動展現片段的記憶與肢體感覺，一個個人的疊影在後方螢幕上走向觀眾，身影隨之變小。這個演員跨過了燈光、那個演員靠近燈光，「光線」成為了表演者追求的食物與需要跨過的障礙雙重指涉，或是可能具有更多在記憶中不斷碰撞與縈繞的噩夢⋯⋯

銀幕上投影片段的拍攝集錦，用不同的感覺與形容詞，影像群組分類呈現了「吃」、「死」、「憶」、「嘆」等關鍵字詞的片段連結。影像中以衣衫襤褸的田間稻草人、山村建築的雞鳴與夢境圖畫轉換間相似人物場景不停的切換著，演出接近結束，投影出蒼老的手，不停地被一雙年輕的手，堅定溫柔的搓揉著。然後童音響起，朗誦著這樣的童言童語：

你可以在那樹上摘樹葉嗎?

那棵呢？

那棵呢？

你能把小鳥的窩拿下來嗎?

你能爬到最遠山上去嗎?

你能自己跑回家嗎？

你能自己背柴火嗎？

你能自己挑水嗎？

你能自己摘菜嗎？

你能自己從這下坡去很遠的地方嗎？

你可以到菜園去嗎？

你去給我看一下。

你可以比樹高一些嗎？

你可以比花高一些嗎？

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

從「回憶」走向「閱讀」，各種細微的線索與記憶不斷地流逝與轉化成為下一個回憶，具備主動動向的「閱讀」，向觀眾開啟了更多的想像空間，邀請觀眾與自身不再耽溺於情感的召喚之間，從而了解過去的歷史，認識身邊逝去的歲月。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航