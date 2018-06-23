【TIDF20週年】既然拍了，就留下來繼續拍完

撰稿、採訪：李昭晏、紀馨婷、鍾庭宜、錢崇愷

「拍紀錄片感覺很殘忍。」李永超導演說。

講求真實的他，與挖琥珀的礦工們一起生活將近兩個月，沒有專業的攝影器材、收音設備、甚至影像團隊，單槍匹馬，僅攜帶小相機和手機，輕裝上陣。來自緬甸的李永超，從早期的紀錄片作品《挖洞子》、《帕敢青年》到入圍第70屆盧卡諾影展「影評人週」競賽、第11屆台灣國際紀錄片影展台灣競賽的第一支紀錄長片《血琥珀》，皆訴說一個個緬甸青年的故事，沒有氣勢磅礡、也沒有奇幻轉折，只有平凡生存、緊接著未完待續的每一天。

在礦區的日子

這裡是帕敢（Hpakan），你可以說此處是戰火之地、灰色地帶、又或是追夢園區。在緬北的森林裡，取代綠意盎然的，是採礦活動留下的人為砍伐痕跡，這些沒有時間癒合的傷口，隨著時間推進，坑疤不斷擴張，渴求改變人生的「尋夢人」想盡辦法用器具和行動，把坑疤發揮到最大功效，再把更多的夢想投進一個又一個無盡黑洞中。

「在我們八、九歲的時候，村裡很多年輕人都是去挖礦，早期三、四十年的時候，不需要什麼本錢，這是一個讓你脫離貧窮的方法，哪一天運氣好了，你就可以翻身。」李永超說。

比起其他行業的工作，譬如餐廳服務生，一個月薪水總和下來約十萬緬幣，台幣三千元不到，養活自己和全家都必須得更加勤奮，於是挖礦的人數有增無減，夢做得越大、風險跟著高升，每天一鏟一鏟地往下挖，別人是向上拚搏，他們則是沿著通道向下攀爬，那些做琥珀的人說，「挖琥珀就像老鼠一樣」，生活像老鼠，工作也像老鼠，不停地打洞，而生活，也只要求過得去就好。



自稱老鼠、實為尋夢的礦工們，成為《血琥珀》裡被凝視與記錄的對象。有的來自中國、有的則來自不遠的德乃（Tanai）鎮，有的曾經在台灣做了幾年工廠的工作，有的來自務農的家庭，有的會寫詩，有的會彈吉他，統稱「礦工」，實際上擁有相異的背景、個性和興趣。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

沒有任何訪談或旁白，只有人的背影，腳著拖鞋，不停的走、不停的走——這是《血琥珀》中一段將近十分鐘的長鏡頭畫面，隨著路面的顛頗，畫面跟著搖晃，記錄了礦工們除了礦坑的勞動工作之外，走路去挑水的重要日常。

李永超在拍攝時小心翼翼、邊穩定手機邊注意崎嶇路段，「水對他們來說很重要，我在看他們到底什麼時候停下來休息，結果也沒停下來，所以就一直拍一直拍」，比起價格昂貴的礦泉水，自己取水是更實惠的選擇，水的來源不一定，有時是廢棄的彈道或荒廢的礦區，裡頭的汙水需要經過反覆提用，幾個月過後，水才會稍微乾淨一點，儘管水帶著一股強烈刺鼻的味道，好比硫磺或石灰，混雜了油汙，大家仍然繼續使用，但也因為如此，在礦區中最常出現的疾病是與水、蚊蟲關聯極大的瘧疾。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供 導演李永超

看不見的衝突

鏡頭下，偶有砲彈聲響，鏡頭外，戰亂持續延燒。2017年6月15號，是緬甸軍方給礦區工人們撤離的最後期限；早在15號之前，軍政府已經用直升機空投傳單，如果不撤離，就會被軍政府當成叛軍。

一直到今年2018的1月中左右，緬甸政府直接用直升機轟炸，李永超曾經與礦工Bang Moe取得聯繫，知道他並沒有停止礦區工作，但後來便失去聯絡，只曉得現在那裡的狀況跟他拍攝的時候不同，現在不允許把手機帶進去，「說不定他又進去繼續工作」李永超說。



李永超回憶起《血琥珀》在國際影展放映後，遇到一對來自德國的夫妻，在觀看完電影之後，彼此的理解出現很大差異，得到完全不一樣的觀點——其中一個認為影片裡的礦工對金錢的那種抱負是出於貪財，不可取；另一個則認為礦工們是為了改善既有的生活品質，而不得不這麼做，是環境脅迫人去做決定，可謂不得已。

當挖到玉石或琥珀時，不同地區有不同的分法，在影片中看到的琥珀，並沒有讓他們一圓發財夢，礙於當時局勢不穩，琥珀價格不高，最後賣出去的價格是八百萬緬幣，再把錢均分給每一位員工，一個人約拿到20萬緬幣，換算成台幣將近五千元。



「有一剎那，我覺得人跟人差距為什麼這麼大？」李永超說，「有時候看到Bang Moe他們想要喝酒，可能你要叫他拿出一百塊，都拿不出來，人跟人之間那種落差，讓我感到很矛盾。」

「做這不容易，我們就只是為了錢。」

「對窮人來說，挖琥珀是脫離貧窮唯一的辦法。」

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

影片尾聲，礦工們坐在狹窄幽暗的礦洞裡小憩，抽菸談天。他們想改變嗎？想，但能不能改變，自己心中清楚，又或許，他們還在賭那千分之一的機會。

意外翻轉的人生劇本

紀錄片的拍攝很難完全按照劇本走，充滿意外，李永超的人生也是⋯⋯比約定好的訪談時間提早15分鐘抵達目的地，沒有業務式的標準笑容，看起來嚴肅少話，剛開始進行訪談時，因為不習慣太過正式的場合，他有點靦腆的說：「就聊聊天吧。」

現居台中，小時候住在緬甸鄉下的小農村，以前想看一場電影不容易，盯著漂亮的電影海報，下定決心想看這部，但當跑回家跟家裡要錢的時候，家人不給看，能夠拿到一塊錢已經是大幸，沒有錢只好站在外頭，隔著籬笆和籬笆間微小的縫隙觀看，「也沒有說我到台灣就是要拍電影，不是，只是成長中，能夠看電影是很快樂一件事情。」

高中畢業後，剛好有機會報考台灣僑委會，幸運地考上了，「可能我落榜，說不定就會去挖（琥珀），像我有些同學考了兩次考不上，現在他們的職業就是做買賣玉石。」

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

來到台灣並非馬上就有學校讀，李永超得先到僑大先修班，考一次試再直接分發。好巧不巧，他一開始被分配到的系所是幼兒教育，和自己的興趣大相逕庭，無奈只好再念一年，重考再分發，最終坐落於多媒體相關科系，「沒上之前不太了解，但系的名稱比較有趣嘛」他笑。

曾當過攝影記者，在媒體圈打滾一陣子後發覺還是喜歡電影、想做創作，想回到自己的國家；早期爸爸挖過玉石，弟弟現今在礦區工作，用現有的資源和熟悉的記憶，拿起攝影機、甚至手機，從身邊朋友開始拍，也拍過緬甸農村的僧侶。問李永超會想拍攝緬甸以外的題材嗎？他說任何能夠感動自己的東西，都值得去拍，可是現在受限於資金，其次是團隊。

帶著有點不知道該如何說出口的語氣，他說：「暫時不太想拍紀錄片，拍著拍著發覺人會慢慢越來越殘忍。」

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

李永超口中的殘忍，是吸睛和道德間的那一條線，當一起生活的礦工們發生衝突，出乎意料之外的畫面該不該放入影片中？遇到軍隊檢查，該不該偷偷拿起攝影機？現階段的他，內心掙扎後選擇放棄，以不干擾被攝者為主，他笑著說，「下次說不定我變得更殘忍，就會拍了哦！」

到目前為止，《血琥珀》已入圍不少獎項，得到肯定，雖然走上電影這條路可以說是個意外，但很難去總結這個意外是好是壞，也無從得知如果當初留在緬甸奮鬥，結果又會是如何。

「我們很多同學來到這裡，後來也回去了，想當初不來台灣，直接在緬甸奮鬥，做玉石買賣、琥珀買賣，說不定混的比現在回去的好。所以說來台灣，到底誰對誰錯，現在還不知道，也沒有對錯，」李永超說，「路是自己選的就要自己走。」他的人生劇本，還在繼續寫。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航