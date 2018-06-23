【TIDF20週年】自我與影像的對話

採訪、撰稿：李紹瑜、陳法安、藍鈺雅

《鄉愁／餘像》是世新大學電影學系陳顗竹的畢業作品，也是第11屆台灣國際紀錄片影展台灣競賽最年輕的入圍者。影片透過一張張兒時的照片及錄像，以優柔的口吻作為影片對白，錄像時而交錯、時而反覆，如一場與自我的對話，以此去正視自己對於家庭、愛與記憶的感受。

陳顗竹在清秀稚嫩的面容下，有著對電影的堅定與探求。究竟影像存在的意義是什麼？人存在的本質又是什麼？這些影像的保留，真的就代表著當時的「我」還存在著嗎？陳顗竹提出對於電影以及人性的探問，構思成一部關於影像、關於記憶、關於鄉愁的紀錄短片。以下為訪談紀要。

Q : 請您談談拍攝契機。是在什麼樣的情況下再次翻開這些錄像與照片的？

陳顗竹（以下簡稱陳）：剛好在回家的時候翻到家裡的照片，還有特別當年父母為了小孩出生而買的V8所拍攝的影像，我媽就是愛拍不拍，所以也沒有非常多，只是那個東西，是可能我和家人坐在一起看時大家會笑，但我看到是有痛感的，像刺點（Punctum）一樣。這部電影的起始點就是我看到這些素材，所以我呈現出自己對這些素材、靜照的看法跟解讀，並企圖對這個記憶做出屬於我的解釋。其實你們所看到的這個版本是我重剪的，和我畢製播映的內容差非常多。

Q : 導演為何想要用實驗紀錄片的方式呈現這個故事？

陳：其實電影的內部本來就有很多的議題在那裡，像是攝影、時間及音樂，各式各樣的問題。我覺得每個人都有自己認定的一套電影的方式，我想做的電影就是——不斷地對電影界線提出探測。假如今天你看到一部電影有著對人性深度的探測，你喜歡這種刺激，那就是你對好的電影的標準。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

所以如果今天我要做電影，我對電影好的標準就是，要能夠提出我對於電影的看法和解讀，這東西通常又會被通俗化地覺得有實驗性質，就是實驗電影。而這部片的手法則是當我面對到的這些素材，剛好可以這樣子去處理它。所以我就是以實驗片的名義在做事，我也比較把我的注意力放在實驗的部分。

Q : 片中大量的獨白是如何整理並取捨放在作品中呢？

陳：其實我一開始並不是用獨白，而是用對話，是我跟另外一個人看著這些素材，然後討論你看到了什麼、我看到了什麼，你的想法跟我的想法是什麼。但後來把對話換成獨白，是覺得用對話的方式時，你說話的位子站得比較遠，可是如果是用自己的獨白，那就會往前進一點點。不過當我在做作品的時候並沒有說對白或獨白哪個比較好，只是我認為我的素材比較適合獨白而已。可能下次我在拍了別的東西我就會把他搞成對白，不一定，我覺得重點還是在於你的想法是什麼，你想講的東西有沒有藉由這個方式講出來。

Q : 為何導演選擇以自我問答的方式來談這個故事，而沒有選擇與母親、手足，甚至父親對談或交流呢？

陳：我的答案已經在那裡了。這就是為什麼我不需要拿著攝影機去對著人問，因為我需要的答案並不在他們身上，我也不需要被誰安慰，安慰是一個不可能的事情。而心境改變的部分，應該是我在看這些片段的當下，會湧出的一些想法，而這些想法就是你們看到的這個作品。簡單來說，你看到的作品就是我思考的過程。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

Q：拍攝這部電影對你來說意義是什麼？

陳：我覺得我思考的應該是關於人吧，關於人的存在。這個存在很複雜，因為有愛、有記憶、有動作各種夾雜。你錄了我的聲音，拍了我的照片，難道這就是我存在的證據嗎？那不是。而在思考人的存在時，因為沒有辦法去逃避記憶和情感，自然而然會延伸出愛的問題。

Q : 是什麼原因讓你想要透過影像的媒介，來闡述心裡非常私密的一部分呢？

陳：是一個作者，就應該在你的作品裡出現。這個東西並不是因為類型不同就有所差別，我不認為拍劇情就可以把自己隱藏起來，在我的想法中，我本來就該走進我的作品中，所以我本身不太會抗拒這件事。我認為，每個人看東西的觀點都不同，不應該害怕觀者們對我的影片的投射或是臆測，或是因為這些去避開我該做的事情。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供

作品就是一種公開的親密，他們會把這些公開的親密過度詮釋，投射於我身上，想像我是什麼樣子，可是對我來說，我的想法跟情感都還是我的，每個人理解的東西都不一樣，而每個人都只能擁有自己理解的東西。

Q：為什麼當初會想唸電影？

陳：在我想像裡，書寫是可以分很多種形式，可以是文字、平面圖片、電影、寫作等，而接觸到電影後我才發現自己蠻喜歡電影這種書寫型式。我現在還記得第一次進電影院的樣子，我ㄧ進到電影院時就很迷戀這個所有人一起看東西的場景。我家小時候有個傳統是在跨年那天去 看午夜場，進了電影院就像是作一場夢一樣，走出電影院後就是新的一年了。我喜歡這種切換的感覺。因為我的生活中存在著電影、存在種種感覺，而我喜歡這樣的感覺，所以我選擇去唸電影。

Q：在學習的路程上是什麼影響了導演拍電影的風格？

陳：世新的好處是有實驗電影的課程，所以我可以自由地選擇我想要認識電影的方式。我對電影的疑問其實全部都是實驗片的前衛性與反身性，也就是實驗片本身的內部命題。如果我要拍劇情片，那我所學的就是如何把三幕劇寫好、如何打燈、如何修出好的聲音、美術要怎麼做、妝要怎麼畫等等。劇情片物質面的性質很高，需要很多人力，難度相對也高。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展提供 導演陳顗竹

紀錄片是要跟你拍攝的事件非常靠近，而拍攝實驗片則是我必須不斷問自己「電影是什麼」。

拍攝劇情片需要想辦法抓住觀眾的吸引力，紀錄片屬於開放的公共性，但其實在這個時代所有電影類型都已經混合了，去想所謂紀錄、實驗或劇情其實是沒有必要的，而我在乎的則是電影的形式或是藝術的構成是什麼。

Q：未來是否有拍片計劃？還會選擇實驗電影的手法去拍攝嗎？

陳：我其實不會說我現在做的是實驗電影、紀錄片或者是劇情片，我只會聚焦在「我想要表達什麼」的這件事情上，如果今天我認為這樣的東西適合用虛構的方式，那我就會選擇劇情片，或是想要紀錄性質更強一點，那我就會用紀錄片來呈現。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航