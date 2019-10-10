專訪《信使：返向漂流與南洋彼岸》導演林羿綺：印尼文化衝擊，探詢家的位置

文：吳思恩、攝影：張至寧

《信使：返向漂流與南洋彼岸》是林羿綺導演第2部入圍女性影展台灣競賽獎的作品，2015年她就曾以《餘燼三部曲II：盛宴》拿到台灣競賽獎的特獎，在她心中女性影展佔有一個特別的位置，它是林羿綺導演第一個入圍的影展，也是第一個得到的獎項，甚至促使她再度回到校園，就讀電影研究所，對於影像有更深一層的了解與創作更多的作品。

雖然也入圍過高雄電影節，遊牧影展等等非常有特色的影展，但女性影展依舊是她最看重的。「女影對我來說算是起家的影展，就像家一樣。」導演這樣說。

Photo Credit: 台灣國際女性影展 導演林羿綺

這幾年台灣開始推行新南向政策，開始接觸到許多東南亞的人事物，而她的作品又一向與個人的家庭脈絡相關，《信使：返向漂流與南洋彼岸》的靈感則來自於奶奶抽屜中的信件，小時候她總喜歡去翻看那些信件，長大了才慢慢知道那些親戚都在述說著思鄉之情，對那些與奶奶同輩的親戚來說，台灣才是他們的家，到了叔伯輩，「家」變成了「想像中的家」，信中不忘對遠方的親戚噓寒問暖，因為台灣在印尼北邊，他們總以為台灣的冬天是一片雪國情狀。因為個人特殊的家庭背景，她航向了與東南亞移工及配偶完全相反的路線，她照著信上的地址，來到了印尼。

Photo Credit: 台灣國際女性影展

導演認為自己是台灣人，在台灣出生長大，語言與生活習慣都是十足台灣人的樣子，但導演的奶奶認為自己是金門人，在她的概念中，金門是世界的中心，有別於台灣，林導演才是在台灣出生的第一個孩子，若把這樣的脈絡尋得更遠一些，林家最主要的家族卻是位於沉潛於南洋的印尼，對從東南亞過來的移民來說，這就是一條「反向」的道路。

在片中導演讓畫面比例不斷做變化，對她來說影片就是媒材，她喜愛做各種嘗試，那些信件也不是每一封、每一張都一樣大，這部短片也有在美術館展出，藉由投影在不同螢幕上做出折疊、翻閱的感覺，但是電影院則沒辦法做這樣的安排，於是她便選擇在畫面比例及位置上做調整，讓在電影院欣賞的觀眾也能有左右來回或四下掃射等讀信的感覺。

雖然導演在拍片之前都不會預先設定立場，簡單查個基本資料就前去，但到了當地文化衝擊依舊很大，面對有著共祖甚至在近四代內有親近血緣連接的人們，她在印尼的這段時間竟充滿了「轉譯」的過程，與舅公等人她必須說的是最代表傳統的台語，叔伯輩因為曾到中國工作，能用中文溝通，而與導演同輩的人們則是以英語與她對話，他們驚訝於竟然有人從「遙遠」的北方來探訪，更驚訝於他們居然有血緣關係；而對導演來說，這些與她有同樣生理素質的人卻是信仰伊斯蘭教，那些提醒人們朝拜的鐘響，也提醒他們的共同語言幾乎流失殆盡。

Photo Credit: 台灣國際女性影展

印尼排華的情節不是新聞，當地的華人也盡量低調生活，因為政府政策的關係她們無法學習中文，廟宇大概是少數僅存能夠代表華人文化的其中一個元素，但與導演同輩的親戚們已經都不知道自己來自金門了。在印尼所需的轉譯同樣也出現在奶奶的生活中，信件是中文，奶奶必須請人唸給她聽，而當這部作品完成後，導演曾帶奶奶前往觀賞，奶奶對此覺得很有趣，因為她不斷地看到親戚的臉及導演的聲音出現在片中，對她來說是很新奇的體驗。

導演這些年來也曾到世界各地參展，由於導演本身在眷村長大，許多作品承襲這樣的因緣與政治有了連結，甚至與軍國主義有關，她每每到各國展出都得花費極大的心力解釋台灣的局勢，她印象最深刻的是去年她到尼泊爾駐村，尼泊爾的生活條件雖然較台灣落後，但國家意識感很強烈，當他們得知一個先進國家卻受國家定位所苦時，反而認為這是一件很令人同情的事。

Photo Credit: 台灣國際女性影展

導演說因為對於錄像特別有興趣，使得她的作品同時為美術館和影展所接受，讓她可以體驗兩種展示方式的差異，相較蔡明亮導演將電影帶進美術館或將電影院變成美術館的概念，她認為兩者是完全不一樣的，在美術館觀眾是流動的，作品帶給觀眾的印象屬於片刻型，而在戲院觀眾則會專注地觀賞完一部作品，感受比較偏向現場帶來的氛圍。一開始她會預設這部作品較適合美術館或戲院，也會在設計時做不一樣的編排，最後的結果卻與原先設想的大相逕庭，此後她就不再預設了，兩邊都嘗試看看。

《信使：返向漂流與南洋彼岸》其實是系列作品中的其中一項，導演接下還會去新加坡尋找她的親戚，但由於尚未聯絡上，因此可能會以「未能尋找到」作為主題，對應到這部的「找到」。她也會與一位在雅加達的同輩女孩一同回到金門，今年10月導演也會到印尼參加雙年展，屆時會邀請在印尼的親戚一同欣賞本作。

Photo Credit: 台灣國際女性影展

在從事電影工作的過程中，導演認為自己並沒有因為性別遭遇到什麼困難，因為她都是找較親近的人與自己一同工作，也不需要管理很大的劇組，本片就是由她與攝影師一同完成，剪輯及其它後製工作都由導演一手包辦。導演說也許自己都是在做實驗片，不需要花費太多預算，她認為若想從事電影工作，在創作上可以更放開一些，相信自己能夠做得到。

更多資訊請洽粉絲專頁：第26屆台灣國際女性影展

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航