我的暑假在這裡過：蹲點雲林麥寮，看見煙囪之外的美麗色彩

「煙囪下的灰色之城」，不熟悉雲林麥寮的外地人，往往在Google搜尋有關麥寮的資料後，會留下這樣的印象。因為台塑六輕工業區的所在之處，就是雲林麥寮。然而，重工業區並不是麥寮的全部；這塊土地其實蘊含兼具深度與廣度的故事與風情，不該被「六輕」的標籤給掩蓋住。

今年夏天，有兩組外地大學生初來乍到，因著邁入第11年的「蹲點・台灣」計畫，在雲林麥仔簝文化協會蹲點、認識麥寮。7月27日這天，麥仔簝文化協會在斗六的行啟紀念館擺攤、義賣二手玩具，而這天剛好是第一組學生的蹲點計畫結束，在雲林的最後一日；同時，也是第二組學生的起點。兩組學生、四個女孩，她們對雲林麥寮的想像與體驗是什麼？

麥寮新鮮人，讓二手玩具牽起一期一會的緣分

「網路資訊所呈現的麥寮，是農業區、工業區。但我們發現，這幾年還有一個小小的關鍵字，叫做『玩具烏托邦』。六輕工業的重鎮之地，怎麼會跟玩具有關係？我們覺得很矛盾，也很好奇。」

來自政大的阮珮慈和陳文媛，分別就讀大二、大四，她們倆在社團認識，由於兩人都想要參與中華電信基金會的「蹲點・台灣」計畫，遂一起組隊報名，共同展開15天在異鄉的蹲點生活。

本著「服務」的初心與「記錄台灣」的動機，文媛和珮慈選擇來到雲林，在麥仔簝文化協會蹲點，希望能在灰濛濛的工業陣地之外，發掘不一樣的麥寮色彩。當時為了蹲點查找資料時，文媛和珮慈發現，原來今年4月7日雲林麥寮六輕工業廠房曾發生 氣爆 ；驚訝之餘，她們也發現自己對於台灣地方事務的關心不足，因此更加積極地投入行動，盼能為麥寮做些什麼。

Photo Credit：TNL Brand Studio 就讀政治大學風險管理與保險學系四年級的陳文媛（右），與傳播學院二年級的阮珮慈（左）

「我們為自己取的團名叫做『麥寮一天十五小時』，意思是每天工作十五小時、睡九小時，沒想到每天除了走遍麥寮之外，還要剪一支影片、寫一篇 部落格文章 ，不知不覺已經是麥寮一天二十四小時了。」珮慈笑著說。雖然蹲點的記錄工作繁重，但也因此能夠督促自己，將這些寶貴的蹲點經驗記錄下來。文媛也補充說：「雖然很累，但是很充實。短短的15天，我覺得我們就像觀光客一樣，來到麥寮享受好多的體驗。」

她們也提到，麥寮的鄉親其實很樸實熱情，有時候向不認識的阿嬤打聲招呼，麥寮阿嬤就會報以許多有趣的在地歷史、甚至是整個家族故事給兩位異地女孩。「麥寮的鄉親，尤其是阿公阿嬤們，其實很渴望跟外地人或年輕人有連結的機會。」文媛和珮慈有感而發地說。

Photo Credit：蹲點・台灣／陳文媛、阮珮慈

在麥寮的這段日子，文媛和珮慈也跟著麥仔簝文化協會的夥伴深入探索在地風土；其中，最令她們印象深刻的莫過於「金城大戲院」了。

這座自1957年盛大開幕的老戲院，在「拱樂社歌劇團」拍攝第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》後，見證了台語電影的流行與沒落；在歷史洪流下，「金城大戲院」經歷無數次的曲終人散，終在歇業超過50年後，成了斑駁荒蕪的麥寮地景。

「其實麥寮是一個擁有地方特色文化、古色古香的地方。可惜時間不夠多，否則『金城大戲院』是很棒的紀錄素材，有很多值得探索的故事。」喜愛運用影像記錄的珮慈，與麥寮老戲院相見恨晚，只能寄託下一組蹲點的夥伴，把老戲院的故事說完。

Photo Credit：蹲點・台灣／陳文媛、阮珮慈 沒落的「金城大戲院」一景

而蹲點的時光除了走遍麥寮土地，文媛和珮慈也實際參與了協會的「玩具烏托邦」計畫。談到二手玩具之於麥寮的意義，她們也娓娓道來二手玩具的脈絡。

2015年，麥仔簝文化協會的吳眀宜理事長回到家鄉開設麥寮獨立書店，希望能藉由書店的影響力，引起在地人關注土地正義、居住正義、環境保護；更重要的是，因六輕而生產塑膠的麥寮，也能成為減少塑膠的環保基地，真正成為「塑起、塑滅」的所在。而「二手玩具」則是在這樣的環保訴求下，成為與孩子們溝通的媒介。「透過二手玩具募集、修整、再販售的過程，希望可以激發更多人思考產業、環境與塑膠的關係，這也是協會發起『玩具烏托邦』的理念。」文媛和珮慈說。

Photo Credit：TNL Brand Studio

除了讓老舊玩具「復活」，麥仔簝文化協會也藉由「玩具烏托邦」發起市集或社區活動，推廣玩樂中探索學習、親子共玩的相關資源，也間接提供弱勢家庭更好的育樂場域，讓「二手玩具」在麥寮創造更大的影響力。

「你是環保小尖兵喔，要好好珍惜這個玩具。」每販售出一個二手玩具，文媛總是會溫暖地向小小客人說出這句話。作為蹲點夥伴的珮慈也十分欣賞這樣的做法；如此一來，孩子們會知道自己正在為環保盡一份微小而重要的力量。

Photo Credit：TNL Brand Studio

透過自由書寫，拉近人們與環保的距離

除了跟著協會推廣二手玩具，兩個女孩也在麥寮的國高中校園裡，為國一至高一的孩子們提供有趣的暑輔課程。她們設計了一套教案，讓孩子們透過「自由書寫」，反思人與環境的關係。「原以為無拘無束的自由書寫，對於國、高中生而言很簡單。」珮慈分享道，在實際帶領課程後才發現，原來內觀自己的想法、放飛自我的想像，筆隨心想的書寫方式，對於僵固作文教育下的孩子而言並不容易，「自由是需要練習的」她說。

儘管如此，文媛和珮慈的暑輔課程仍相當成功。「起初有個孩子，對於課程內容總是敷衍應對，不過隨著課程緩緩推進，我們發現他愈來愈沈穩，也逐漸願意真誠地和我們對話，甚至問我們是否還能夠再來上課。」文媛欣慰地說。可見學員的成長，以及對課程的期待，就是給予她們最棒的回饋。

Photo Credit：TNL Brand Studio

麥寮下一步，為土地與青春創造更多可能性

在文媛和珮慈的蹲點時光進入尾聲時，來自台灣師範大學的董舫妤及東吳大學的陳薇琳，正初來乍到。她們倆是今年夏天來到麥寮蹲點的第二組學生。在與蹲點「前輩」交接、與協會夥伴認識的過程中，舫妤和薇琳坦言每天的資訊量都很大，彷彿已可窺見接下來15天的挑戰。

Photo Credit：TNL Brand Studio 東吳大學心理學系的陳薇琳（左）與台灣師範大學社會教育學系的董舫妤（左）

延續高中社團時的革命情感，即便各自步入不同的大學，在大二的暑假，舫妤還是決定邀請薇琳作為蹲點計畫的最佳拍檔。喜愛與人互動的她們，憑藉著對於「服務」的熱誠，毅然決然地來到麥寮展開冒險。她們也分享了蹲點的初衷：「渴望跳出舒適圈、想要好好認識這塊土地的故事、希望能在服務中看見自己的價值⋯⋯」說著說著，眼神透露出熱切的光芒。

Photo Credit：TNL Brand Studio

「其實會參加蹲點計畫的大學生，都是對土地很有愛的人。」第一組的文媛和珮慈異口同聲的說。在採訪這天的下午，她們即將離開麥寮，語氣中透露著不捨：「真的感謝這一切的發生。雖然蹲點結束了，我們還是想把這15天的紀錄好好完成；分享我們的學習，也讓更多人見證改變、擴散影響力，進而回饋自己的家鄉。」

在她們訴說離別之情時，第二組的舫妤和薇琳已經接棒蹲點的使命，帶著興奮與期待的心情，在這個暑假迎接未知卻必然豐盛的體驗。

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