力挺台灣在地產業伴手禮，中華電信基金會以行動響應公益

偏鄉社區與部落除了有在地組織積極號召青年返鄉活化社區產業，中華電信基金會更進一步扮演資源共享平台的角色，每年於年節送禮時分，於企業內部推動伴手禮活動，協助社區與部落行銷推廣，成為社區發展的重要推手。

年終送禮時節，中華電信基金會推動年節伴手禮活動，邀請中華電信員工透過消費支持在地產業與公益團體，讓年節送禮別具意義與愛心，禮盒內容則有養生食品、高山與平地有機茶、美膚保養品、小農特有米等多種選擇。

Photo Credit：中華電信基金會 中華電信基金會嚴選推薦年節伴手禮，有來自社區部落及在地社福團體等18款禮盒。

為迎接鼠年春節送禮需求，中華電信基金會以「在地•手做•好厝邊」為主軸，嚴選來自肯納自閉症基金會、花蓮黎明教養院、愛一家親社會企業、南投魚池鄉森林紅茶、屏東萬巒鄉赤山社區與滿州鄉港口社區、彰化溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會，及輔導全台原民部落產業的台灣原味、瑪納有機園區等北、中、南、東9個在地據點共18款年節伴手禮盒推薦給中華電信員工，邀請員工以消費力挺友善土地、送愛到偏鄉。

Photo Credit：中華電信基金會 中華電信員工支持在地年節伴手禮預購

首日在中華電信總公司舉辦的預購品評會，人氣絡繹不絕，富含營養價值的核桃棗與堅果、市面罕見的黑米鳳梨酥、口感酥脆的鳳梨乾與難得爽口不黏牙的牛軋糖等辦公室甜品詢問度最高，有員工一口氣下訂40個禮盒，表示將與親友分享來自全台各地的好滋味；更有員工感性分享，知道部分商品來自弱勢家庭、身心障礙人士或921災後重建社區，除格外珍惜眼前的幸福，也希望藉由消費幫助他們勇敢向前。

中華電信基金會結合中華電信核心資源深耕社區長達13年，於全台本島及離島陸續建置89處「數位好厝邊」，從教育、文化、產業等面向陪伴社區成長、縮短城鄉差距。偏鄉社區與部落現均面臨人口流失、資源不均的問題，但仍有在地組織積極號召青年返鄉活化社區產業，中華電信基金會則進一步扮演資源共享平台的角色，每年更於年節送禮時分於企業內部推動伴手禮活動，協助社區與部落行銷推廣，成為社區發展的重要推手。

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