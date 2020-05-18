【圖解】外送員報酬怎麼算？最重要的外送員保險項目，哪間外送平台最合格？

本文以全台最大的美食外送平台foodpanda為例，透過實際的報酬制度、保險福利分析，一窺外送工作優勢與挑戰。

網路上不時有「外送員月收入十萬」的新聞，這究竟是都市傳說，抑或是有跡可循的事實？其實暸解外送員的報酬計算方式後，便可知高額月收入並非天方夜譚，這也是為什麼近年來外送工作成為熱門兼職，甚至是不少新鮮人、轉職者的首選。

外送員的收入究竟是如何計算的？本文以全台最大的美食外送平台foodpanda的實際報酬制度為例，一窺外送員高報酬的原因。

外送員收入計算大公開，多元報酬激勵外送員「跑愈多、賺愈多」

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首先談許多人好奇的報酬計算方式。以全台最大美食外送平台foodpanda為例，外送員開通城市帳號後，即可不限地區、自由選擇區域接單，報酬每15天就領一次。

除了每單60元的「單件收入」外，也會因為騎乘的區域、時間和距離，給予相對應的獎勵，透過不同獎勵的疊加，每單獎勵最高可達120元。

例如：外送員從餐廳送餐到3公里外的消費者家，即可再賺取相對應的10元「里程獎勵」。遇到特殊天氣，如雨天上線的外送員也可獲得額外的「雨天獎勵」。而當一單一單的累積件數超過指定級距後，還能再額外獲得「件數獎勵」。

此外，平台也會推出不同的快閃加碼活動，例如「時段獎勵」讓特定送餐期間單單加碼；又或是不定期舉辦抽獎活動，滿指定單數即可抽獎等。換言之，只要投入時間上線接單，並鎖定平台推出的區域、時段加碼的獎勵，藉由不同獎勵的疊加，就能快速、有效率的累積報酬。

如果以渴望高收入的上班族為例：每週工作5天、1天上線10小時、平均1小時接3.5張單的話，以foodpanda的報酬制度計算，月收入基本可達52,000元，是基本工資的2倍。若是願意付出更多的上線時數和天數，每月收入則可以更突破。

許多專職外送員熟能生巧，透過掌握路況、加快配送速度以及積極參與各種獎勵制度，更能快速累積每月報酬。

除了報酬，更要看攸關個人安全的保險項目，當然還有福利好康

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「賺錢有數，生命要顧。」儘管高額收入相當誘人，但為了縮短外送時間而忽略交通安全、甚至釀成憾事，絕非任何企業所樂見。為了優化外送員在工作上的安全與保障，foodpanda今年新增了不少外送員個人保險項目；與不斷宣導正確的道安知識，也舉辦全台巡迴的安全駕駛訓練課程，持續建立外送員安全駕駛與防禦駕駛觀念。另外，也提供實用福利，讓外送員認真工作之餘，也能享受開心自由的生活。

除了提供外送員全台3000家以上的特約商店折扣，包括餐廳優惠、加油折扣⋯⋯等之外，最重要的是提供免費團險，包括傷害醫療的住院保障及實支實付項目。

foodpanda擁有最完善的保險條件，也是現階段唯一符合政府外送自治條例規範的平台。

值得一提的是，在新冠肺炎持續蔓延之際，foodpanda也因應時勢需求，提供法定傳染病保險，加強外送員在防疫期間的工作保障。

外送員申請不麻煩，最快隔天領裝備上路

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比較各家外送平台的申請門檻，其實大同小異。以foodpanda為例，只要符合以下四點即可線上申請加入外送行列：

年滿18歲/具備本人的中信帳戶

有機車/機車駕照/機車強制險卡

有含網路的智慧型手機

具備台灣身分證

備妥資料後，應徵者即可參與教育訓練的說明會，並完成基本測驗。順利的話，隔天就可以領裝備、開始接單外送。

正式上路後最關鍵的派單系統，以兩大美食外送平台foodpanda與Uber Eats為例：前者屬「選擇時段」制，外送員可在App中選擇想要的時段上線，平台也會透過數據監控與訂單預測，掌握每一個區域、每小時外送員的數量上限，因此不需要和其他人搶訂單，優點是單量穩定（也意味著收入穩定）；後者則屬自由制，可隨時上、下線並仰賴系統派單，優點是非常自由，但相對收入不穩定。

因此有意從事外送者，也最好釐清自己對於工作的期待，才能找到真正符合自己需求的平台。

外送學長姐怎麼說？真實外送員談三大工作優點

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根據最新一份外送員的深入調查，有不少人認同外送工作是一個累積能量的過程，累積的不僅是社會互動、工作經驗，還有累積財富的能量。透過每次不同送餐體驗，滿足消費者對現做美食的期待之餘，外送員也藉由這份外送收入積沙成塔，並創造更好的生活品質。

而綜合許多實際外送員的回應，可歸納外送工作的三大優點為：

時間彈性，兼職首選。

單量穩定，挑戰週收入破萬。

一邊騎車一邊賺取收入，享有自由生活。

儘管有著誘人的優點，也無法斷言「外送」是一份對每個人來說都完美的工作。透過本次專題報導可發現，每個外送員都有他自己的生命故事，有些人因為剛出社會，暫時不知道自己可以做什麼，所以來當外送員；有些人因為有強烈的經濟動機，所以選擇有明確報酬KPI、以量制勝的外送工作，只要肯努力就能達標、更靠近夢想；有些人純粹喜歡自由彈性的工作型態，也喜歡與人互動、進而幫助他人。

究竟外送員是不是人人都適合的工作？或許唯有真實上路，才會知道答案。

本文資料來源：創市際市場研究顧問 外送平台品牌調查