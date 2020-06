【影音】外送員的告白：外送若不是我喜歡做的事，就是正在支持我做喜歡的事

點開美食外送平台App快速下單,不久後外送員即出現在門口,帶著熱騰騰的現做餐點來滿足人們的五臟廟,這種「叫外送」場景,已是不少現代人的日常。儘管有許多機會與外送員有短暫的照面,然而領取食物的時光匆匆,前後可能不過30秒。

當我們得以在家大啖美食之際,或許也曾好奇外送工作的真實全貌;究竟這些提著外送箱奔波的外送員,他們有著什麼樣的故事?

今年30歲的林小姐,兩年多前因為車禍受傷,不得不長時間待在家中休養,也因此開啟頻繁使用美食外送服務的契機;也是從那時候開始,由於常常叫foodpanda外送,使她萌生從事外送員的想法。

「這個行業時間非常彈性,讓我可以自由安排生活步調。」自由彈性的工作性質,讓林小姐在休養過後、約莫半年前開始加入foodpanda的外送行列。幾乎天天上線外送的她,一天大概跑8小時,她坦言:「雖然會有點辛苦,但遇過很多消費者會送水或者是飲料,這些鼓勵都會讓我更有動力堅持下去。」

除了外送員的身份,林小姐同時也是一名藝術工作者,平時會接一些視覺設計、影像攝影的案子。而支持她擁抱斜槓人生的,正是foodpanda的外送工作:

從必須仰賴地圖、時常迷路的外送新手,到現在成為不用看地圖就能找到路,甚至知道快速捷徑的帶路人,這為林小姐帶來許多成就感;此外,外送工作也促使她的個人成長,即使在工作上遇到挫折,也能將其視為一份自我學習的機會——練習隨時調適好心態,重新看回目標、持續前進。

「我習慣在每天的外送工作前先化好妝,這是我讓自己開心的一個方式。因為我喜歡這份工作,所以想用自己喜歡的樣子來開始。」林小姐笑著說,外送的報酬讓她不必再擔心生活費,更重要的是,讓她得以放心、專注地投入在創作的目標上。「我想,我會一直跑下去的吧。」她說。

在foodpanda從事外送超過兩年的吳先生,其實在這之前也跑過其他美食外送平台,換了幾次東家後,最終他找到最符合自己期待的foodpanda。

「沒想過自己會當外送員這麼久,身邊的親朋好友也覺得滿意外的。」吳先生坦言,能在foodpanda工作這麼久,除了上下班時間彈性、較沒有壓力之外,平台給予的各項優質福利,也是讓他願意繼續服務的主因。

「其實我覺得外送產業是有未來的,它不斷地在成長,我自己也從中學習很多。」在日復一日的外送過程中,吳先生不僅觀察著外送產業的動態,也深刻體認到自己的付出,正在貢獻外送業的發展:

外送工作需要體力,無論是豔陽高照的大熱天,或是颳風下雨的陰冷日,訂單來了,就是接單外送。儘管如此,吳先生仍是毫無怨言的投入在他的工作中,而支持他堅持下去的,其實就是消費者一個貼心的舉動,或溫暖的回應:「很熱的時候,有些消費者會拿衛生紙給我擦汗。當消費者說一句『謝謝、辛苦了』,我就很感動了。」

談到夢想、談到未來的期許,吳先生思索了一會兒說道:「說實在的,我的夢想沒有那麼遠,它其實很近,就在我的身邊。」對於吳先生來說,每日的外送工作就像在解任務一般,想盡辦法提升送餐效率的同時,又能服務一個又一個的消費者,這樣的挑戰,就是一個盡責、熱情的外送員最大的成就感。

喜歡騎車的林先生,每天在馬路上奔馳、享受自由時光之餘,還能透過送餐賺取收入,對他來說是再好不過的工作選擇。同樣也跑過其他外送平台的他,最後選擇留在foodpanda服務,主要是因為該平台合作的餐廳較多、不需跨區外送,尤其是「選擇時段上線」的制度,讓外送員可以維持一定的單量,不會互相搶單,讓單量與報酬都更穩定、更有保障。

有明確目標的林先生,每天都努力的朝目標更進一步。然而,外送工作不僅僅是追逐高單量、高報酬,本著服務的初心,林先生也從中獲得奉獻他人的滿足感:「做這行時常會接到醫院的單,尤其近期因為疫情的關係,醫護人員更忙碌了,還有一些不方便外出購物的消費者,都增加了不少外送單量。能夠為他們服務,讓我覺得做這份工作很有成就感。」

百視達創辦人、美國知名企業家Harry Wayne Huizenga曾說:

「Some people dream of success, while other people get up and make it happen.」(有些人夢想著成功,而有些人已經起身去實踐它。)