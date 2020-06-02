【影音】外送員的告白：外送若不是我喜歡做的事，就是正在支持我做喜歡的事

當我們得以在家大啖美食之際，或許也曾好奇外送工作的真實全貌；究竟這些提著外送箱奔波的外送員，他們有著什麼樣的故事？

點開美食外送平台App快速下單，不久後外送員即出現在門口，帶著熱騰騰的現做餐點來滿足人們的五臟廟，這種「叫外送」場景，已是不少現代人的日常。儘管有許多機會與外送員有短暫的照面，然而領取食物的時光匆匆，前後可能不過30秒。

當我們得以在家大啖美食之際，或許也曾好奇外送工作的真實全貌；究竟這些提著外送箱奔波的外送員，他們有著什麼樣的故事？

外送員林小姐：「外送工作支持我繼續創作，做我喜歡的事情」

Photo Credit：TNL Brand Studio 外送員林小姐（30歲），斜槓的藝術工作者，透過外送工作支持畫畫的興趣。

今年30歲的林小姐，兩年多前因為車禍受傷，不得不長時間待在家中休養，也因此開啟頻繁使用美食外送服務的契機；也是從那時候開始，由於常常叫foodpanda外送，使她萌生從事外送員的想法。

「這個行業時間非常彈性，讓我可以自由安排生活步調。」自由彈性的工作性質，讓林小姐在休養過後、約莫半年前開始加入foodpanda的外送行列。幾乎天天上線外送的她，一天大概跑8小時，她坦言：「雖然會有點辛苦，但遇過很多消費者會送水或者是飲料，這些鼓勵都會讓我更有動力堅持下去。」

除了外送員的身份，林小姐同時也是一名藝術工作者，平時會接一些視覺設計、影像攝影的案子。而支持她擁抱斜槓人生的，正是foodpanda的外送工作：

「能夠持續從事視覺創作是我的夢想，有foodpanda外送工作的收入，讓我得以繼續做我喜歡的事情。」

從必須仰賴地圖、時常迷路的外送新手，到現在成為不用看地圖就能找到路，甚至知道快速捷徑的帶路人，這為林小姐帶來許多成就感；此外，外送工作也促使她的個人成長，即使在工作上遇到挫折，也能將其視為一份自我學習的機會——練習隨時調適好心態，重新看回目標、持續前進。

「我習慣在每天的外送工作前先化好妝，這是我讓自己開心的一個方式。因為我喜歡這份工作，所以想用自己喜歡的樣子來開始。」林小姐笑著說，外送的報酬讓她不必再擔心生活費，更重要的是，讓她得以放心、專注地投入在創作的目標上。「我想，我會一直跑下去的吧。」她說。

外送員吳先生：「我的夢想很近，就是喜歡每天解任務的快感」

Photo Credit：TNL Brand Studio 外送員吳先生（36歲），在工作中學習，也對外送產業有所抱負。

在foodpanda從事外送超過兩年的吳先生，其實在這之前也跑過其他美食外送平台，換了幾次東家後，最終他找到最符合自己期待的foodpanda。

「沒想過自己會當外送員這麼久，身邊的親朋好友也覺得滿意外的。」吳先生坦言，能在foodpanda工作這麼久，除了上下班時間彈性、較沒有壓力之外，平台給予的各項優質福利，也是讓他願意繼續服務的主因。

「其實我覺得外送產業是有未來的，它不斷地在成長，我自己也從中學習很多。」在日復一日的外送過程中，吳先生不僅觀察著外送產業的動態，也深刻體認到自己的付出，正在貢獻外送業的發展：

「我的心態是每一筆訂單都必須認真對待。只要把服務和態度做好，這個產業也會越來越好。」

外送工作需要體力，無論是豔陽高照的大熱天，或是颳風下雨的陰冷日，訂單來了，就是接單外送。儘管如此，吳先生仍是毫無怨言的投入在他的工作中，而支持他堅持下去的，其實就是消費者一個貼心的舉動，或溫暖的回應：「很熱的時候，有些消費者會拿衛生紙給我擦汗。當消費者說一句『謝謝、辛苦了』，我就很感動了。」

談到夢想、談到未來的期許，吳先生思索了一會兒說道：「說實在的，我的夢想沒有那麼遠，它其實很近，就在我的身邊。」對於吳先生來說，每日的外送工作就像在解任務一般，想盡辦法提升送餐效率的同時，又能服務一個又一個的消費者，這樣的挑戰，就是一個盡責、熱情的外送員最大的成就感。

外送員林先生：「可以自由地騎車又可以存錢，沒有比這更開心的事了」

Photo Credit：TNL Brand Studio 外送員林先生（24歲），喜歡自由的騎車，同時又能工作、服務他人的成就感。

喜歡騎車的林先生，每天在馬路上奔馳、享受自由時光之餘，還能透過送餐賺取收入，對他來說是再好不過的工作選擇。同樣也跑過其他外送平台的他，最後選擇留在foodpanda服務，主要是因為該平台合作的餐廳較多、不需跨區外送，尤其是「選擇時段上線」的制度，讓外送員可以維持一定的單量，不會互相搶單，讓單量與報酬都更穩定、更有保障。

「每天開工前，我會將摩托車整理一下，像是把油加滿、零錢備妥，做好萬全的準備。我給自己的目標是半個月至少要400張單。」林先生說。

有明確目標的林先生，每天都努力的朝目標更進一步。然而，外送工作不僅僅是追逐高單量、高報酬，本著服務的初心，林先生也從中獲得奉獻他人的滿足感：「做這行時常會接到醫院的單，尤其近期因為疫情的關係，醫護人員更忙碌了，還有一些不方便外出購物的消費者，都增加了不少外送單量。能夠為他們服務，讓我覺得做這份工作很有成就感。」

Photo Credit：TNL Brand Studio

百視達創辦人、美國知名企業家Harry Wayne Huizenga曾說：

「Some people dream of success, while other people get up and make it happen.」（有些人夢想著成功，而有些人已經起身去實踐它。）

每一位外送員都有他自己的故事，都有屬於他的夢想。而選擇成為一名外送員，就是他們開始實踐、付出行動的第一步。