【第三勢力投票指南】台灣基進 成令方：「中國白蟻」來勢洶洶，反送中和「韓流」都值得警覺

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會進入國會的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖一票。

與成令方約定好電話採訪的那天下午，她甫結束在雲林的行程回到高雄。她在電話另一頭分享了當天早上的行程：在全台灣第一個標榜女性主義的商業電台「姐妹電台」接受專訪，並在獨立書店「虎尾厝沙龍」與在地藝術家和社會運動參與者交流互動。

從成令方確定成為台灣基進不分區的第一名開始，臉書粉絲專頁上就可見到她每天馬不停蹄的行程。在開始訪談前，我還有些好奇這樣的行程成令方吃不吃得消。出乎意料地，她表示因為這次的參選，讓她與這塊土地有了更深刻的連結，這反而是以前待在學術界工作少有的。

女性主義、性別研究，以及醫療社會學，是成令方在學術界擅長且較為人知的領域；社會關懷上，她也很早就投入教育改革的行列，近年更是與高雄醫學大學（高醫）學生一同站出來，參與「透明革命」運動。從高醫性別所退休的她，為了什麼原因投入了這次的大選？她以及她所代表的台灣基進，又想前進國會推動什麼樣的改革？

Q1：為什麼決定加入台灣基進？參選立委？

我和台灣基進的黨主席陳奕齊是舊識，惟我過去因為在學術界工作忙碌的關係，與台灣基進的互動交流並不多，不過在過去的高雄市議員選舉，我都有投票支持他們推出的候選人。

真正讓我決心投入這場選戰的原因是去年的高雄市長選舉，以及今年香港反送中運動的局勢。去年的選舉固然民進黨長期在高雄執政有一些缺失在，但「韓流」現象的背後有許多值得我們警覺的，尤其是來自中國想要干擾台灣民主選舉的企圖。陳奕齊以及台灣基進很早就在關注這現象，並用了「中國白蟻」這樣貼切的詞來形容台灣面對的局勢愈來愈險惡。

Q2：你最關注的3個議題領域是哪些？為什麼？

台灣基進列在這次政見總綱的議題我都關注，除了第三題會提到的「防中護台顧民生」，交通安全、長照、托育（包含如何健康老化），以及我一直以來很關注的性別領域都是。

經濟轉型也是我們很在意的，像今年台商大量回來投資，政府應該扮演好協助科技轉型，試著提高投入技術研發的比重。我們過去一直都是在做代工，但做代工終究是有極限。

Q3：進入國會後，你最想要推動的前3名法案會是哪些？

我最關注的法案就是台灣基進關注與努力已久的，可以摘要為「防中護台顧民生」。

防中指的是防止中國侵略台灣的民主制度，換言之就是防止中國透過各種方式滲透與操作台灣的民主選舉。因此首要推的就是《境外勢力影響透明法》（俗稱反滲透法）。民進黨在這個會期有推出類似的法案，但在精神與內容上是折衷的版本。我們若是有機會進到國會，會主張要推動台灣基進的法案版本。

另一個就是要反操縱，這方面我們會推動台灣的政治人物中國投資透明化。這是最基礎的資訊透明，也是讓選民知道有意想要參選的台灣政治人物，在中國投資的情形如何，當作選民投票時的一個參考。

民生議題也是我們非常在意的，尤其是高房價議題。我們切入這議題的著眼點是許多年輕人的居住需求與就業是緊密相關的，很多年輕人是因為要離鄉背井工作，才要背負相對高的房價。對此，可參考我們在「青年安居政策論壇」的回應，要推動「國土發展平衡並首都減壓」以及「提升『公共住宅』（包含社會住宅）的量與質」。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

我想這樣的情形應該很難會成真（笑）。一方面是，台灣基進的組織架構不像大黨那樣繁複，黨內成員溝通的管道順暢、我們彼此之間的意見交流也很頻繁。另一方面是黨主席陳奕齊與黨員們也不時會溝通、交流意見，他在太陽花學運那時就有滿多與不同立場人溝通和組織團體的經驗，這方面我想對於協助黨內的溝通是很有幫助的。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

民進黨裡頭有許多人和我是老朋友，或者是在社會運動場合認識的，我想在溝通、合作上不會有大問題。針對國民黨，我們會採取議題策略式的合作，有些關乎民眾的法案應該是跨黨派不分立場的，我們會試著以這方式溝通；倘若溝通完他們還是不願合作，我們再用其他的方式。

台灣基進政見總綱 反滲透：繼續推動本黨主推主寫《境外勢力影響透明化》專法，捉出中共滲透。 反操縱：民代和重要公職的中國投資要透明化並限制，才能反制中共黑手操縱台灣政壇。 顧人權：仿效美國相關民主法案，讓犯下暴行的中港澳官員與警員不能來台。 要公平：設立青年住宅及推動首都減壓，解決地域不平等造成的高房價與就業問題。 要轉型：引導台商回流資金投入產業技術研發，協助產業轉型，而非投資並提高房地價。 好交通：推動道路重新設計（行人庇護、車速向分流等等）、提供多元的大眾運輸，提升交通安全。 助托育：提升優質公共托育服務能量、提升照顧員資源，緩解生育經濟壓力。 促長照：推動社區活動、偏鄉在宅醫療、提升照服員勞動條件、以資源協助照顧者。 降空污：廣設監測系統、鼓勵研發降污技術、降低火力發電排放、落實汙染者付費機制、鼓勵大眾運輸。 性別尊重：消除校園霸凌、社會中的性暴力、日常與職場的性別歧視，持續性別主流化推動的政策。 高教轉型：修改私校法促使私校公共化、私校退場需保障教職員工生。發展多元技職教育、提升教育的科技運用與創新。 能源政策：加速能源轉型、漸進提高再生能源比例並技術在地化。

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核稿編輯：羊正鈺