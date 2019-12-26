【第三勢力投票指南】曾刺殺蔣經國 台澎黨鄭自才：我們的「台獨」和其他台派不一樣

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

台澎黨的前身是「台澎國際法法理建國連線」，今（2019）年4月正式成立政黨「台澎國際法法理建國黨」，為的就是要投入2020大選，趁著選舉機會，讓更多人理解他們的獨特主張 – 台澎地區擺脫中華民國政權。

高齡85歲的黨主席鄭自才，年輕時曾在美國讀書，漸漸萌生台灣意識，當年他與黃文雄試圖刺殺蔣經國未遂，後來棄保潛逃瑞典，又回到台灣服刑。一直以來都主張台灣建國的他也曾經加入民進黨並受到支持，但近年來他不滿於民進黨在兩岸關係上「維持現狀」的路線，決定自己「跳出來選」。

Q1：為什麼決定創黨、參選立委？

台澎黨今年6月30日在台中成立，不到半年，我們就要投入2020選舉了。主要是我感覺時間非常迫切了，這幾年中國一直在滲透台灣、滲透中華民國，但是台灣的住民都沒有這個危機感，其實我們是非常危險的。

中國那邊透過各種管道已經滲透到我們的廟寺、鄰里長，甚至大學教授，都被請去中國免費旅遊參觀，或是在那邊教書，給很高的薪水，這都是滲透啊。所以台灣內部越來越多人覺得統一也沒關係。

台灣人經過70多年來，被國民黨教育、中華民國體制洗腦，現在都認為自己是中華民國人，但我們認為根據歷史事實、國際法理的架構、我們曾簽訂的合約，中華民國從未真正擁有台澎的主權，台灣光復也不存在，我們最重要的目的就是要使這個政權承認這個錯誤，而台灣和澎湖的住民根據歷史事實，透過自決的程序，獨立建國，讓台澎成為主權獨立的國家。

我們和其他台派的政黨不同，我們是唯一主張要放棄中華民國，並且由住民自決來建國的政黨。他們大部分是主張台灣要正名，他們也承認中華民國就是台灣人的國家，只是名字不好聽，國號要改，要修憲讓國家正常化。但我們認為，根本沒有「國家」存在，國家還等待我們去建立，如果你只是改中華民國的國號，台灣的國際困境也不會被解決，國際還是不會承認我們。

我知道我們黨很小，成立不到6個月，想要在2020進入立法院當然是很困難，不過我們還是很努力，為了投入選舉，也拼命籌措了300萬元，有一個很重要的就是透過中選會的1950萬份選舉公報，全台灣人民會看到我們的主張，就算只有10％或20％的人看好了，這也就有價值了。另外我們也在想辦法促成政見辯論會，讓更多人可以聽見我們的聲音。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

我們最優先的，就是關注台灣的主權問題、國家的定位，台灣一直沒有建立自己的國家，沒有國家，你在那邊講什麼能源政策、福利政策，這些都沒有用。過去台灣獨立運動一直沒辦法成功，因為方向和做法不對，現在就是要來做，再不做就來不及了。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

如果真的能進去立法院，第一個是要去教育委員會，我們會透過質詢、透過提案，來提醒教育部，應該要針對我們的主張，根據歷史事實來修改課本、修改課綱。現在課本裡面都還是遵循中華民國框架下，但實際上不管是《開羅宣言》、《波士頓宣言》，都可以看到台灣的主權其實是未定的，所以改革歷史教育，讓未來下一代重新認識台灣歷史是非常重要的。

第二個就是國防外交委員會，因為我們認為，中華民國政權也應該向國際承認，他們根本不擁有台灣的主權，跟我們建交的那些邦交國，其實是認為我們就是中國，因為這個世界上只有一個中國，只是看是「中華民國」還是「中國」，但我們不是。所以應該要用民意去推，去告訴外交部，要外交部也去告訴國際，中華民國政權對台灣來說只是一個代管機構而已。

Q4：會考慮和國民兩黨合作嗎？

會，其實所有的台派政黨、愛台灣的政黨，針對可以把台灣變成一個國家的，提出對台灣好的法案政策，是保護台灣主權的，我們都會支持，也會合作，我們也會要求其他政黨來和我們合作。不過民進黨現在就是把中華民國和台灣綁在一起，蔡英文她都是這樣講，好像也只能這樣講，我們覺得這不對，所以台澎黨還是要堅持講出自己的主張。

【補充】台澎黨中常委黃聖峰則表示，民進黨推動的國艦國造、能源轉型、性別平權、年金改革，台澎黨都支持，但基於他們的立場，所有的事情必須以新的國家框架作為前提來思考和規劃，而非中華民國的框架，所以不會完全相同。

台澎黨主張，為有效對抗中國侵略，使台澎人能早日行使自決權建國，台澎黨的立委將妥善運用其職權： 根據史實、台澎法理地位及國際法法理，促使中華民國政權公開承認： a.「台灣光復」不存在，中華民國政權只是在盟軍授權下成立佔領機構為盟軍佔領代管台澎至今，戰後該政權並未取得台澎主權，不是台澎人的國家，它賦予台澎人國籍只是便於管理； b.《舊金山和約》生效後，「台灣地位未定」成為國際法上的法律狀態，這個法律狀態使台澎不會成為中國領土，也使中華人民共和國政權武裝攻擊台灣不會變成國際無法干預的中國內戰； c.台澎人身為原日本殖民地住民，有權依戰後「去殖民化」國際共識直接行使自決權建國。 督促中華民國政權透過教育及相關行政措施讓台澎人知悉前述史實真相。 督促中華民國政權透過駐外單位讓世界各國瞭解史實真相，使其支持協助台澎人建國。 督促中華民國政權善盡台澎代管區管理者職責，協助台澎人完成建國程序，然後終止代管。

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核稿編輯：羊正鈺