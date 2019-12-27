【第三勢力投票指南】勞動黨 羅美文：工人才不會被收買，拒做大黨側翼

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

主打工人權益的勞動黨，自1989年創黨以來已屆30年，但未曾有機會進入國會。放眼2020，由創黨黨主席、去年才剛選上新竹縣湖口鄉議員的羅美文，與勞動黨秘書長王娟萍共同投入不分區立委的選戰。

不像大黨的不分區名單角逐激烈，新起的第三勢力也能推派10名以上的不分區立委，勞動黨只有2位候選人，如何讓台灣變得更好，《關鍵評論網》採訪勞動黨第一順位的候選人羅美文，聽聽從事勞工運動超過40年的他，如何想用政治改變勞工處境。

Q1：為何決定參選立委？

我人生64年到現在，一路走來一輩子只做一件事，就是勞工運動，做了45年。法律是有錢人的法律，對有錢人有益，根本上還是要用運動的方式來結合工人。

我們看到這次被推薦的不分區候選人，200多人，沒有一個是真正勞動出生，也沒有任何人從事勞工運動、對工人權益進行過努力，想到800萬勞工人數那麼多，假如一個代表他們發聲的立委都沒有的話那真的很可憐，政治上就被「消音」，所以我們決定勞動黨必須要參加，我們盡自己的能力，只能推出2個不分區，已經很努力了。

我們台灣人從小學到大學都沒有教怎麼做「工人」，我在民國64年籌組遠東化纖工會，爭取勞工權益，後來加入勞動黨，一個黨才能團結工人，解決工人問題。勞動黨是承接歷史的，我們先加入工黨，工黨分裂後才籌組勞動黨，起初的成員包括了以前工黨（夏潮系統）、台灣農民組合、文化協會、工鬥協會的人，還有像是陳映真、陳明忠、林書揚這些白色恐怖的受難者和倖存者。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

我們認為工人必須在政治上形成一個有力量的組織，成為工人政治上的發言人。我參加勞動黨最重要目的，獨台、台獨以外要有一個給台灣人的選擇，社會貧富分配整題能平衡，減少有錢人跟沒有錢人的差距，社會才能良性發展。

國家主權上，勞動黨主張兩岸和平，兩岸優先，不是有錢人的民主，是全人民的民主。我們反對台獨是因為，我們要解除我們為日本、美國生產的加工代工位置，必須要有兩岸的和平，才能擁有市場和原料，才能發展技術，才能擺脫一個被殖民的位置。

我在工廠工作的生命歷程感覺到，台灣是為美國、日本的需要而生產，是在美國、日本跨國企業的分工體系中加工代工，當中國、東南亞等第三世界國家生產力冒出來以後，如何讓企業留在台灣不要跑、繼續在台灣有錢賺，勞工條件每況愈下，勞動黨的綱領很清楚，「民族」和「階級」的雙重解放，不能為了日本美國的需要生產，要有自己的市場原料，自己的品牌技術。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

如果能進入國會，絕對是要降低國防預算，兩岸要和解、和平、互助，才能降低國防預算、擴大社會福利。

勞工權益上，最重要的就是絕對禁止派遣和責任制，這不把人當人看的制度，一定要推翻掉。派遣是假承攬，完全是騙人的，現在政府各個公家機關滿滿都是派遣工，如果進入國會，一定要立法禁止公私立機關使用派遣。

有僱傭關係的勞工，要取消責任制，以前我們每天工作8小時、超過8小時算加班，這才是一個合理的制度，現在因為責任制，幾天幾夜都不要回家要把工作完成，又沒有加班費。加班時數也要限制，現在科技技術的進步已經能將產能提高，應該能縮短工時。現在上班族一點人生都沒有，每天睜開眼睛都是工作，人的社會不應該是這樣。

長照對現在工人來講也很重要，以健保的方式解決長照的問題，勞方負擔20%、雇主70%、政府負擔10%，才能改善陽春長照，讓年輕人負擔減少、老人不煩惱。另外還要開徵富人稅，富人徵稅才能解決很多台灣的社會問題，不談徵稅、只談福利都是騙人的啦。如果恢復1990年水平，那時稅收達到GDP的20%，每年能增加一兆以上的國家稅收，現在只佔13%，實在太袒護有錢人了。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？

30幾年來勞動黨提出的訴求大致都是這個範圍內，我剛才講的跟黨的意思沒有落差，跟勞工運動也沒有落差。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我看不到與他們（國民黨和民進黨）合作的可能，這兩個黨已經惡質到極點，我進入國會絕對會有「開天窗」的效果，把工人心聲談出來，暴露這些資產階級政黨的惡質，才能喚醒工人、團結工人。

至於有沒有可能與其他新興的第三勢力組黨，老實講台灣工運一路被收編，我看他們一樣也會被收編，他們絕對不像勞動黨在追求社會主義的理想，認為只有制度才能保障子子孫孫，勞動黨一輩子的勤勞努力，是為了讓下一代可以過得更好，所以我們不會被收編，也不會被收買。

其他政黨還很年輕，我看他們抵抗不了這些誘惑，時代力量是民進黨的側翼而已，台獨側翼，哪有為廣大人民建立合理的制度，完全沒有，都是追逐個人名利而已。

勞動黨主張：藍綠都不敢提的十二大政見 兩岸和解，終結內戰敵對狀態，簽訂和平協議。兩岸互助，維護就業社會發展大環境，完善經貿協議。 在和平體制下，降低國防預算至國際一般水平GDP的1％，年節省2000億用於社會福利。 禁止派遣、假承攬，回歸直接僱用，避免雇主卸責。反對責任制，立法保障勞工下班後已讀不回權（或失聯權、離線權）。 保障受僱於5人以下微型企業的勞工權益，應強制雇主幫勞工投勞保。政府應適度補助微型企業雇主所負擔的保費。 富人增稅。不談增稅，只談福利，都是假的。30年來，台灣一路給富人減稅，減到全世界租稅負擔稅最低（只有GDP的13％），讓台灣無法擁有健全的社會福利，失去財富再分配的能力。開徵各種富人稅、資本利得稅，讓租稅負擔率回復到1990年的水平（GDP的20％），可增加收入1兆元以上。 反對砍勞保年金。在不降低勞保年金給付的前提下，只要仿西方國家，宣布採取隨收隨付制，視下一年度的勞保支出，調整勞保費率，即可完全解決勞保財政危機。 陽春長照無法解決問題，長照經費必須達到國際水平（GDP的1％，約1700億），因此必須比照健保模式，分擔比率也應比照健保。才能真正讓老人及家人不需擔憂。 取消大學階段「假服務學習」課程，改為勞工權益教育學分。 強烈要求日本政府應對前日本軍性奴隸（「慰安婦」）道歉、賠償、查明真相。 青年畢業並失業後6個月起，可領取就業保險金；「自願離職者」大部份都是非自願，經過6個月的緩衝期後，可領取就業保險金的資格。 延長產假至國際一般水平的100天，多延的部份所需經費由就業保險負擔。就業保險費由現行的1％，調整到1.5％。 陸配比照外籍配偶，4年取得身分證。新移民鬆綁孝親權及親戚探親權。

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核稿編輯：羊正鈺