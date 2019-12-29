【第三勢力投票指南】安定力量 朱竹元：還我公投，同婚惡法一定要修掉

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

2017年動員「罷免黃國昌」一戰成名，2018年再推「愛家公投」獲得壓倒性支持，由反同婚團體組成的「安定力量」挾帶這股氣勢，於2019年5月宣布成立政黨，並推出10席不分區立委投入2020大選。主打家庭、教育、民生三大議題，安定力量希望能號召一批「之前不出來投票」的人，未來進入國會，將落實去年通過的公投結果。

排名不分區立委第一順位的朱竹元，有著商業管理和法律專業，曾任櫃檯買賣中心副總，現為資誠永續發展董事長，關注企業社會責任和永續發展。這樣資深的管理人，為何加入性別議題立場鮮明的安定力量？又打算在同婚戰場之外，替該黨開拓什麼新的關注範圍呢？

Q1：為何會加入安定力量參選立委，安定力量跟你的淵源是？

安定力量從「罷昌」、反同婚公投到後來公投完，今年5月24日決定要組黨，理念在於守護家庭。看到同婚議題沸沸揚揚，公投結果沒有被尊重，立專法立成那樣，完全背離了公投的旨意，決定成立這個黨。

這個黨的理念我是認同的，如果公投結果是765萬票贊成婚姻限一男一女，為什麼執政當局立法可以立成這樣？我是念法律的人，這點我過不去。

9月27日安定力量決定投入選舉，開了一個記者會，我9月底10月初到了以色列，實在是感受到台灣大家的國家意識很薄弱。看看以色列那個國家，強敵環視，處境很不容易，每個人是那麼的愛那個國家，也一直守著那個國家。台灣旁邊也有個強敵，但可悲的是，執政當局一直在淡化「中華民國」這個意識，這是第二點我過不去的。也因為這樣，回國以後我開始接觸，並積極的投入這個黨的運作。

我本身是基督徒，安定力量的人我本來不認識，因為我在金融市場有2、30年的經驗，他們看見我的專業，問我要不要擔任不分區，我想起在以色列的感動，才受邀擔任不分區的候選人。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

同婚的立法，跟隨著公投的關係，是我非常關切的。

公投寫得很清楚，婚姻就是男女，其他不能叫婚姻，為什麼後來都準用《民法》的婚姻？我同意立專法啊，的確像國外有《同性伴侶法》，但為什麼要在專法裡準用《民法》？等於男男、女女都可以叫「婚姻」，這在法理上不通，但民進黨夾國會的多數硬幹，我覺得你要還我公投，要把這個同婚惡法修掉。

我也看到台灣整個教育非常的不堪，擔心下一代如何，因此第二點我想要贏回家庭、翻轉教育。台灣在教改以後，偏鄉弱勢比以前更沒機會。我以前家裡很窮，一樣可以靠聯考考上大學，現在有這麼多的推甄，弱勢是幾乎毫無機會的，怎麼樣讓他們有機會進到比較好的學校裡面？

另外是我們一直討論的性平教育，性平教育投入的資金實在是太多了，反而整體的教育經費跟預算幾乎越來越少，性平老師，還不是qualified（符合資格）的，進到校園去不管教什麼，演講費是1600元。這些性平老師有沒有qualification（資格證明）？有沒有經過政府的檢定、確認？沒有。只要性平委員會認同，他們就可以進去，這些不見得合格的老師，為什麼給他這麼高的待遇？他們進去教育現場，教的是什麼？是「假性平教育之名，去行同婚同運教育之實」。

第三，過去這段時間，我一直希望能設立銀髮長照的平台和社會企業，看到很多人又要工作、又有小孩、又要照顧老人家，蠟燭三頭燒。我一直提倡長照應該要健保化，我們都知道健保怎麼回事，你年輕的時候繳少少的健保費，以後這些醫療都是健保來付，長照是不是也能這樣？否則下一代，兄弟姊妹非常少，父母到底誰來照顧？以後的負擔會非常非常沉重。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

要推動的法案，第一個我還是堅持同婚的法律要廢掉，要重新回復到符合公投民意的專法，這需要過程，但是一定要做。

第二個對於教育的部分，我還是堅持教育的平等，聯合國永續發展目標（SDGs）當中也講到平等教育，我覺得非常重要。具體來說，《國民教育法》這些法當中相關內容都要修改，能不能在義務教育階段，學生、尤其是偏鄉的學生的教育費用，應該是國家來供養。國家什麼錢都在花，為什麼教育的部分不能？

另外國民教育的內容，性平教育應該要禁止不應該導入的教學內容，教育部說教材已經都改掉了，但實際教育現場又讓那些人去教不堪入目的內容，比如說教小學生什麼是性高潮、一個禮拜可以手淫幾次都算正常、要不要去嘗試有同志傾向，甚至小學生教他使用保險套，有必要這樣嗎？

應該要用負面表列，什麼東西不可以教，沒有禁止的可以教，如果教禁止的內容抓到了一定嚴懲，性平教育應該是讓學生在不同階段上去了解並尊重不同性傾向的人，而不是要很過火的探索，不要讓我們的下一代，在這麼年幼的時候就被汙染了。

第三就是，我自己也推動很多新興的產業到市場掛牌，國際之間在講「5IABCD」，就是5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、區塊鏈（Block Chain）、雲端和科技（Cloud Digital）積極的在發展，台灣沒有這方面的產業政策耶，這是跟台灣的經濟最有關的，怎麼去建立這個生態系，包括從教育開始。台灣受的教育很多在職場其實都不能用，學跟用形成一個很大的落差，台灣應該在高等教育裡連結這些最新的科技教育，學跟用，產跟學才能真正連結，好好發展台灣的新科技。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？

這個黨是新創的，沒有過去藍綠的包袱，它的理念很清楚，就是家庭的價值不應該被同婚破壞，因此「贏回家庭」起碼這點，我很認同。

講實在話，一個政黨不能只有一個「還我公投」訴求，因此我進來之後，我之前在規劃的長照健保化這方面的產業，提出來政黨也同意，就形成政見之一，「5IABCD」建立生態系、優化YOUNG世代的新科技，這也是我後來提出的。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

安定力量如果超過3席就能組黨團，但如果大家的政見或是對政策推動、法律訂立修改理念相同，我覺得不排斥合作，不能所有都聽我的主張，大家共同把對的事上路，這個最重要。

只要進得去國會，只要理念相同，不排除和任何政黨合作，只要對台灣社會好，對這個國家好，我就去做，不會當孤鳥，要共好。

安定力量2020競選政見： 贏回家庭：守護一夫一妻婚姻制度；解決少子化國安問題；長照3.0、老有所終。 翻轉教育：向下延伸國民教育；校園零毒品；監督教材、廢除不當性平教育，強化品格教育。 成就青年：擴張宏觀視野與機會、接軌國際；提升跨境能力、跨境電商創業；多元技能培養成就斜槓人生、優勢極大化；無條件基本收入。 公益社會：居住正義（租得起屋、買得起房）；反貪打權；還我公投。

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核稿編輯：羊正鈺