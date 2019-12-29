【第三勢力投票指南】台聯 潘建志：小黨要跟大黨合作，但國民黨最好變小黨

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

現任台北市萬芳醫院精神科主治醫師的潘建志，早期以部落客的身份為人所知，曾經創建「莫拉克風災地圖」，太陽花學運時批評學運醫療團，而被部分網友攻擊。2016年，他以無黨籍身份參選台北市第三選區（中山、松山選區）立委，但輸給國民黨立委蔣萬安。今年11月，他突然宣布，不惜放棄原有的民進黨籍身份，成為台灣團結聯盟（台聯）的不分區名單第一名，這次，他又將以哪些政見，說服選民，送他進入國會？

Q1：為何決定加入台聯黨，參選立委？

因為跟台聯的人本來就熟，他們平常的活動我也都清楚，沒有什麼猶豫。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

第一個當然是台灣的經濟跟民生，也是我們重要的政見之一。所以我的立場是支持蔡英文連任。因為現在的經濟政體算是滿不錯，股票到歷史高點、1800多點；台灣的失業率現在只有3.8%，大概也是這10年來最低，因為台商回流、美中貿易戰，台灣的投資大概也是這幾年的新高。

第二是正名制憲，中華民國在台灣70年，上一代跟國民政府來台的人都已經年紀很大，大部分去世凋零，新一代台灣人應該有個新的國家。這也不是什麼獨不獨，台灣本來就是獨立的國家，但應該用公投、用選舉的方式，正名制憲、加入聯合國。台灣現在很尷尬，叫中華民國，英文叫Republic of China ，國際上常常造成混淆，現在已經不需要去跟中國爭中國代表權，中國就是他們去代表嘛，我們台灣就是台灣。

第三個領域應該是教育。國外有個社會學家説，21世紀出生的小孩，平均一輩子要換7個工作，會有很多創新產業、新的應用，所以教育小孩念什麼系，會趕不上時代。所以就是要教學生終生學習、自我學習，那透過網路可以達成，所以台聯有主張加強國中國小的電腦科技、程式寫作的教育制度。台灣的城鄉落差非常大，鄉下有手機、電腦的比率就非常低，所以我覺得應該用國家力量，執行全國式的，讓科技教育應該是跟主科一樣重要。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

當然是「正名制憲」，有一個很簡單，不用制憲就可以做，Republic of China直接改成Republic of Taiwan，這不在憲法裡面，在外交部行政命令或是公報裡，郵票、錢幣都可以改。我覺得中國也沒什麼好反對的，這是內政問題啊。另外，像是美國今年通過《台北法案》，既然人家都這麼挺台灣，那我們應該也要相對應從中央政府，派出國家代表，想辦法去遊說世界上所有國家，全力支持台灣加入聯合國或其他世界性組織。

另外，因為我在松山區選過立委，我有個地方的政見是，我覺得松山機場影該搬掉。松山機場跟桃園機場離很近，而且我們已經把機場捷運蓋好了，效益不大。但台北市有個機場，影響都市很大，周邊樓都有限高欸，而且因為內湖大直跟台北隔一個大機場，橋跟路就很小，一天到晚塞車，如果把機場取消，就可以蓋很多橋過來。

甚至裡面可以蓋很多公共住宅、中央公園，那塊地如果蓋公宅，那整個台北市就可以都更，因為地很大，那些公宅可以成為中繼宅，要都更的時候，一兩萬人先搬過去，然後其他地方就開始都更。這個應該從立法院修訂一個類似松山機場搬遷的特別條例，以前雪山隧道、高鐵都有特別條例，有專門預算，規定中央跟地方怎麼配合。

第三個，以醫師的立場，希望修改現在的健保的法案。現在大家去醫院看病，醫院再跟健保局請錢，但是政府給醫院的錢，是用點數算的。假設醫院花了100萬，可能一點是0.8塊（點值），政府可能只給你80萬。這很不合理，政府所有公共支出，不管是服務、建設、工程、內聘人員，沒有用點值的啦，只有健保用點值。其實這已經違反憲法對人民財產的保障，這是深藏在法案中的魔鬼。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？

我比較偏獨派。那台聯應該是綠營偏獨的政黨，台聯重要的主張就是抗中保台，這也是台聯大概這10年來主要的活動主軸。從馬英九時代反對ECFA、反對服貿，到太陽花運動。

整個過程，台聯跟很多本土社團很多努力，ECFA的時候，台聯到處去演講、辦記者會，上廣播上電視反對ECFA，因此才跟很多本土社團、年輕學生、太陽花運動串連起來。太陽花運動不是莫名其妙就跑出來，台聯在其中扮演滿重要的角色。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

如果是符合台聯政策的法案，就不會去看是民進黨、國民黨。只要能合作當然要能合作，假設正名制憲，那管你什麼黨，大家都來合作啊。

如果是一般法案，可能還是會比較偏綠營，比方說民進黨或時代力量。台聯這次選舉的策略，有跟民進黨協調，台聯本來有兩位要出來選區域，就不選了，轉而支持區域的民進黨，當然也是希望選民可以支持台聯的政黨票跟不分區。

小黨要在國會生存，一定要跟其他大黨合作。那我自己的立場是希望說，哎，最好國民黨變小黨，然後這些小黨組個黨看以後能不能變大黨。

台聯2020立委選舉10大政見： 效忠台灣、團結台灣 檢討一例一休政策 本外勞薪資脫鉤 加速淘汰不適任法官，支持陪審團制度 義務役納入勞保年資與爭取陸一特補償 立法禁止中國政府、中資與親中台商操縱台灣媒體及節目 推動國會調查權立法 全民變更各級教育文史科內容，以台灣為中心 精簡大學研究所數量，強化技職教育 反菸捐救長照

延伸閱讀：台聯公布不分區名單和10大政見，潘建志列不分區第一名

核稿編輯：羊正鈺