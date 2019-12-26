【第三勢力投票指南】統促黨 謝啟大：台灣和大陸，一起成為世界強國憑什麼不要？

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

曾任法官、三屆立委、新黨黨主席的謝啟大，一直以來都以強悍、狂野的問政風格以及「大中國主義」知名，和新黨主席郁慕明的「黨主席爭奪」官司敗訴後，加上個人因素，謝啟大這幾年逐漸退出政壇並轉往中國。不過這次她的名字又再次出現在中華統一促進黨不分區立委名單的第一位，是什麼原因讓70歲的她決定再次披上戰袍？她又想透過這次選舉做什麼？

Q1：為什麼決定加入統促黨並參選立委？

當年會投入政治是個機緣。我覺得我永遠都可以被稱為非主流、不是「西瓜靠大邊」的，當年國民黨也不要我，我在當法官，每天埋頭寫判決書都忙不過來，決定辭職投入政治我想了整整一個月，後來讓我下定決心的，就是李登輝。

李登輝是日本人，我發現他用他的日本血統，潛伏在台灣幾十年，目的是想利用國民黨黨主席及中華民國總統的位置，透過大陸的手毀掉台灣、然後再利用「台灣被毀掉」這件事情引發戰爭，毀掉中國大陸的崛起之路，我絕對不容許這樣的事情發生。

後來發生很多事情，我身體也變差，就到大陸去了，我一直想一定要去那看看，跑遍了每省，也考到了律師執照，原本想說可能就不回來了。不過今年10月我回台灣幫忙一些事，有個黨找上我說想找我掛不分區第一名，我當時說不可能，我已經不想再做政治了，但後來我朋友就說要帶我去問問，去了指南宮，那不是做夢或抽籤，就有個人，他一看到我就寫了這些，我就想，好吧。

Photo Credit: 謝啟大提供

結果沒想到我一答應那個政黨，他們的捐款人就開始被查稅，整個黨動不了，我陪他們到統促黨來借錢辦活動，遇到張安樂、邱毅，那時邱毅被國民黨從不分區名單裡面除名，我們就覺得結合幾個小黨一起來選，透過這次選舉傳達和平統一的理念很不錯。可是後來邱毅去了新黨，那我不可能再回新黨，我又答應這邊（統促黨）了，答應的事就一定要做。

我想趁這機會，把統促黨「和平統一」理念講出來，趁著選舉的過程，讓它變成大家都能接受的聲音，不要醜化它，另外也是想要幫忙台灣人民選出一個好的領導人。



我可以很坦白講，我是大中國主義者，絕對反對台獨。其實我也知道選不上，選不上就選不上，趁這個勢，把統一理念講清楚。 統一就是尋求和平，和平就是統一。像日本的江戶模式，當時到到處戰亂，江戶地方的藩主用智慧和慈悲心，把城門打開交給天皇，自己撤出，保全了整個城，後來那個地方變成了日本的首都東京。

有天台灣面臨這樣的抉擇，你要被和平統一？還是戰爭統一？你要去打戰嗎？想戰死嗎？到時候死的可不是蔡英文，蔡英文到時候就去當官、當特首了，你在哪裏在幹嘛？所以我覺得我們應該要選個有愛心、有智慧、大陸可以接受，可以談判的領導人，起碼你不會戰死啊！你家裏房子不會打爛啊！所以我也是願意幫助韓國瑜。以後台灣和大陸，一起成為世界強國，憑什麼不要？這東西只有透過選舉才能講出來。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

我以前當立委做很多事情，兩性平權的法案，還有很多司法法制的法案，不過我這輩子可以犧牲一切資源，把所有東西都燒掉去努力的，就是確保台灣的和平，有好幾次其實他們都要打過來了，就是差一點點沒有，我極力要阻止這事情的發生。

我覺得我們這代比你們幸福，因為我們有中華民國的觀念，所以今天當我看到中國大陸崛起會感到高興，但你們會覺得跟你們無關。因為你們從小受的教育，是日本人希望你們受到的，日本的心態得不到台灣，也不能便宜中國大陸，所以李登輝這個日本人，就是一直想辦法讓台灣人不接受中國，事實上中國就是我們的國家，他變成世界第一強國有什麼不好的？

台灣現在面臨到美國和日本的利用，他們不讓中國崛起，又不出手、不要犧牲自己的人，所以就利用台灣，等到台灣被打垮了，他們就跳出來指責中國「哎呀邪惡的中國大陸，你連自己的同胞都打」然後就經濟制裁、軍事制裁。這是我一直想要告訴年輕人的，畢竟對我來說我無所謂了，我到這個歲數了，我兩邊都有家、都有朋友、都有事業。但你們沒有，你們只有這裡，這裡不好，你們就垮了，你們現在還被利用，唉。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

其實我進入國會的機會是「微乎其微」。我當時當立委推的法案不計其數，現在也沒有什麼要做的了。不過，我覺得我還欠一個法案，就是《宗教法》。通常你要弄好一個法案都要花5年，《宗教法》當時只有3年，最後沒辦法完成很可惜，現在只有一個《寺廟管理條例》。

所謂的宗教界有分成兩個，一個是教務，就是比較偏宗教內部自治的事物，另外一個就是庶務，例如土地、財務報帳這些問題。過去也是很多宗教界團體，他們就是不想要財務公開，不想被管，所以寧願沒有一個法。

但我當時的立法意旨，就是是要幫助宗教團體，在宗教事務能獨立發展、自己管自己，但同樣也讓他們很多的財務、一些其他事物，是要能被規範的。當時我的規劃的很完善了，就是可惜來不及通過。不過都是這樣，想得很理想，你想到100分，最後可能就是60分，不得已的話，我是覺得就是堅持宗教自治，庶務部分處理可以談。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？如果您的看法與黨意有落差時，您會如何抉擇？

統促黨不會選舉、不會搞政治，他們不知道怎麼說，過去就是一直被抹黑抹紅，說統促黨就是黑道黨，那我必須說，統一不是這樣。統促黨的創辦人張安樂以前還是建中畢業的，他就是基於義氣，但他們真的不會解釋，也許上天要我來幫忙，把統一的聲音「搞正」。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

一定會，國民黨不可能不要我幫忙，今天也許我只是一個人，但我的戰鬥經驗比他們還強。立法委員這個職業，是越資深就越寶貴，新人上去前幾年都還在練手、學習，我當時第一年進去也是都在學，但是我學很快，第3年就衝到評鑑第十名的立委，後來就都第一名。我過去當立委時提的法案，我都會發動整個司法界的人來幫我看。

其實過去，我跟他們都還不錯，國民兩黨，民進黨立委也都都對我很尊敬，因為我不騙人，我的法案都是無私的，當時我曾經提一個《民法》1089條，是一個男女平等的法案，我去申請釋憲，當時100多個立委都幫我簽名了，後來有10個不管怎樣都不願意幫我簽，他們都被罵翻了，大家後來就知道，「謝啟大的法案還是幫她簽名吧！」至於現在跟民進黨合作？那不可能。

統促黨主張： 台灣應在 一國兩制相尊重的原則下與大陸和平統一，統一以後整個中國的主權由兩岸人民共享 。 統一以後，由兩岸人民共同組成的大陸中央政府代表整個中國行使國家主權 ，同時大陸中央政府也將負起整個中國的國防與外交責任，台灣則成為中國一個享有高度自治權的特別行政區，簡稱「台灣特區」。 統一以後的國號簡稱「中國」，或由兩岸共同協商決定。 統一以後，代表整個中國的國旗可由兩岸共同協商決定，但台灣特區的區旗則仍然沿用青天白日滿地紅旗。 統一以後，台灣特區將由特區居民經全民普選，自行選出包括特區首長在內的各級政府領導及民意代表。 統一以後，一切有關台灣特區內部事務均由特區政府自行處理，大陸「中央政府」不加以干預。 統一以後，台灣特區擁有獨立的司法管轄權及司法終審權，以保障台灣居民的言論、出版、集會、結社等自由。 統一以後，台灣特區的一切財政收入均由特區政府自行支配，大陸中央政府不在台灣特區徵稅。必要時，中央政府還將對台灣特區進行財政補助。 統一以後，台灣居民赴大陸就學、就業、經商均可享受大陸居民待遇。

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核稿編輯：羊正鈺