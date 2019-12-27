【第三勢力投票指南】宗教聯盟 朱武獻：全國1300萬宗教人口，我們才是「最大黨」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

出身法律學系的朱武獻，參政經驗不少，曾經擔任銓敘部部長、總統府國策顧問、行政院人事行政局局長等。2017年，他結合佛教、道教、一貫道、天主教與基督教等9大教派成立「宗華教信聯盟」，簡稱「宗教聯盟」，除了推出12名區域立委、8名不分區立委，他自己也擔任不分區第一名，期許宗教聯盟2020能在立法院奪下至少3席，組成黨團。

Q1：為何要創立「宗教聯盟」？

我們國家今年流行字是什麼？「亂」，這個社會亂。階級有對立、勞工雇主有對立，軍公教跟非軍公教對立，公教跟軍人也對立，反同挺同也對立，尤其民進黨執政，我們跟大陸也對立，這個國家各個工作領域都對立，這不是好現象。

這時候，宗教是穩定社會跟穩定國家的力量，全台7成人口有信仰，內整部核准的宗教有27個、28個，全國寺廟4萬座，這麼龐大的宗教人口跟宗教信仰，社會要正視它。每天全國都在辦法會，無形的、有形的都可以安定。

民國18年到現在，我們只有一個《監督寺廟條例》，宗教法制無法配合時代跟進，很多道場還是有問題，土地的問題、建照的問題。

我的資歷當過事務官跟政務官，銓敘部部長、考試院秘書長、兩年在陸委會工作，我有法律的背景、治理國家的經驗。我道場顧好、法令給他顧好，你（指法師等宗教人士）就不用擔心，你就專心弘法立身。宗教的法令環境配合，間接就可以淨化國家人心，穩定社會。

要幫大家的忙，我自己力量不夠，我退休很久、離開公職也久，我能幫你服務的越來越有限，所以我們組個政黨，在國會有個黨團，就能服務大家。如果要把服務範圍擴大，廣度、深度加強，就必須成立這個政黨，全國至少一半是宗教人口1300萬人，所以我們如果團結起來，我們是「全國最大黨」。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

第一就是把宗教法令法制化做好，把宗教弘法環境、道場照顧好，宗教土地、建照、執照，你如果下鄉到寺廟，會發現每間寺廟都有問題，就是宗教法令不夠健全。

另外你看我們的標語是「守護下一代」，為什麼要守護下一代？因為我們校園的教育出了問題，高中的課本有毒，高中教育部的課本有提供一個「同志資訊熱線協會」的網站，叫「爽歪歪網站」，教學生可以吸毒轟趴雜交，我們的教育成為特定同婚團體推動特定意識的工具，我們要教學生的是健康的性教育。課本的教育問題，這個關係到我們下一代。

第三個就是經濟，包含周休二日、勞資協商、本外勞薪資脫鉤、開放家庭幫傭。一例一休搞得天翻地覆，但應該是原則上周休二日，但禮拜六、禮拜天你們要不要加班勞資去協商啊。本外勞薪資脫鉤，是現在外勞跟本勞薪資一樣基本薪資2萬5000元，對中小企業負擔很大，你看香港新加坡，外勞薪水都是本勞的1/4，那脫鉤要多少，每個國家做法不一樣，1/2、1/3、1/4都可以討論。另外是開放家傭，你們年輕人都不敢結婚生小孩，本外勞脫鉤後，每一家都付得起（外勞薪水），你跟你老公就請一個幫你煮飯、顧囝仔，你們在家不是爽歪歪？

Q2：進入國會後，要推動的前3個法案是什麼？

第一就這個（指文宣），設立《宗教法人法》，保障宗教信仰自由，及維護宗教自由。

第二是推動全國寺廟10萬間以上，未登記寺廟輔導合法化，讓沒登記的寺廟補辦，土地問題、建築執照讓它解決，《寺廟輔導管理法》。為什麼有那麼多寺廟、道場，這社會有需要嘛，外部監督，主管機關就給他適度監督。

另外，就是發揚孝道、傳統道德、禮義廉恥。接下來，要把全國宗教團體連結起來，有重大天然災害時能夠投入救災。接下來就是，平常弱勢團體的捐助，建立這個服務網。這些現在無法做，因為沒有進入國會沒這個力量，但我進入國會有黨團，他們就會來幫忙。

Q4：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我進立法院想成立黨團，政黨票有80萬票，就有3席，就可以有黨團，黨團就可以參與黨團協商、朝野協商，可以單獨提法案，除非協商不成，民進黨團可以動員表決。可是明年可能國民兩黨都不會過半，那我們如果有3-5席，我們就很重要。

合作可能是要議題合作，我現在沒有設定跟誰合作，我們3席、5席力量不夠，有些議題國民黨可以跟我合作，民進黨我也可以跟他合作。像是宗教相關法條改革，國民黨團有幾個立委很關心，像沈智慧、黃昭順，民進黨就林岱樺，我可以找他們來合作，都可以，但還是要看議題。那他有法案覺得需要連署，我也可以來連署，只要對國家社會有益的，對宗教有益的，都可以連署。

宗教聯盟政見： 立法：推動保障宗教信仰自由及維護宗教自由的《宗教法人法》立法。 合法：政府應再次開放補辦登記程序，使未登記的寺廟神壇在輔導後能完全合法化。 弘道：政府應與各宗教合作並共同推動中華傳統優質文化以振興倫理道德，淨化世道人心，共建溫馨、良善和諧之社會。 救災：政府應統合重大社會災害救災體系及資源，納入宗教救援動員力量，發揮整體救災戰力與效益。 救難：政府應成立整合政府與民間慈善團體之「急難救助系統」平台全面推展急難救助功能，發揮民眾愛心與宗教慈悲之意。 反毒反愛滋：反毒反愛滋侵入校園。 專爐專燒：政府應在各直轄市及縣市設置「專爐專燒」的大型環保金爐，以解決目前垃圾焚化爐燃燒金紙之不敬弊病。 減碳科技代替封爐：政府應成立跨部會整合平台，全面推展減碳科技,代替封爐的政策。 落實公投11案：政府應落實107年公投第11案通過的主流民意，不當性教育、性解放教育及同志教育，應全面退出校園。 守護家庭主流化：政府應成立跨部會整合家庭政策整體需要之「家庭發展委員會」，全面推動人倫秩序之維繫與家庭制度之穩固。 軍公教年改之調整：應在兼顧年金制度之健全和永續發展之前提下，適度回復軍公教退休年金給付。 狗場合法化：為保護流浪貓犬不致流離失所變成疾病温床，政府應讓民間狗場合法化並全面納入管理。 推動賦税轉型正義：全面檢討税制。 回復勞工周休二日：為提升單位工作效率，政府應回復勞工周休二日，讓勞資雙方自行調整工作時間。 開放家傭政策：為兼顧家庭與工作需要，政府應開放聘僱家傭並由政府統一辧理。 外勞與本勞薪資脱鉤：為提振經濟及降低經成本，政府應將外勞與本勞薪資脱鉤。 宗教法令服務平台：於全國分區設立「宗教法令服務平台」,提供全國各寺廟（神壇），教會（堂）周全之服務。

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核稿編輯：羊正鈺