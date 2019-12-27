【第三勢力投票指南】宗教聯盟 朱武獻：全國1300萬宗教人口，我們才是「最大黨」

我們想讓你知道的是
2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。
出身法律學系的朱武獻，參政經驗不少，曾經擔任銓敘部部長、總統府國策顧問、行政院人事行政局局長等。2017年，他結合佛教、道教、一貫道、天主教與基督教等9大教派成立「宗華教信聯盟」，簡稱「宗教聯盟」，除了推出12名區域立委、8名不分區立委，他自己也擔任不分區第一名，期許宗教聯盟2020能在立法院奪下至少3席，組成黨團。
Q1：為何要創立「宗教聯盟」？
我們國家今年流行字是什麼？「亂」，這個社會亂。階級有對立、勞工雇主有對立，軍公教跟非軍公教對立，公教跟軍人也對立，反同挺同也對立，尤其民進黨執政，我們跟大陸也對立，這個國家各個工作領域都對立，這不是好現象。
這時候，宗教是穩定社會跟穩定國家的力量，全台7成人口有信仰，內整部核准的宗教有27個、28個，全國寺廟4萬座，這麼龐大的宗教人口跟宗教信仰，社會要正視它。每天全國都在辦法會，無形的、有形的都可以安定。
民國18年到現在，我們只有一個《監督寺廟條例》，宗教法制無法配合時代跟進，很多道場還是有問題，土地的問題、建照的問題。
我的資歷當過事務官跟政務官，銓敘部部長、考試院秘書長、兩年在陸委會工作，我有法律的背景、治理國家的經驗。我道場顧好、法令給他顧好，你（指法師等宗教人士）就不用擔心，你就專心弘法立身。宗教的法令環境配合，間接就可以淨化國家人心，穩定社會。
要幫大家的忙，我自己力量不夠，我退休很久、離開公職也久，我能幫你服務的越來越有限，所以我們組個政黨，在國會有個黨團，就能服務大家。如果要把服務範圍擴大，廣度、深度加強，就必須成立這個政黨，全國至少一半是宗教人口1300萬人，所以我們如果團結起來，我們是「全國最大黨」。
Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？
第一就是把宗教法令法制化做好，把宗教弘法環境、道場照顧好，宗教土地、建照、執照，你如果下鄉到寺廟，會發現每間寺廟都有問題，就是宗教法令不夠健全。
另外你看我們的標語是「守護下一代」，為什麼要守護下一代？因為我們校園的教育出了問題，高中的課本有毒，高中教育部的課本有提供一個「同志資訊熱線協會」的網站，叫「爽歪歪網站」，教學生可以吸毒轟趴雜交，我們的教育成為特定同婚團體推動特定意識的工具，我們要教學生的是健康的性教育。課本的教育問題，這個關係到我們下一代。
編按：朱武獻所提的「教學生可以吸毒轟趴雜交」指爽歪歪網站的「性愛達人」欄目，但爽歪歪網站對此發布新聞澄清，「謠傳影片中跳過爽歪歪網站上許多重要的愛滋與安全性行為知識與資訊，而只針對特定章節斷章取義。」「與娛樂性藥物相關文章，章節的開頭，即說明目前大部分的藥物是違法的，且長期使用會對身體造成負擔或傷害。被指涉的文章一開始即表明並非鼓勵大家使用藥物，亦非『鼓勵高中生吸毒』」。
第三個就是經濟，包含周休二日、勞資協商、本外勞薪資脫鉤、開放家庭幫傭。一例一休搞得天翻地覆，但應該是原則上周休二日，但禮拜六、禮拜天你們要不要加班勞資去協商啊。本外勞薪資脫鉤，是現在外勞跟本勞薪資一樣基本薪資2萬5000元，對中小企業負擔很大，你看香港新加坡，外勞薪水都是本勞的1/4，那脫鉤要多少，每個國家做法不一樣，1/2、1/3、1/4都可以討論。另外是開放家傭，你們年輕人都不敢結婚生小孩，本外勞脫鉤後，每一家都付得起（外勞薪水），你跟你老公就請一個幫你煮飯、顧囝仔，你們在家不是爽歪歪？
Q2：進入國會後，要推動的前3個法案是什麼？
第一就這個（指文宣），設立《宗教法人法》，保障宗教信仰自由，及維護宗教自由。
第二是推動全國寺廟10萬間以上，未登記寺廟輔導合法化，讓沒登記的寺廟補辦，土地問題、建築執照讓它解決，《寺廟輔導管理法》。為什麼有那麼多寺廟、道場，這社會有需要嘛，外部監督，主管機關就給他適度監督。
另外，就是發揚孝道、傳統道德、禮義廉恥。接下來，要把全國宗教團體連結起來，有重大天然災害時能夠投入救災。接下來就是，平常弱勢團體的捐助，建立這個服務網。這些現在無法做，因為沒有進入國會沒這個力量，但我進入國會有黨團，他們就會來幫忙。
Q4：會考慮和國民兩黨合作嗎？
我進立法院想成立黨團，政黨票有80萬票，就有3席，就可以有黨團，黨團就可以參與黨團協商、朝野協商，可以單獨提法案，除非協商不成，民進黨團可以動員表決。可是明年可能國民兩黨都不會過半，那我們如果有3-5席，我們就很重要。
合作可能是要議題合作，我現在沒有設定跟誰合作，我們3席、5席力量不夠，有些議題國民黨可以跟我合作，民進黨我也可以跟他合作。像是宗教相關法條改革，國民黨團有幾個立委很關心，像沈智慧、黃昭順，民進黨就林岱樺，我可以找他們來合作，都可以，但還是要看議題。那他有法案覺得需要連署，我也可以來連署，只要對國家社會有益的，對宗教有益的，都可以連署。
宗教聯盟政見：
- 立法：推動保障宗教信仰自由及維護宗教自由的《宗教法人法》立法。
- 合法：政府應再次開放補辦登記程序，使未登記的寺廟神壇在輔導後能完全合法化。
- 弘道：政府應與各宗教合作並共同推動中華傳統優質文化以振興倫理道德，淨化世道人心，共建溫馨、良善和諧之社會。
- 救災：政府應統合重大社會災害救災體系及資源，納入宗教救援動員力量，發揮整體救災戰力與效益。
- 救難：政府應成立整合政府與民間慈善團體之「急難救助系統」平台全面推展急難救助功能，發揮民眾愛心與宗教慈悲之意。
- 反毒反愛滋：反毒反愛滋侵入校園。
- 專爐專燒：政府應在各直轄市及縣市設置「專爐專燒」的大型環保金爐，以解決目前垃圾焚化爐燃燒金紙之不敬弊病。
- 減碳科技代替封爐：政府應成立跨部會整合平台，全面推展減碳科技,代替封爐的政策。
- 落實公投11案：政府應落實107年公投第11案通過的主流民意，不當性教育、性解放教育及同志教育，應全面退出校園。
- 守護家庭主流化：政府應成立跨部會整合家庭政策整體需要之「家庭發展委員會」，全面推動人倫秩序之維繫與家庭制度之穩固。
- 軍公教年改之調整：應在兼顧年金制度之健全和永續發展之前提下，適度回復軍公教退休年金給付。
- 狗場合法化：為保護流浪貓犬不致流離失所變成疾病温床，政府應讓民間狗場合法化並全面納入管理。
- 推動賦税轉型正義：全面檢討税制。
- 回復勞工周休二日：為提升單位工作效率，政府應回復勞工周休二日，讓勞資雙方自行調整工作時間。
- 開放家傭政策：為兼顧家庭與工作需要，政府應開放聘僱家傭並由政府統一辧理。
- 外勞與本勞薪資脱鉤：為提振經濟及降低經成本，政府應將外勞與本勞薪資脱鉤。
- 宗教法令服務平台：於全國分區設立「宗教法令服務平台」,提供全國各寺廟（神壇），教會（堂）周全之服務。
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核稿編輯：羊正鈺
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