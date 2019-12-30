【第三勢力投票指南】合一行動聯盟 彭迦智：我們共提了6項公投案，包括墮胎的「心跳法案」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

合一行動聯盟提名的不分區名單第一名彭迦智，也是合一行動聯盟的理事長。在2011年受洗成為基督徒之前，他從事過房地產、節費電信等事業，據稱是一位業務高手。去年10月的一個下午，彭迦智從John Ruskin的《給後來者言》得到啟發，決定創立合一行動聯盟。

合一行動聯盟11月向中選會提出了6項公投案，其中關於墮胎的《心跳法案》也引起了社會一陣討論。在這次大選中，由彭迦智所代表的合一行動聯盟，又有哪些重要的政見跟主張？

Q1：為何決定籌組合一行動聯盟，參選立委？

我們合一行動聯盟就是一群小庶民，也都是素人來參政，本身來講沒有任何的政治背景，可我們對國家社會有一些理想來表達，單純就代表一個展現公民力量的政黨表達訴求。

Q2：你最關注的議題領域前3個是什麼？為什麼？

訴求總共會有7個法案，其中有6個法案已經正式成為公投案。第1個，也就是我們的生命法案、第2個是居住正義、第3個是杜絕政治酬庸、第4個是和平經濟、第5個是非煤家園、第6個是捍衛主權。

生命法案：就是我們要求所有在施行人工流產前，應該對孕婦有6天的思考期。可以降低孕婦的生命危險，而且保護孕婦的身體健康，而且透過諮商輔導，給孕婦充分了解政府跟民間的資源，她再來決定是否要做人工流產，這樣才能保護孕婦與胎兒。

居住正義：台灣從北到南有很多新市鎮、開發區或一些新的重劃區，都有個關鍵的問題，就是在〈國有財產法第四十七條〉說經改良的土地「以標售為原則」。這部分就產生不公義，等於說政府負責在炒地皮。

所以我們要求修改〈國有財產法第四十七條第三項〉，修改成為經改良的土地以設定地上權或以租賃為原則，就是說土地不能再賣了，賣了就是在賤賣國有財產。剛剛開發完成的時候，它們標售價格都很低，那是賤賣財產，都是少數建商得利。

杜絕政治酬庸：就是說所有的重要的位子，不能因為政黨輪替而替換。台灣目前關於管理任用辦法的只有兩個法律案，一個是《公務人員任用辦法》跟《國營事業人員任用辦法》。

可是這兩個法律它有很多的管不到的地方，比如說行政法人、基金會、國營企業設的子公司、孫公司、政府可以完全掌控的民營企業，你管不了。比如說華航他們董事長、總經理、下面經理人員，政府都可以指派可是你無法可管。怎麼辦呢？所以我們杜絕政治酬庸最好的辦法，另立專法讓這些沒有在兩大法律案裡面的全部都納入另一個專法去。專業任用，用績效來去評估它是否聘用跟續聘，不能因為政黨輪替而隨便換。

和平經濟：我們要求兩岸要有一個法律案，將所有爭議性的政治意識形態的口號，比如說九二共識、一國兩制、拒絕一國兩制、一中各表，就列在法律案裡面。

我們跟大陸民間的交流往來就全部訂好，我們的原則是拒絕一國兩制，可是我們可以跟民間往來。把這些爭議性的政治議題，在法律上面訂好。大家不要在這上面打迷糊仗，專心去講台灣的出路在哪，怎麼去賺世界的錢，這樣政策牛肉才可以出來，不要浪費在政治意識型態裡面。

非煤家園：我們不管是要推廢核、還是要推綠能、還是再生能源，有個最重要的工作就是已經危害到人民健康的燃煤發電一定要解決。我們要求國家訂定一個非煤檢表。從明年開始民國109年到129年，用20年的時間每年降低5％的燃煤發電量，20年後，台灣就成為一個非煤家園的國家。

捍衛主權：《國統綱領》終止之後，台灣就國不像國、家不像家，你的立場就已經失掉了。其實《國統綱領》它不卑不亢，表明的很情楚拒絕一國兩制、拒絕中共政權統治，它也講得很清楚，兩岸的統一是在2300萬同胞的權利，它也講很清楚，中國大陸要先改變從社會主義國家要改換成為自由民主的一個政體後，兩岸才能談。

我們第6個政策就是要求恢復《國統綱領》。這是李登輝時代，集合眾小黨包括當時民進黨黨外鎖定的一個法案，它有憲法層次你為什麼不用？這樣的話台灣跟大陸之間就不要再打口水戰，兩岸好好發展經濟。

原住民政策：原住民政策是過去70年來，我們漢人沒有做的事。因為過去400年，當第一批漢人來，在台灣做事做的就是欺騙、拐騙、霸佔、屠殺、掠奪原住民的土地，這不公不義的事情。我們漢人不是上帝啊。現在有《二二八賠償條例》，但二二八之前呢？不能說都不算呢，我是漢人啊，可是我覺得要為原住民說話。那合法地徵收叫做補償，非法的你要賠償，為什麼我漢人對原民的條例不叫賠償兩個字呢？

我們會公布一個《原住民族轉型正義的賠償條例》，你用補償，幫國家公園特定區劃分，他不能打獵，你賠償原住民怎麼叫補償？本來就他們的地啊！強調說那是國有地，這觀念不是代表漢人的驕傲嗎？我們覺得就是要還給原住民公道，所以要有一個賠償條例。

我覺得這個是台灣的問題，這是我們台灣人的原住民的問題，不解決台灣絕對不會強盛，為什麼？因為自己在偷盜殺害的事情都悶不吭聲，你怎麼會強盛？未來漢人要在這個亞洲地區要站起來、台灣要站起來，認罪悔改道歉要對原住民做。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

我們關注的不會包山包海。我們不會請學者專家寫一本厚厚的國政白皮書，你搞幾百樣有什麼用？這7大議題，我們認為，是目前攸關國家人民生活需要的7個優先法案，我們政黨進去就是要落實去執行。

我們不是喊口號政黨，我們是行動力的政黨，為什麼？我們前面6個政策，已經變公投案，不管這次選舉結果如何，這6個政策就變成我們這個政黨的使命，我們會一直推動下去，選舉不會只選這1年，4年會再選一次，公投案代表我們的決心、代表我們的行動力。

Q4：會考慮和國民兩黨合作嗎？

在合作部分，我們提的是有利於國家、社會、民生的法案，任何政黨不跟我們合作，我們就公開他們的劣行，會敘述他們的惡行惡狀。我們是要對人民負責，不是對兩大黨負責，兩大黨也都是為民謀福利，所有事情要公開透明。

目前國會有錄影資料可以查，可是我覺得還不夠，我還要主動揭露。我們堅守一個正確的道路，因為國家需要一個中道，你不能再有任何的不對、政治協商錯誤的方式，不能用妥協的方式、用包裹的方式是就是不對。

我們會專注在7個議題的法案去落實，當然這部分要爭取各大黨的合作。我們要成為防腐劑，立法院的防腐劑，不能讓不當利益的財團去改變立法院的生態。立法院就三個職責：立法、修法跟審查預算。立法院職責不是討紅包白包、不是剪綵，那些都是地方議員的事情。台灣國會立法委員的問題，就是他們在做地方議員的工作。他們不是地方議員，他們是中央級的民代，那要做好立法、修法的工作。

合一行動聯盟有一個很大的特質，我們跟基督教會沒有任何資源上的關係。可是我們的發起人呢？很可愛，都是一群基督徒。基督徒就是有道德的高標，所以我們進入國會，會用高標準去監督。

我們都是屬於理性的一群，我們跟安定力量也不一樣。雖然我們沒有宗教的框架，可是我們有宗教的高道德標準去進入立法院，幫助國家。我們怎麼會有資格去做防腐劑呢？因為不管任何宗教都是有道德的標準，不管佛教、道教、穆斯林其實都有，我們有宗教根基，才可以去嚴格地監督。

合一行動聯盟主張： 生命法案 居住正義 杜絕政治酬庸 和平經濟 非煤家園 捍衛主權

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核稿編輯：羊正鈺