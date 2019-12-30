【第三勢力投票指南】台灣民眾黨 賴香伶：要立進步的法，讓公務員執法時有「光榮感」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

勞工運動出身的賴香伶，曾經參與1992年嘉隆紡織抗爭以及1995年正大尼龍罷工，也是左翼社運組織「人民火大行動聯盟」的創辦人。2014年，她經過市民投票的程序，獲選為台北市長柯文哲的勞動局局長，相較於其他縣市的勞動局處相對消極，賴香伶曾被開玩笑的讚譽是「全台唯一勞動局長」。

2019年，柯文哲成立台灣民眾黨，賴香伶成為不分區名單第一名。除了她熟悉的勞動領域，她還想改善哪些法令？

Q1：為什麼決定參選台灣民眾黨、決定參選立委？有沒有猶豫過？

有！我本來在勞動局工作，原來希望做好做滿，市長大概8月就問我了，一開始意願不高，大概10月我比較認真思考他講的。民眾黨那時在海選很多的候選人，我自己（勞動局長）也是海選來的，海選程序的開創性很值得推崇，但我不知道誰會來。市長對於國家治理跟建立可信政府是我認同的，那我們在行政上又有一些想要突破的點，我就有認真思考，是不是該去國會把一些法律（修正）、或提出新的法案。

Q2：您最關注的3個議題領域是什麼？

我覺得現在不得不面對的就是長照。長照涉及健保資源，或是國家在稅收支應長照，這個制度性本身應該會遇到一些財務問題。但比較難的應該是長照的照顧人力又不足，照服員有，但是他不願意進這一行。第三是說長照在國外，有沒有另外一種模式套回現在台灣，有沒有辦法突破一對一的單獨照顧（由移工一對一單獨照顧），能不能以新的模式，像我們常常說日照、帶到社區中心等等的，台灣的特殊性是說我們已經有20幾萬的外勞在一對一的照顧體系，一時要調配到社區型，或是機構內再擴充一部份，需要時間。這個在其他國家，像日本或韓國有沒有可以參照。

之所以會談這個領域，是我們對於銀髮就業、健康勞動的思考。長照是一個體系，把勞動嵌進去長期照顧這個共同關心的範疇，也許這個議題會被我們想出不同的模式。

第二個是新型態就業的挑戰，就是新的經濟平台，讓工作模式多樣化，比如freelancer，還有新創團隊可能7、8個人，還有共同工作空間，去辦公室化，這個「去辦公室化」比較挑戰現有《勞基法》或是勞動管理關係。這可能不一定要馬上跳到法令，但我覺得可以去觀察新的勞動力的重構、解放關係。

第三個當然就是性別，性別（政策、福利）的建置都有，性別的概念擴張出的社會福利，大概都還是從母姓保護、育兒托育津貼。但回歸職場，在既有的工作職場、或是家務勞動裡，很難立即要企業提供更性別友善的作法，比如我聽到有個公司，就是20、30人，他們大概4、5個零到三歲的孩子，就共同請一個保母在公司，但這並沒有新型態的法令提供這樣的模式。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

第一個《工會法》一定要修，組織門檻上面的人數，讓台灣的中小企業勞工沒有辦法組織工會的就是30人的門檻。

第二個就是大家很詬病的颱風天出勤的問題，在勞動法相關的「差假」，這也吵了很久，到底大家怎麼面對，到底是假還是不是假？爭議很多。連該不該放假，國家都沒有定案，比如警消工務局的一定要出來，那是災防必須出勤，所以有假給他是沒有用的，他必須要stand by；勞工要給假是因為我不應該出勤，因為我有風險。一直有這個爭論，到底這是不是一個假，如果是假，對勞工來講，那是災防的假，還是要作為他加班出勤的概念，這完全邏輯是不同的。

第三個的話，想修的很多，不知道從哪個講。就講今天（採訪時間為13日正逢遠航停飛爭議期間）的大量解僱勞工也是，比如預警性介入勞資經營風險的評估，或者是內部監理機制的勞工董事。因為勞工董事通常在國營事業裡，才有一定比例，民營企業沒有。我是覺得說，資本額到一定程度，或是上市、上櫃，能不能就不要去管政府有沒有投資，就考慮勞工董事，或是社會性的監察人的配置。

這三個我覺得應該是已經發生太多的案例，在行政上可能也沒辦法給出答案，所以應該要在修法上去努力。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？

我對於市長的國家治理，建立可信任政府的想法很認同。為什麼民眾黨我後來會覺得可以去，是因為他柔性，他很多元。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我覺得，國會的進步性應該包括政黨組成上的多元和意見上的多元，過去可能一黨獨大，他們還聲稱黨意是很重要的參考，可是現在不管是不是大黨小黨，還是有很多國會立委，他本身的觀念已經不一樣了，所以也不用太爭執什麼一黨、幾黨，反而是你找出可以合作的立委，他的觀念或想法值得去支持或學習，就不應該排除。

只有放下這個色彩才會覺得，國會得為國家的多數人，或大家認同的多數價值去努力。既然建立可信任政府是很重要，那就表示要有讓公務員可以「執」的法，要有讓公務員覺得他推動那個法他有光榮感，那就是立法的工程要配置給這些公務員，不然大家執起法來就覺得沒有什麼力量、沒有用。

進步法案，比如對勞工比較友善的法，應該也不是用黨派的屬性確認它是不是值得連署或推動。所以，用這個觀念去跟其他的政黨立委合作，我相信大家會同意這個共識，那就不拘泥於各別政黨的合作，而是基於有共識的方向或法案。

台灣民眾黨進軍國會的3大主軸： 公開透明，還政於民

a.選制改革，增加立法院政黨比例代表席次及降低分配席次門檻，讓多元聲音進入國會，健全台灣的民主發展。

b.修改立法院職權行使法，回歸委員會專業審查，尊重少數聲音，改正黨團協商機制，建立更完善的議政制度。

c.修改民法，降低成年門檻至18歲，使民法規定與刑法年齡區分規定相同，賦予青年更大政治參與權。 國家治理，強化效能

a.推動稅制調整、實價登錄等居住正義相關法案;延續臺北經驗，務實規劃興建社會住宅，並致力推動單一且自住低稅率及囤房稅相關立法。

b.因應台灣快速進入高齡少子化時代，我們主張未來私校退場及轉型政策應結合 社宅、長照、托育托幼等需求，轉型為社福或社宅用地。應盡速完成私校退場立法， 對於績效不佳的私校加強監督管控，避免學校藉退場變賣校產圖利，以確保公共性。

c.治安問題攸關民眾生活安危及員警執勤安全，盡速完成修訂槍砲彈藥刀械管制條例，加強管制與查禁特定玩具槍業者，確保民眾可以免於恐懼而安居樂業。

d.新經濟型態勞動關係多元化，應擴大保護從業勞動者的安全與權益。職災保險納入非典雇用如外送員、自營作業者...等應全面強制納保。制定電商平台業者管理法規，讓企業依法正派經營、善盡社會責任。強化勞動三權，保障勞工權益。 財政紀律，台灣永續

a.財政紀律對國家未來發展至關重要，北市的執政經驗，我們還債570億，提升預算執行率，防止浮濫增加預算，這些都是財政紀律體現「永續經營」的理念。

b.民眾黨進入國會，將嚴審預算、決算，一起為民眾的荷包把關，共同為台灣的永續 經營而奮鬥。

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核稿編輯：羊正鈺