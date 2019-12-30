【第三勢力投票指南】時代力量 陳椒華，是環保老將也是政治素人

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

2016年以新政黨之姿一舉拿下5名立委的席次，時代力量成為目前的國會第三大黨，今年再次投入不分區選戰力拼守住國會勢力。不過選情激烈，2020年時力推出11位不分區立委中，排名第一的不是外界較熟悉的人權律師邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭、甚至不是有國會戰神之稱的黃國昌，以不分區第一位姿態出戰的「陳椒華」，究竟是誰？

陳椒華是嘉南藥理科技大學食品科技系副教授，也是台灣水資源保育聯盟理事長。從事環境運動多年，環保團體對她並不陌生。過去20多年來，陳椒華幾乎參與了所有國內重大的環保運動，她是南部反空汙大聯盟召集人，也關注台塑六輕石化汙染、馬頭山垃圾掩埋場與電磁波輻射傷害，更曾因反對永揚垃圾掩埋場期間，被黑衣人持棍棒打傷。有人稱她「環保鐵娘子」，也有人稱她「極端的環保分子」，這樣的環保老將與政治素人，若進入國會將替台灣民眾帶來什麼？

Q1：為何會加入時代力量、參選立委？

4年前有一些朋友向民進黨推薦我擔任不分區，但最後並未被列入名單，今年年初時力的秘書長陳惠敏來問我，可不可以代表時力參加不分區競選？剛好我今年也在檢討，環境運動做這麼久了，有些議題就是推不動，怎麼努力都推不動，在民間沒有power，我自己也很受挫，幾個重要的修法如果有政治力量的介入，可能可以推動。

過去5年，我們參加南部的反空汙遊行，黃國昌委員每年都有來，我感覺這個政黨是重視環境的。如果代表時力進入國會、有個職位，可以把環團的意見主張和行政部門討論，應該會比單在體制外以民間團體的身分來得容易。另外，政府很多重要的資訊都不揭露，導致一些開發案這樣一步步的通過，如果進入國會，這些資料可能比較好取得。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

像是中南部的空汙，大黨的不分區立委感覺都有包袱，沒辦法幫我們反映。中南部影響空氣汙染的產業主要是國營事業，一些老舊的燃煤電廠汙染排放是很高的，像是興達電廠，或是中鋼的一些設備其實都應該淘汰。我們喊了5年了，我是帶頭在喊的，但沒有辦法。連要在高雄林園石化工業區附近設光化測站，這麼簡單的政府都不願意去做。石化業會產生有機物，再分解成臭氧，這些都是對身體有傷害的，這個地方已經汙染很嚴重、大家都生病了，沒辦法關閉工業區，那要有可以檢測的測站掌握汙染情形，或是做附近居民的流行病學調查。

在水資源方面，台灣很多自來水保護區是無人管的，導致一些掩埋場設在靠近水源區或是河川上游，會汙染到地下水，再從地下水流進河川或是水庫，影響到飲用水，這些都因為政府沒有訂規範誰負責去巡守。目前除了台北市有翡翠水庫特定區，有水利署在做管理，其他水源區沒有專責單位，也沒有法規規定誰該去巡，這會影響水源區的保護，沒有去管的話到處都有不當的盜採砂石、回填廢棄物、或是做露營區、做別墅。

另外很多土地徵收引發的迫遷，台灣的法規是有問題的。到底一個地方該不該開路，沒有民意代表的身分很難去跟公部門對話，很多自救會的朋友都希望未來我能夠幫忙去檢討相關的法規。

有些人批評我「逢開發必反」，其實提出這樣批評的人都是從來沒有去過環評會的人，環評是讓公民有機會去表達意見的地方，我去會議提問這些開發案的選址是不是適合開發？有沒有做風險評估、斷層調查？我會去關心的案子都是民眾陳情要我去看環評書幫民眾找出問題的，比如馬頭山掩埋場、台南龍崎掩埋場，都是開發地點有問題的。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

從空氣、水到土地徵收的法案，我大概已經知道問題在哪，應該很快就有一些提議、提案。比如《空汙法》的修法，空汙標準的修訂，水質標準的訂定，電磁波方面有一些預警的標準訂定，我會找更多專家來研擬，聽取大家的意見。

另外，手機的問題很複雜，學生上課都在用手機，大家不聽課了，無論中小學或是大學都有這樣的問題。法國總統馬克宏去年宣布15歲以下校園不得使用手機，就是因為學生學習力已經降低，要減少手機的使用。另外，手機的電磁波是2B致癌物，可能致癌。台灣有可能通過相關法案嗎？電磁波我關注很久了，之前環保署有開專家會議我也是專家之一，環保署現在的標準也是討論好幾年，是不是15歲以下要禁止入校園，還要找校園團體、找家長團體大家一起來討論、開公聽會，一定沒有那麼容易，但是有需要、值得去試，也都要經過充分的討論。

Q4：時代力量有哪些價值是你特別認同的？如果您的看法與黨意有落差時，您會如何抉擇？

時代力量在太陽花之後成立，我看到他們在環保法規這邊，像《空汙法》、《礦業法》都很努力的在推法案和修法意見，除此以外像是勞工、消防員，他們也都非常的重視，我感覺這個黨對弱勢很關心。他是年輕的政黨，也是他的特點，黨的成員都很年輕，沒有跟財團合作，這幾年下來我是沒看到他們有什麼錯誤的地方，他們在打弊案、監督執政黨上都很認真。

時力不分區第2名是法律背景（人權律師邱顯智），第3名是社會安全（小燈泡媽媽王婉諭），我是覺得時代力量關於議題都是很容易溝通的，我有信心能夠說服他們接受我的概念。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

不會只有1席，至少會有2個，就是0或是2席。我是國會的幼稚園生，我還要學習，我們現在就是努力的衝刺政黨票，問的問題很多都是選後要去討論的，我會以黨的意見為整體考量，先聽黨的意見，我再提供黨我的想法。

環保法規上有《環評法》、《空汙法》還有《廢棄物清理法》要修訂，民進黨有環保背景的不分區候選人洪申翰，我一定會跟他討論，先讓他支持我的議案，有了他的支持再有民進黨的支持應該會更容易些。

時代力量2020競選政見： 居住正義：修法課徵囤房稅、完成實價登錄2.0、監督社會住宅加速落實、改善學生宿舍及租屋環境 親子正義：公共托育量能五五五願景、改善教保員勞動環境、強化落實企業托嬰等 經濟正義：抑制土地炒作鼓勵投資實體經濟、導入創新經濟、打造台灣成為科技實驗場等 金融正義：訂定金融旋轉門條款，以公開甄才取代特權酬庸、健全金融監理機制、保護吹哨揭弊等 主權正義：制定《反併吞滲透法》、立法防治紅色媒體、強化機敏產業保障、防止中資擾亂市場 司法正義：重懲司法關說、實現人民參與審判、消滅權貴司法、強化被害人權利保障 勞動正義：強化勞檢能量即落實專業陪檢、降低工會門檻、支持警消組工會、制定《最低工資法》 環境正義：推動水資源保護區管理及精進空汙法規、修正《礦業法》、落實非核減煤等 動物正義：保障動物用藥權、推動寵物友善公共運輸政策、落實寵物登記及飼主教育等 銀髮正義：精進高齡照顧制度及資源、打造高齡友善及無障礙的醫療環境等 世代正義：推動憲改，18歲公民權入憲、守護性平教育、推廣食農教育等

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核稿編輯：羊正鈺