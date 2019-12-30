【第三勢力投票指南】台灣維新 賀德芬：那些「挺英」的小黨根本不叫第三勢力

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

台灣維新黨今年8月由前台南縣長蘇煥智成立，並於今年下半年陸續提出9位區域候選人，12位不分區立委候選人，而其中排在不分區第一位的，是台大法律系的名譽教授賀德芬，賀德芬今年8月公開指控總統蔡英文博士論文及學位造假引發喧然大波，後來總統府更對賀德芬提告，成為蔡英文總統任內第一個主動提告的對象。

蘇煥智日前在提名賀德芬時表示，賀德芬一路走來都站在改革路線，推動大學改革、催生公共電視台、去年對台大校長管中閔案的批評、最近對總統蔡英文的論文問題提出質疑等，都是展現知識分子風骨的教授，提名賀德芬出任不分區第一名，代表要追求學術真相調查、台灣維持民主的批判精神具有象徵意義。賀德芬本人又是怎麼看待這次選舉呢？

Q1：為什麼決定加入台灣維新並參選立委？

我最早是國民黨，當年大家都加入國民黨。我希望台灣能建立政黨政治，也一直幫助黨外那些人，希望憲法能改革，1991年我和二十幾個台大老師一起公開燒黨證退出國民黨，當時就表態不參加任何政黨，想以學者、知識份子的身份來監督政府。

去年因為管案（台大校長管中閔遴選爭議），我覺得這事太離譜，我們在90年代時爭取學術自由和大學自治 ，我是第一個推動大學校長遴選的人，1994年《大學法》通過，當時我結合其他台大老師組成鏡子社，一起去推動學校制度轉型，當然後來都失敗了，當時台大校長甚至還連任12年，我也漸漸不在意外面的事就專心教書。後來陳水扁貪污事件，才又和施明德他們一起出來，不過也是兩、三星期，就發現他們內部很複雜，我就又退出了。

那回到管案，那時我已退休了，要發新聞稿或要做什麼都沒資源，當時北社（台灣獨派社團）的人也很關心管案，找我一起開記者會，就這樣牽上關係。去年1124執政黨大敗，整個台灣氛圍低迷，亡國感很濃，有次我去北社開會，那個滿頭白髮的北社社長張葉森和好幾個老志工都講到哭，我看了很心疼，就跟他們關係更近，他們開記者會也常叫我去，他們加入喜樂島聯盟我也跟著加入，但後來他們又受陳水扁號召跑去一邊一國行動聯盟，我也搞不清楚，反正陰錯陽差到了喜樂島。不過喜樂島有很多問題，我也覺得失望，退出後就想說不要再弄這些政黨的事。

但不久後，台灣維新的蘇煥智又託人來找我，我一開始強調自己不適合政治，不考慮參政，但他們連我先生在台大醫院住院都跑來醫院找我。我看了看他們的政見，發現跟我之前接觸喜樂島標誌很清楚要「正名制憲」不同，反而在民生、內政的議題上著力，像國土問題、勞工問題、環保問題、原住民問題，都能扎實提出一些專業意見，我印象深刻，後來就跟他們說好吧，我不能幫什麼忙，但名字借給你們看能怎麼做 。

我的想法是，這次選舉大家對總統候選人都不滿意，但終究會選一個出來，戰場是在立法院。我年輕時想追求政黨政治，這幾十年來政黨政治也成立了，兩黨也輪流執政了，馬英九、蔡英文也都是國會過半、完全執政過，那蔡英文應該可以大方放手改革，因為大家都支持你，行政做事力量更大更能貫徹改革，可是我是覺得很失望，權力讓他們（指民進黨）變得腐敗。

現在還有好幾個人說「投給小黨浪費票」，這種話能聽嗎？卓榮泰、賴清德、羅文嘉、還有那個內政部政次，這些人明明都走過民主運動，搞一輩子民主，結果掌握權力後卻講這種話，我覺得很不可思議。一定要行政立法都是多數才行嗎？那就不叫民主政治了，所謂監督制衡就沒了，立法院乾脆不要了，這種姿態不就回到戒嚴時期老代表時期一樣嗎？

所以現在我的想法就是，絕對不能讓某個政黨過半，國民黨、民進黨都已經過半過了，他們也只驗證了權力是讓人腐化的，現在一定要有第三黨強力去監督，雖然人少，但就算人少也得有。

Q2：個人最關注的3個議題領域？為什麼？

教育問題，我一直都關心教育。這也是經濟問題，因為台灣的低所得、低薪資非常嚴重，整個經濟萎靡不振，年輕人非常辛苦又沒有前途，些問題絕對比同婚重要，同婚當然人權問題⋯⋯但我想現在台灣的高等教育墮落到這地步，連個校長都選成這樣，學生素質一直低落、欠缺競爭力。高教是國家的命根子，你要創新、國家人才的培養都是要從高教出來，高教需要改革。還有技職教育被忽略，這些都是教育上非常大的破口。

另外就是憲政問題，現在總統「有權無責」形成獨裁，立法院都很難監督他。選制也被越改越荒唐，大黨都圖利自己，一張選票就有30元，他們每選一次就賺一筆，把政黨票的門檻設那麼高，變成大黨更大，小黨更沒有生機，投機一點只好投靠，那政黨政治就沒有了。

還有環保、核電、勞工、性別、長照、國土問題啊！不曉得台灣怎麼辦欸，你看那些山被挖得坑坑巴巴，齊柏林白白死掉，怎麼辦？我覺得整個利益掛帥文化都要翻過來。還有這種網紅，網軍，你看蔡英文跟那些網紅拍片，我覺得一個總統上節目還在那裡什麼「撩」，老太太跟小孩子打情罵俏，丟臉丟到不得了了，實在太糟糕了。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？或是想促成國會做什麼改變？

大學的校園自治，這是我一直關心的，所以我認為《大學法》還是要再看怎樣能更去落實，包括校長遴選問題、假學位的問題（指蔡英文博士論文問題），倫理都沒了，大部分學校都還袒護她，他們大部分就是有利益問題，不然自己也是很混的。還有《私校法》，現在因為少子化，很多私立學校都有問題，公私立學校的不公平。另外就是司法改革的問題。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的？假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

你覺得台灣現在還有幾個小黨，是真正的小黨？很多小黨，連黨主席都投靠（大黨）了。去年我說要支持小黨，就是希望小黨出來，像時代力量發揮監督制衡，我還拍影片支持社民黨，結果現在呢？黨還在，黨主席（范雲）投降去當人家不分區了，還說我們追查論文門是「井底之蛙」。

范雲講這話，我聽了簡直不敢相信，在野百合運動時，她可是戰友，她是學生代表，我是老師代表，一起打野百合之戰的人怎麼會變這樣？像鄭文燦也是有點在腐化，當年就是這些大將跟我們一起撐運動的，都變質了。台聯也是挺蔡英文，綠黨、基進、一邊一國也都被民進黨收編了，都挺小英的，根本不叫第三勢力。你要挺小英，進國會總統說什麼你都配合，還叫立法機關嗎？還代表人民嗎？如果讓這些小黨進去，那是更壯大執政黨的力量，它就變成側翼和附庸機構。我對喜樂島也非常失望，只會喊正名制憲，還有其他政策嗎？

你看看國民黨推吳斯懷、葉毓蘭還有邱毅這些人，要多強大能量才能對抗這些人？我知道就剩下台灣維新，他們是扎實在提政策，走務實的路線去看台灣有哪些問題存在，每個問題都很嚴重，你看其他政黨有哪個扎實做政見？兩大黨更是，你出三千、我出四千，都在撒錢。

台灣維新現在還慢慢在成型，發展還可以期待，開創性蠻大還沒定型，讓不同讓意見都能進來，然後認真去整合、提出法案。我比較沒有包袱牽掛，不像區域立委都要去跑攤，就是讓他們能把議題呈現，你說黨內要有權力問題，還不知道哪天的事，等它開始腐化，我可能也不在了。其實我一輩子就是這樣，就算才兩星期，發現不對我就離開，喜樂島也是，我不能同流合污，我甚至跟台灣維新講，你們變壞的時候，我就會走掉。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我這種人很難是跟別人合作吧（笑）！就看議題吧，其實我從來也不管你藍綠，我就是監督有權力者，如果大家理想一致，比如說安樂死，我自己就很想用！這種議題合作，比較沒有意識型態的問題，當然可以合作。但我也有我的有基本原則，如果合作就是要利益交換，我是做不來的。

台灣維新十大政見： 打破台灣悶經濟及中央集權集稅體制，推動分稅制，企業及個人稅負，一半留在地方，分稅制可以鼓勵地方招商。 打破政府權威心態，成立專責單位，檢討政府對各行各業不合理的管制，例如：不分行業別的一例一休及勞基法。 改革六督區長官派的反民主體制，導致地方反而沒落。推動六督地區恢復地方自治，有自主財源、權限及民選公職。 改革目前地方選舉買票黑金文化，鄉鎮市區遊首長制改為委員會至，依政黨比例選區，開放地方政黨Ｍ讓財容易出頭，縣市直轄市議員，一半依政黨比例選出。 小孩國家養，推動社區公共保母中心，降低寶付用付單，令到六歲育兒津貼每個月五千元。 保障全民基本收入每月8000元，讓大家可以安心創新創業。 人人有屋住。六都人口稠密區課徵空屋稅、空地稅，擴大囤房稅，並訂定租金管制法、防止哄抬租金。 全面實施長照社會保險，失能者全面受到政府保障。 推動老農離農退休制度，讓老農民有保障安心退休，年輕農民容易便宜取得耕地，農民年輕化，振興農業，活化農村。 避免窮者越窮，私立大學學生學費比照公立大學，一律平等，超過部分由政府負擔。

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核稿編輯：羊正鈺