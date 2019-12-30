【第三勢力投票指南】喜樂島聯盟 林秀霞：台灣只有我們配稱「獨派政黨」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

今（2019）年7月20日剛宣布成立政黨，由《民視》前董事長郭倍宏催生的「喜樂島聯盟」，日前提名前副總統呂秀蓮代表登記參選總統，但因收到的有效連署書不足而退選。不過喜樂島聯盟並未放棄立委一戰，11月22日上午召開記者會宣布，2020立委選舉不缺席，提出12名區域立委參選人、6席不分區立委名單，拚至少當選3席不分區立委，成立黨團。

喜樂島聯盟主張台灣獨立，提出「獨立公投，正名入聯」目標，希望透過宣揚和實踐公民投票，向全世界展現台獨支持者追求台灣成為國際社會上的正常化民主國家的意志和決心。名列喜樂島聯盟不分區立委第一名的林秀霞曾任《華視》副總經理，目前是國立台中科技大學會計資訊系副教授，她認為自二十幾年的大學教職決心投身政治，是把理念轉為實踐的過程。自已的國家要自己救，親身參與、實現目標。

Q1：為什麼決定加入喜樂島並參選立委？

喜樂島聯盟是目前台灣所有政黨中唯一贊同「台灣人民有權決定台灣前途」的政黨，我們主張「正名制憲、公投入聯」，希望台灣能成為國際社會一個正常化的國家，這是台灣未來安全與和平唯一的出路，所以我決定加入喜樂島並參選立委。促使我決定的最後一根稻草是「民進黨沒收《公投法》」及蔡英文的「假博士」事件。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

正名制憲、公投入聯：事關台灣前途與子子孫孫未來的安全與幸福。 司法改革、建立公民陪審：社會公義之實現必須依賴公平司法的保障。 身心障礙者比照原住民，退休年齡降為55歲；農民比照勞工，有基本工資保障，即農保投保薪級1萬200元：身障者和農民屬於社會弱勢或基層，其權益應受到和原住民或勞工一樣的保障。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

身心障礙者比照原住民，退休年齡降為55歲。 農民比照勞工，有基本工資保障，即農保投保薪級1萬200元。 修正《公投法》，讓人民有權就台灣國家前途提出公投案。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？如果您的看法與黨意有落差時，您會如何抉擇？

我特別認同喜樂島聯盟「獨立建國」與「聯合美日同盟」的主張，我認為這兩項政策對台灣的安全與未來發展非常重要。在進入立法院後，如果對法案的看法，個人和黨意有落差時，我會遵循黨的決策程序，和黨的決策系統充分溝通，爭取決策調整或給予個人意見表達的空間。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我們不會只有一人進入國會，而未來即使我們在立法院的人數較少，也不會考慮加入大黨黨團；畢竟選民給我們機會，就是要我們監督大黨的代表。目前113名立法委員中，竟有110名不認為台灣人民可以決定台灣前途，真是胡作非為。

Q6：喜樂島聯盟的6點共同政見，部分主張與其他獨派政黨高度重疊，例如一邊一國行動黨。請老師說明喜樂島的獨特之處，如何說服選民將政黨票投給喜樂島？

目前台灣所有政黨中，應該只有我們配稱獨派政黨，其他傳統綠營或新興小黨對於國家定位或司法改革的主張，均和我們南轅北轍；譬如一邊一國行動黨提出十大政見，只有「正名制憲」和「陪審制」兩項和我們的字眼相似，實質意涵卻完全兩樣。因為他們支持小英，而小英是「既不正名、也不制憲」，堅持「中華民國台灣」是台灣社會最大共識；另外小英的司法改革也是全然空話，因此我們和支持小英的一邊一國行動黨在本質上是截然不同的政黨。

選民把選票投給喜樂島聯盟，是要為台灣的將來建立最後反攻的灘頭堡，讓台灣人民有機會能自己決定國家未來的前途與命運。

喜樂島聯盟共同政見： 獨立建國 正名制憲 公投入聯 聯合美日同盟 廢除一例一休 建立公民陪審

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核稿編輯：羊正鈺