【第三勢力投票指南】國會政黨聯盟 徐欣瑩：我們要加薪減稅，讓人民過好日子

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

身為民國黨前任黨主席，大家對徐欣瑩的印象是曾與親民黨主席宋楚瑜搭配參選2016年的副總統。民國黨在2015年成立後，曾參與2016年的總統、立委大選，但並未獲得立委席次。時任黨主席的徐欣瑩，則在去（2018）年新竹縣長選舉再度失利後，辭去黨主席職務。

今年1月，民國黨與2018年10月創立的「國會政黨聯盟」合併，由悟覺妙天禪師擔任黨主席，徐欣瑩則擔任副主席的職務。在即將到來的2020立委大選，徐欣瑩於國會政黨聯盟不分區立委名單中排名第一，以下分享其關注領域與競選規劃。

Q1：為什麼決定加入國會政黨聯盟，並參選立委？

台灣不能期待藍綠對立還有惡鬥，所以需要第三勢力。國會政黨聯盟是一個博愛而且講求超越藍綠的政黨，當然我們的黨主席他幫助過我，所以我非常的感謝。基於我的理念、基於我的感恩，我加入政黨。

主席還有黨內同志一直希望我名列不分區，我一直認為成功不必在我。我是一直跟黨內主席與內部溝通，希望更多優秀的人來擔任不分區立委。最後黨的決策要我，我就只能恭敬不如從命，所以我尊重主席還有大家的意見。

Q2：你最關注的3個議題領域是哪些？為什麼？

現在最重要是讓人民過好日子，所以「加薪、減稅、活絡經濟」我想這是第一個。第二個就是我們台灣的國會，如果國會可以改革，台灣將不再牛步而能夠前進，甚至一直沒有鬆綁的法令才可以鬆綁，所以第二個就是「國會改革」。第三個當然就是針對「青年的照顧」。

國會改革就是第三勢力能進到立法院，希望成為關鍵的力量。過去我也在立法院有過經驗，我非常清楚知道，國會就是要有第三勢力，在藍綠惡鬥情況去加速推動很多的法案。過去我在第8屆立法委員任期內，第4年我就是所謂的第三勢力，有個「立院新聯盟」，我也擔任幹事長。那時候台灣股市因為《證所稅》的問題一直很低迷，一直喊要廢除，也有共識。但在修法的過程中藍綠一直對立，所以我們就扮演最關鍵的角色。

我們半年內就確實讓《證所稅》廢除，所以現在股市1萬多點是跟我們多年前做的有關，因為《證所稅》從開始課徵之後，原本政府預計要的稅收不如預期，又會影響股市。

至於青年照顧議題，現在學校剛畢業的年輕人面臨找工作，很多人不一定很順利，但年輕人很多又有學貸。所以第一個，我們希望學貸10年延繳，同時我們也希望月薪達到5萬以上再開始還學貸。第一個給他10年延繳，讓他衝刺事業賺一些錢；再來薪資到5萬以上才有能力還學貸。針對低收入戶跟中低收入戶大專生、大學畢業的青年，政府來共同承擔1/3，政府來幫忙照顧弱勢青年。

我們也希望全國性的青年初次尋職津貼（現在新北市有做）未來可以推動到全國，讓初次找工作的青年有一定的經濟保障，安心找工作。

Q3：進入國會後，想要推動的前3個法案是什麼？

其實這3個法案就緊扣我們很重視的，怎麼幫助台灣民眾加薪減稅、活絡經濟，包括我們說的青年的部分，我想經濟部分很重要。很多各行各業不合時宜的部分，我們會加速幫它來修法鬆綁。

法案應該是進入之後跟法案助理做詳細的討論，但比較大層面的，譬如說有關中小企業的發展條例，應該要修正、放寬企業調高基層員工薪資。因為我們要加薪還要減稅，減稅則是希望說政府能給企業一些鼓勵，我減稅你幫員工加薪。

過去藍綠執政都喊加薪，卻沒有具體做法。我想很多法令要放寬，更有彈性也要給一些鼓勵。比如企業要加薪，可是你錢從哪裡來？政府如果在《公司法》中針對員工加薪的部分再做一些調整，也用減稅的方式來獎勵企業，有那筆錢當然可以給員工加薪。

活絡經濟的部份，我們有所謂《外國人投資條例》，如果說條例可以放寬然後有一些修正、活絡，越多投資對台灣經濟越有幫助。

青年的部分，政府協助弱勢代償學貸相關的法令找出來修正，尋職津貼可能要立新法，當然青年創業我們也要鼓勵。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

特別認同的地方我想就是超越藍綠，我們被藍綠綁太久了，我們是要跟民眾站在一起，但是被藍綠綁架就只能一直蹉跎。所以只要對民眾有利的，不分藍綠我們都會去執行，就不會對立了。不管藍綠，對大多數民眾有利，我們都會去支持。

至於想做的事情和黨的意思有落差，我過去長期十幾年擔任民意代表，做的就是為大多數的民眾著想，跟民眾站在一起。本黨也是注重民意的，我想應該還好，我也不會去做一些個人私利的事。我會積極努力做對民眾有利的，根本理念也是相同。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

這個是假設性問題，現在在衝刺而且在選戰之前，我們不好做這種假設。當然，我們一定朝向要組成一個黨團的目標，我也希望能在立院有個黨團。您問題的假設不是我樂見的，所以我想這個問題可能到時候再說了。

因為國民黨跟民進黨都還沒有強烈的提案或論述出來，所以這部分還沒辦法明確的了解或回答。應該是這樣，比如說我想做的，應該不會跟他們牴觸，我會希望得到多數委員的支持，就像當初廢除《證所稅》一樣。我會去想辦法得到多數委員支持，所以不一定是國、民兩黨，也包括其他政黨。只要這個法案對民眾好，我就要去爭取多數委員支持。我也不管是哪一黨，我都會去找。

就我過去有的經驗，像是先連署，黨團協商之前我都會找各黨的黨鞭做溝通，溝通協調很重要。甚至有可能在立法院的情況是這樣：他聽到我要做而爭取他的支持，他可能自己獨立提一個跟我一樣的，那沒關係就一起送。一樣東西送進去，通過那就是大家都通過。立法院是所有議案一起進來，一定會有雷同或相似。我覺得民眾要的是結果而不是過程，所以我就會去推動。

「國會政黨聯盟」2020競選政見： 經濟富足：薪資倍增，超韓趕星。促進投資，親美親中愛台。留人才，錢進來，薪資漲起來！ 和平兩岸：反對政治對立，發展民生經濟，兩岸和平，互利雙贏。 國會3.0：支持第「3」勢力，「2」大黨不過半，「1」票投給國會政黨聯盟。 友善育兒：校校有幼托，父母無負擔。獎勵生育，人口成長。 全方位服務：「說到做到！服務周到！」專業．熱忱．奉獻 治安民安：警政大革新，治安有信心，民眾能安心。 青年「安薪」：政府相挺！企業給力！ 教育四重奏：重振技職力、重造公平力，重塑知識力、重建價值力。 銀髮樂活：長照服務普及化、高齡智慧不退化、銀髮舒活新文化。 弱勢平權：身障無礙、行動自在、台灣有愛。 健全年金：政府守誠信，基金要永續，退休有保障。 維護勞權：保護勞工與時俱進，反對剝削基層安心。 司改有決心，民眾有信心：司法獨立用心，恐龍法官革新，被害權益安心。 住者有其屋：土地公有，房價透明，買房合理。

延伸閱讀：

核稿編輯：羊正鈺