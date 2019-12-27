【第三勢力投票指南】一邊一國行動黨 陳昭姿：我們是民進黨的防腐劑，泛綠的「正綠軍」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

一邊一國行動黨不分區名單首位的陳昭姿，在社運的時間非常長久，事實上，廢除「刑法100條」這項台灣人權進步的推手李鎮源教授，就是她的老師，她也是1992年醫界聯盟的創社社員，隨著這個台灣民主長久以來的代表性團體，走上了街頭社會運動的路。

2000年政黨輪替後，陳昭姿先擔任以追求台灣獨立為目標的「北社」社員2年，之後連續4年擔任副社長，2年秘書長，2年社長，而在2009年時扁案發生，陳昭姿的主要工作轉為就是搶救陳水扁總統——即使在當時有限的資訊中，團隊對於是否要支持阿扁的態度其實支持和反對各半，綠營內部也是兩方對立。

2012年，陳水扁台灣民間醫療小組創立時，其實是陳昭姿去召集的，據她表示，當時柯文哲也是透過她的邀請而加入，但因為「柯P」的媒體關注度大，所以請她來坐召集人的位子，陳昭姿則當類似總幹事或發言人的角色，做各種的行程安排和紀錄，到現在小組也沒有解散。

而2015年「一邊一國行動聯盟」成立，這就是「一邊一國行動黨」前身，至今，陳昭姿也還是行動聯盟理事長。

Q1：為什麼成立一邊一國行動黨，並參選立委？

我個人雖然從事社會運動也關心本土運動，但本身沒有野心想從政，當時行動聯盟登記的時候，內政部問我們「為什麼不登記成政黨」，我們有詢問在黑牢中的陳總統，但他不允許，4年後，還是有很多人覺得我們應該培養同一個信念的子弟兵來參選，因為參選取得權力才能發言，之後才創立了一邊一國行動黨。

這個黨，其實也不是為了陳水扁個人而存在，搶救他是因為他是台灣總統，而且整個司法審判過程中有太多爭議，其中最大的就是違反了法官的「法定原則」，加上成員也對長期支持的民進黨有意見和不同的看法。

正因為我們這些人是在民進黨出發的原點，當然民進黨可能因為執政或權力修正方向，但還是會有一群堅守在原來的位置的人。雖然我們長期支持民進黨，但我們對它也不滿意，覺得在乘風的位子有個大局的領導者，但國會一定要進入發聲的。

我們要扮演的，是民進黨的防腐劑和監督員，我們要站在民進黨的原點，民進黨初生的時候，初衷在哪裡，我們就在那裡守住，因為讓泛綠過半的前提，就是一定要有正綠在裡面，我們就是正綠軍。

但如果談到不分區，每個人有每個人的專業領域，我自認為支持我的人不只是陳總統的傳統支持者。在列入名單前我思考很久，因為我在醫界聯盟的時代陳水扁選上市長，當時很多人鼓勵我當議員，然而那時沒有那樣的企圖，但這次一方面看到十幾個政黨出來，二方面非執政黨的作為也讓我們感到非常害怕，尤其現在中國對香港的作為，台灣仍然處在國家跟國家立場認同的問題。

我思考很久，也很捨不得我的專業，但我為的是過往30到40年來始終如一續航，不輕易變動的議題：代孕解禁。

我是先天性子宮發育不全的患者，1992年我第一次在民生報提出代理孕母法的倡議，和那時候的衛生署開公聽會，到現在20幾年，公開承認的名人大家只比較記得小嫻，但需要透過代孕當媽媽的女生卻很多，先天的問題只是一個，另外也有後天的肌瘤、癌症，或身體狀況不適合懷孕，都有這樣的需求。

我在醫院工作，我先生也是醫師，我們要私下請人來幫我們其實毫無困難，給代理孕母的錢要存也存得到，但我先生還是要我推這個法案——當時最後的關鍵，就是我先生和兒子跟我說：「你不是說要到立法院去，實現你的法案嗎？」我被說服了，這也是我最後選擇踏入的「最後一根稻草」。

Q2：您個人最關注的3個議題領域分別為何？為什麼？

代孕解禁：1996年呼籲代孕解禁的時候，我就要求不孕的「傳統夫妻」先趕快通過解禁，再來好好討論同志跟單身，因為正常的精子和卵子，只是借一個溫暖的子宮孕育10個月，沒有理由不過，但24年前講這些話的我，當時卻被罵到臭頭——我一輩子從北一女到台大當好學生，第一次被用倫理道德批判就是那時候。

但當時立法院的支持度是五比五，到了2013年國健署的所做的民調，「開放代理孕母」的支持度已高達85.59％，當陳總統還在台中監獄的時候，我也和他說過這個長久的心願，我說很多病友的父母家人或本人哭著來找我，也跟他說「總統，你之前讓黃淑英當不分區立委，他阻擋過我的法案，擋了20幾年，很不應該」，陳總統說：「好啦好啦，那我之後提名你。」沒想到，當時的戲言成真。

藥品管理：我是藥學畢業，藥品、新藥要不要納入健保裡面怎麼核價怎麼用，有個專家委員會，我從健保一開始就加入，沒有離開過，到現在還是召集人跟主席，健保在1995年成立至今我始終在那裡，我非常的熟悉藥品政策醫療政策。

例如在藥品的部分，每當有名的廠藥退出市場後，好像食藥署、健保署都得處理，但其實理論上有很多替代的，站在本土藥廠的角度，他們自己可不可能站出來，拿客觀數據說服民眾說，台灣的藥廠其實很努力在把關品質，然後願意接受任何的檢驗。

司法公正：台灣的司法你信任嗎？當然這部分有一個很大的扁案在裡面，但我只想談程序正義。過去很多人看我在挺陳水扁，他們如果願意聽我講都知道，今天沒有發生這三件事情，我致死都不會挺他：第一就是「無罪推定」，因為當時一排檢察官說我們辦你到有為止，這樣公然；第二個是「程序正義」，審判當中換法官，改用「實質影響力」定罪，但實質影響力是不是任何國民做錯事總統都算犯罪，因為總統對任何人都有影響力；第三個是「藍綠不一樣標準」，為什麼馬英九拿政治獻金就OK，為什麼陳總統拿政治獻金就不行？

有人以為我真是扁迷，但我真的有迷嗎？我覺得我一點都不迷，我就是看到這些，我也不會說陳總統沒缺點，他確實沒有申報政治獻金，但政治獻金是2004年才成立的，他之前完全無罪，連行政法罰都沒有，何況沒有誠實申報政治獻金是罰款，不是手銬、不是關黑牢阿。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九

Q3：進入國會後，你最想要推動的前3名法案會是哪些？

想推的法案第一個是《代孕法》，然後我要啟動同志的代孕討論，之前國健署的法案已經寫好了，我很感謝邱淑媞署長，但就是一般夫妻的部分一直被阻擋，我覺得應該讓它通過，然後趕快啟動對於同志或單親的討論，因為台灣國家已經少子化——我們國家政策從來只會叫健康的人生小孩，從來都不照顧不孕症的。

余政憲當內政部長的時候因為大部分生小孩的人都生兩個，就提倡「生三個也不算多」，我說「部長，從零到一比較快，二到三不可能」。零到一就是只要一個法案幫助他，你去協助他，他就OK了，那時候內政部曾經徵求過用一句話讓大家多生的口號，但少子化危機我不是用口號，我是用代理孕母解禁，我一定可以讓生育率提高，但當時很多人都說我是壞人。

當時民進黨通過同婚的時候，我支持，後來我就說同婚過，我的代理孕母也會過，我有去跟熟悉的綠營高層講，但他們跟我說可不可以忍耐一下，因為這個是個戰線。我說八比二怎麼會是戰線？五五波才是戰線！因為邱淑媞做出來的民調民國99年、101年都是8成的支持，對比我20幾年前的數字是倒過來，從二成到八成。 所以我很不甘心，這不是戰線，你是在延宕人民的幸福追求權。

除了代孕法之外還有《健保法》的部分，因為健保從去年開始就進入赤字了，外人大多都還看不到，因為我在新藥那邊把關很久，很多新的藥進不來，民眾會在那邊等，他沒辦法用藥，很貴還溢價處理，我們希望讓民眾接受小病自己處理，讓健保補助重要的藥，因為我們人最需要國家幫忙是重大疾病。

我知道，如果我要說服民眾說，你們要大病保、小病自己承擔並不容易——例如親民黨的滕西華就是反對Copay（共同負擔）制度，而我們的支持者更基層、更弱勢，必須講道理給他們聽。這是個說服的過程，但誰敢說自己或家人不會遇到重大疾病，甚至有國外藥超過百萬，健保硬要將它壓到20幾萬，期間就有病友問說，我可以自己先付兩三成，你讓我先用好嗎？這些都需要對民眾說服跟提供資料，這個部分是我的專長。

再來，就是司法司改的部分，他們法官都沒有退場機制，也沒承接制度，你現在陳總統的國務機要費，他曾經是兩個無期、兩個20年，現在可以更一審無罪，我沒有辦法接受這種事情，司改是我們人民對政府信心的最後一個防線，

醫藥跟代理孕母很巧，都是衛服部的國健署裡頭的業務，如果能進入立院，我希望有機會進入衛環委員會，因為我要推動代理孕母，第一個就是代理孕母——我不是寫代孕合法化，因為政府沒有寫禁止代孕，它行政命令來管理，所以我要「解禁」，代孕解禁。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

一邊一國是代表台灣這個主權獨立的國家，就是我們要叫台灣嘛，所以例如東奧等等，我們要求走上國際舞台的時候，所有的團都要讓台灣這個名字非常清楚，不是「中華民國台灣」，因為中華民國台灣就是中國台灣，這個是非常清楚的。

我當藥害救濟基金會董事長的時候，那3年我的同事們要出國，去參加研討會，要求他們一件事情，我都鼓勵他們你名字要寫台灣，那時候政府的底線叫中華台北，我說報名的時候如果不給你這樣的話，就不要去。

所以所謂的正名制憲，就是要重新寫一套國家跟人民之間的契約，這個是基本的。

當然，如果議題的跟我想法不一樣——譬如代理孕母——在我20幾年來，支持我的都是藍營立委，包括謝啟大都支持我，反而有些很綠的立委一直擋我，只要我知道這是對的，我只要沒有違反黨章一邊一國、國家的立場台灣是主權獨立國家、我們要制憲，我一定堅持下去。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我可以馬上跟你說，YES！

因為代理孕母法案，綠營如果不肯，哼，我就去找藍營。因為我相信時間到了。像前面所說的最後一個稻草，我先生認為有權力才有辦法發揮影響力，他說，你自己進去處理你20多年來推動的法案，他就這樣告訴我。我也跟陳總統說過一樣的話。

而在一邊一國行動黨的十大政見裡面，你也會發現很多都是基層人的一些政策。

例如我們的政策中有三大部分是針對老人的，老農津貼要到一萬，老年年金要六千，另外還有老人友善病房，像是那這些看護一天可能要兩千塊，我主張由政府來付。因為照顧老人就是照顧全民，所有人，你想想看，爸爸媽媽有人照顧你是不是會比較輕鬆？照顧老人就是照顧全家，孩子們的壓力就可以減輕。

另外，我們也主張學貸零利率，攤還的時間都可以討論，政府有個基金讓大家都能讀書，孩子越來越少，讓他們能讀書，然後我們有個特色是讓外勞與本勞脫鉤——新加坡也是這樣香港也是——脫鉤以後可以補助本勞到三萬以上，然後陳總統說建議回到一例一休，然後加強勞資協商。

任何的政黨，只要在政策上有相同的想法，都可以合作。

一邊一國行動黨政見： 老農津貼提高到10000元 老人年金提高到6000元 老人住院看護費用由政府補助 檢討一例一休，「週休二日，勞資協商」 堅持推動「台灣國民」身分證 18歲國民，可以行使公民權 司法改革，重大刑案陪審團制，法官有進退場機制 正名制憲，以「台灣」名義加入聯合 延續廢核四政策，追求實現非核家園 落實轉型正義，去除威權圖騰

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核稿編輯：羊正鈺