【第三勢力投票指南】綠黨 鄧惠文：要推「性別平權」每個黨都說贊成，做不做得到又是另一回事

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

在台灣已經成立23年，上次選舉與社會民主黨組成聯盟的「綠黨」，這次獨立參選不分區立委選舉，並找來有「精神科美女醫師」之稱的鄧惠文擔任不分區立委候選人第一位，讓很多人眼睛一亮。鄧惠文過去以知名心理師的身份出書、主持電視節目等，在臉書上擁有眾多粉絲，她決定加入綠黨，想做的是什麼？

Q1：為什麼決定加入綠黨並參選2020立委？

最後關鍵的猶豫期，接到政黨的邀約探詢時，我剛好在主持華視的時論節目，常常會碰到法案議題、公投提案等，有時候就會看到一些荒謬的事，像就有律師告訴我，一個很簡單的概念，但一二十年推都不動。

我覺得如果我們看這些事情看得有清楚 ，我們認為有些人，不是真的反對，是沒有得到清楚資訊，那我們該做什麼？十多年來我一直都致力於把不容易說清楚的概念說給大家聽，現在我應該可以貢獻一份心力，那個嘗試就是對我自己的準備工作，看我對於法案和改變制度、社會的文化，這是不是我能做的？那幾個月密集接觸後，我就覺得我想做做看。

不是我想要競選去找綠黨，我們本來就認識就有聊到。這也不是第一次，4年前、 8年前，每到選舉都有人問我，我在綠黨長年的朋友也知道我有在考慮參選的事情，今年又談到，就想說這麼多年了也做這麼多準備，是不是可以試試看？

我想應該不會有人因為想從政去找綠黨，應該找別的更容易選上的黨，當然有的政黨不太可能合作，不過我跟綠黨合作，不是為了從政考量，因為他們一直都那麼小，在立院也從來沒有拿過任何席次。

我希望透過這次參選，把綠黨理念傳播更多人。綠黨過去有很多國際上的進步概念，傳統上比較會認為是知識份子的訴求，我看綠黨很多政策論述 ，說真的一般的人沒辦法那麼快掌握到，所以把這些好的理念傳播出去，如果有機會進到國會、讓這聲音存在，慢慢影響其他人，我覺得是很有意義的事。

Q2：個人最關注的3個議題領域？為什麼？

我第一個關注的是性別平權。你講「性平平權」問每個黨他們都說贊成，但做不做得到又是另一回事，就要看他們的代表，還有裡面的人對這些事情的理解和素養。

例如我們這次的訴求，希望針對同志族群的生育權再進一步做推動，現在的同志伴侶如果要生小孩，國內沒有管道，可是台灣的人工生殖醫療技術是全球頂尖的，卻只服務異性戀夫妻？不服務單身者、同志伴侶，只能說抱歉喔！你們同志結婚登記，不能用這些方式生小孩。

他們要花五六十萬，飛到國外做小孩，再飛回來，結果一個生了，另外一個要做繼親親收養，我今天才剛剛問了一對同志伴侶，他們的收養申請被駁回，因為說要評估他們的婚姻夠長、關係夠穩定。他們的婚齡能有多長？台灣去年才剛過合法化啊，可是他們1990年代就在一起到現在了。

你聽到這些就會覺得，台灣人的智慧應該超過這個吧？ 但立法的環節怎麼了？我覺得很多事情台灣很多觀念都走在世界上很前面，可是有些東西不曉得在什麼環節上卡住，我有那個意志想去把它變好。

這同一個性平的概念下，就是性平教育。台灣很多問題，大家可能沒辦法看到，進入到最裡面還是性別不平等的問題。這要從教育開始，從可以讓不同特質的人，學會彼此尊重，也開發自己的特質，這要好好引導小孩去發展，台灣現在有很好的性平教育，這幾年教育部很努力推動，但是過程中一直受到一些阻力、誤解的聲音，說這個、那個不能教。

我最近在反應的就是，不要要再去教小孩說，你要從小想像一個對象然後為他保守你的身體，只在婚後或在婚姻中才能有性行為，然後還說什麼不要教小孩安全性行為，因為這就是鼓勵他有性行為， 一個接近青春期的小孩當然要教安全性教育啊！ 你教他安全用電、用火，就是要他每天點火嗎？他有天看到火他才知道那是什麼。

這些事大家講起來不是都很清楚嗎？為什麼有這麼多誤解？我認為不在同溫層的人有不一樣的觀念，這是沒有足夠溝通，性平教育要讓他更落實，不要那麼多阻力。這是我想去努力的。

另一個是醫療相關的，也是我的專業裡關注的，例如安樂死議題。目前有黨團在立法院提出草案，但站在醫生角度來看裡面對執行細節，都有想像缺乏、不是很了解現實的醫療和的民情和狀況。執行起來會有多地方不知道如何是好，比如適用對象的定義、判定可以執行的流程、如何進行文化上很重要的和家人間的溝通準備、最後的方式是什麼。這些東西醫療界和所有的民眾都非常關心。

還有像酒癮問題，酒駕一直有罰款，罰款越來越重，可是酒癮治療健保沒有給付，有很多事是比較進步思維，如何有一個好方向？不要用犯罪和懲罰作為處理事情的終端。酒駕可以用比較積極的方式去改善。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

人工生殖的法案就要修，才能達到我剛剛講的。還有代理孕母法案，要擴大適用對象包括單身者。還有同志共同收養的法案，這是非常迫切的。

還有《優生保健法》也是和性別平等相關的，在我們國家，你沒結婚的話，要墮胎可以自己決定，但如果結婚了，要你丈夫同意才能墮胎，所以結婚的時候，應該要告訴女生，從此你的子宮，人家有一半權力唉，這些事情講起來好像很清楚，但法在那邊十幾年都改不掉。

政見提平權會被覺得沒亮點，等你真的進來就會發現，這是個「不亮的要點」。你去問別的黨誰願意一起來推同志可以生養小孩，不同意的來跟我辯論，他們會說這不是性別平權，是要考慮到不要刺激到某些人，人家生小孩哪裡刺激到你了？然後又說生育率低是國安問題。這馬上可以看到講口號跟真的實踐的人差別在哪，這我相信民眾聽得懂，只是大家都不說。

我覺得我們身為所謂的性別主流，要很敏感、敏銳去看到這些問題。還有例如現在在公共設施，我們現在注重殘障、身障，要有無障礙公共設施。法律也規定廣設育嬰室，公共場所一定要有，但你看還有多少男廁沒有尿布台？意思是還是要媽媽來做這件事嗎？如果有男人帶著嬰兒，大家鼓勵他進去女廁換尿布嗎？男生廁所也可以換尿布，這竟然變成政見，老實說實在是又高興、又興奮，又覺得難過，怎麼這還需要講？我們推政策很多都是這樣，又開心，又有點心痛，「這還需要推？」

Q4：這個黨有什麼你特別認同的？

綠黨過去很注重環保、反核這些議題，一直到現在也都還是，在環境的法律上，我跟他們沒什麼落差。其他的議性平、多元族群權益的題，我覺得也是都能合作的。

Q5：會和國民兩黨合作嗎？

立法院是倡議討論、凝聚社會共識的重要機構，功能是要通過和修改法律，但還是要能誠實面對問題、引大眾思考。我們如果有機會進入立法院，也知道進步不是一蹴可及的，不可能有一票就能就幹嘛，但也不是說合作就能怎樣。

我們清楚知道，如果為了要有影響力，跟別的黨合併，就等於不存在了，所以我們還是盡量要在獨立位置上盡力去倡議跟鼓催我們的理想跟目標。你提一個很前面的議案，結果大家理性討論，發現社會還需要準備5、6年，那我們的職責就是評估合理性、訂出進度，對選民有交代，這就是務實。

對我而言，理想一定要堅持，現實的考量上，我們希望是以一個 獨立的黨的身份，並沒有預期進去國會就要加入哪個大邊的運作，這本來就是我們的初衷。即便預期影響力很小，可是我覺得小並不代表沒有影響力，很多事情都是很微小地方開始的。在政治領域的也是，不會只有大黨才能幹嘛，看歐洲的變化或其他國家的綠黨的勢力消長，我想理念跟關心環境永續將會成為世界的主流。

我身邊一直都有長期在政治圈的朋友，我也有很多年少時期的好朋友，長年都在立法院工作，所以我是知道那是什麼情況，從宣布參選開始到現在並沒有太大落差，不過如果要說有沒有比我預期更強烈或誇張的，就是以前還沒參政的時候，我們在思考一些議題，像是女性主權，會來討論的都是支持的人，可是現在因為參選，提出一些性別平權想法後，我見識到那種抗拒平權、堅持沙文或是父權的人，出來抨擊時的那些言論，有些比我想像的得還要野蠻跟固執，我看到一些以前沒有機會碰到的言論，我發現竟然這麼厭惡平權？怎麼會這樣？但你看看就覺得，難怪要出來。

綠黨政見： 取消對大型工業用水用電補貼，敦促高耗能產業尋求更有效率的製程，並且推動「事業零廢棄物循環經濟體系」，落實廢棄物（含廢水、廢土）處理。 除風力與太陽能外，也應發展國內廢棄物發電、地熱能，使綠電規模應達總發電量25%。台灣放棄核能發電，將核四改為地熱發電廠，並監督核一、二、三依期程除役。 降低土地污染，增加有機食農，提高糧食自給率。積極監督《工廠輔導管理法》中、高污染工廠轉型、低污染工廠落日條款、合法化標準、污染認定等，督促教育部將《營養午餐法》草案訂立妥適，並積極推動將「非基因改造」、「有機」等食材標準納入法案。 寵物貓狗應具準人格，以期法律對動物所應採取的保護措施。反對以觀光、營利為目的設置動物園，也禁止訓練動物進行表演或作為博弈競賽的工具。 爭取機車道路平權：取消兩段式左轉，全面規劃左轉專用道。 主張應該要用酒駕罰款專款專用，支付酒癮者的戒癮治療。 修法限定各政黨提名之不分區立委，應保障一定比例之原住民族身分候選人；另直轄市縣市境內具原住民族身分者超過15%者，以花蓮、台東為例，應增設一名副縣長。 將加熱菸品依法納管，不但可以有效減少黑市交易、健康捐也能增加國庫收益。 安樂死相關法案，重症癌末患者自主權。 主張從房貸利率、貸款成數、還款寬限期和資訊揭露四方面著手，打斷炒房資金鏈。增加社會住宅、降低空屋率，社宅須合理平價，營運模式應以長租或購買後限回售政府為主。空屋包租代管，且以合理價格或補助來優先保障青年、老人與弱勢者的居住權。 主張修改憲法增修條文前言，由「因應國家統一前」改為「因應國家現階段需要」； 推動以「台灣」名義爭取加入以國家為會員之有意義國際組織，並持續向國際社群倡議以加入聯合國及其附屬組織；鼓勵各類民間團體，以台灣名義參與國際會議、展覽、體育或其他賽事。 主張離島地區居民本應享購買機票的優先權。除此之外居民也應有免費機票補助，針對特殊族群，如學生應每半年補助一趟、慢性病患則應每三個月補助一趟。 禁賣魚翅，保護海洋生態。 主張取消對財團的財稅補助，將預算用以擴大直接勞務採購，增加本國就業機會與薪資待遇，提供實質、務實的工作機會，且工資漲幅不得低於通貨膨脹率，真正落實資源合理分配的社會正義。 敦促《人工生殖法》修法鬆綁，並積極討論代理孕母概念納入條文或另訂法規之可能性。所有不能自然懷孕而已合法結婚登記之成年人，政府皆應保障其成為家長的權利，包含代理孕母的服務。 落實原住民族自治，主張在全國55個原住民鄉鎮市區，設置北中南三處原住民族自治政府，區內部落公法人聯合成立民族議會，中央應按照原住民族傳統領域面積，設置國家公債基金並以孳息支應自治預算。 主張收養規定應公平對待所有性別，讓完成結婚登記並通過收養門檻之同性伴侶能共同收養孩子。 敦促教育部積極增設公立幼稚園，以5年達成全國公私幼比例1：1，六都 6：4為目標，10年達成公私幼比達7：3，並增加非營利幼兒園數量。 主張禁止對未成年者進行宗教與軍事教育，並落實教育基本法第6條規定「教育應本中立原則」。 敦促《信託法》公益信託專章與相關稅法，持續朝資訊透明、賦稅公平、開放非金融業者參與等方向落實，以提升全民參與環境公益信託誘因，確實保護山林、土地、古蹟。 綠黨主張台灣應開放醫用大麻，並參考各國發布的醫用大麻使用指引，在治療上建議先使用傳統藥物，若療效不彰或副作用太大，最後再評估使用CBD藥劑。

延伸閱讀：

核稿編輯：羊正鈺