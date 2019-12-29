【第三勢力投票指南】新黨 邱毅：只談和平統一是不夠的，我的路線是「和中保台」

2020年總統立委選舉，除了國民兩大黨之外，還有17個「第三勢力」小黨，數量之多讓人眼花撩亂，我們採訪了17黨的不分區第一名候選人，也就是如果該黨「政黨票」超過5%門檻，保證會代表進入立法院的立委，透過他們的關鍵問答，幫助選民投出神聖的一票。

邱毅，可能是不少人耳熟能詳的名字，2002年他曾代表親民黨當選立委。2004年的總統大選，陳水扁以不到3萬票（僅0.228%）的差距險勝國親聯合的連宋配，再加上選舉前日發生319槍擊案，泛藍支持者懷疑民進黨操縱選舉而抗議，高雄市的支持者在邱毅的帶領下，到地方法院門前要求驗票，站在宣傳車上的邱毅高喊「同志們，革命的時候到了！」指揮司機開車衝撞法院，後來因此被以「首謀聚眾滋擾罪」判處有期徒刑一年兩個月定讞。

2008年他以國民黨不分區第五順位的身份，當選第7屆立法委員，不過之後兩屆他都落選了。直到今（2019）年11月13日，國民黨中常會通過不分區立委的建議名單，邱毅再次列入第8名（安全名單），不過，兩天後他發表聲明退出。11月21日，新黨不分區名單第一順位又再度看到邱毅的大名，究竟這位當年的爆料、揭弊名人，如今有什麼訴求呢？

Q1：為何決定加入國民黨、新黨，參選立委？

我原本是國民黨不分區的第八名（安全名單）， 原因主要是三個，第一個就是吳敦義說的，我對國民黨來說有戰功、也有很強的戰力；第二個就是因為蔡英文執政3年多，台灣人民的經濟陷入困境，我本身是財金教授，也擁有博士學位，我加入可以增強國民黨團在財經上的戰力；第三個則是希望我可以提振整個藍營支持者的士氣、熱情，我可以揭發許多的弊案，尤其是在沒有選舉壓力的情況下，全力的去打弊案。

不過後來，藍綠對國民黨一開始的不分區名單都有些想法，綠的當然很緊張，很怕我對蔡英文的連任產生變數，排山倒海地攻擊我。國民黨裡也有內鬥的壓力在，雖然主要的目標是吳敦義，但我也成了一個目標，我個人很討厭捲入這種政治的角力，所以我就退出了。

後來新黨的郁慕明主席跟我接觸，希望我能夠掛新黨不分區立委的第一名，帶領新黨的青年軍。其實我在4年前就已經在新黨的不分區立委裡面排第二名了，4年前距離政黨票5%門檻只差0.8%，4年之後，我對民進黨和蔡英文弊案掌握也更周延，也準備更完備了。

對我來說，加入國民黨和新黨差別很大，國民黨內有三種人，第一種就是李登輝留下來的人，基本上這群人被視為是藍皮綠骨，當然跟我不合；第二種人是親美派，是以馬英九為首的不統不獨派，他們的標籤識別不清楚，用食品識別來說就是沒有明確標籤；第三種大概就像是洪秀柱這樣的人，這群人很清楚，就是統派。

所以國民黨比較複雜，內部有這三種不同的人，在裡面我除了要對付外面的對手，還得分出一半以上的精力去應付內部的鬥爭，這對我來說是很困擾的，因為我希望把時間很有效率地用在對外。

但新黨就不同，新黨很單純，就是標標準準、識別標籤很清楚的統派，就是支持兩岸統一。到了新黨，我的困難、障礙和爭議，就沒有了。所以在新黨比較符合我個性，不需要去處理內在麻煩。

Q2：你最關注的3個議題領域是什麼？為什麼？

嚴格來說我最關心的是四個議題，基本上都有關聯，第一就是希望兩岸間能夠和平，蔡英文提「抗中保台」，我觀念跟她不一樣，應該是要「和中保台」，蔡英文認為要保台一定要與大陸對抗，但我認為要保台，要跟大陸和平共處，尤其是台灣的經濟高度依賴大陸，你跟大陸對抗對我們不利啊。

第二個，我本身是經濟學家，我認為台灣目前經濟非常困難。對外的部分，台灣在區域經濟上已經高度的被邊緣化，必須要找到出路，要跟各友邦簽署自由貿易協定；而台灣內需的經濟動能，也面臨嚴重問題，必須想辦法突破。

第三個，就是要恢復台灣的經濟動能，包含內需、出口的動能，恢復後台灣經濟的餅才會擴大，從死水變成活水，年輕人的薪資才有提高的可能，解決低薪問題之後，少子化的危機跟世代矛盾就可以解決。

第四個，就是要整頓台灣網路的秩序，網路有它的功能性，但台灣缺乏有效管理，連實名制都沒有，有人在網路的暗黑世界裡，可以攻擊別人、毀謗別人、污辱別人、抹黑別人，他又覺得自己可以隨意所為，就形成網軍系統，我認為網路的秩序必須有效管理。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？

也是對應上面的四個議題。第一，就是《反網路霸凌法》，它是專法，針對建立有效的網路秩序，裡面限定網軍、致人於死，而且是慣犯、再加上是主謀，這樣的人要課重罪，尤其致人於死的情況，可以課以無期徒性，甚至也推動鞭刑。我認為對於網軍頭、網路霸凌的首謀者、連續犯、致人於死者，目前的法律太輕了，比如楊蕙如被檢察官認定是汙辱公署跟公務員，即使最後定讞，也只有20-30天拘役易科罰金而已，根本沒用。

第二個，我要修改《法院組織法》過去被刪除了第63條之一，把它恢復。那條就是「特偵組」，在邱太三擔任法務部長的時候被廢除了，我認為要恢復特偵組，當然恢復後要提升其公正性，絕對不能變成政治打手，也不能帶頭違法。

第三個，我要提出的法案是針對《貪污治罪條例》裡，因為目前對於「財產來源」上不夠陽光透明，在台灣，財產來源除非你是貪污罪的被告，而且是偵字案的被告，你才必須交代財產來源。但香港、新加坡就不一樣，只要你是公務員，就要交代財產來源的內容，不像台灣是鳥籠式的，有限制性。我認為台灣的公務員不只要申報，還要交代來源，而且要罰責，不願交代、隱匿的、交代不清的，都要有相應罰則，把原本的保護傘拿掉。

第四個，就是要修《兩岸人民關係條例》第5條之三，因為那一條被蔡英文政府修訂了後，兩岸要進行「政治協商」就非常困難，變成有三道門檻，一開始要經過立法院同意，有初步的討論結果也要通過立法院同意，另外還有個公投的程序，我認為這如果是兩岸要談統一的那種政治協商，是可以的，可是如果用在兩岸一些像服貿、貨貿，比較經濟性的政治協商，這麼高的門檻就等於不要協商了，這會阻礙台灣的經濟發展，因為台灣在經濟上不大可能脫離大陸，至少現階段是如此。

Q4：這個黨有什麼你特別認同的價值？如果您的看法與黨意有落差時，您會如何抉擇？

新黨內部也比國民黨單純，跟著我來的都是青年軍，也沒有太多在醬油缸裡的經歷，我認為我在新黨的內部溝通不會有問題，大家有意見不同，當然要討論。但我認為不會有太大的問題。

例如我認為，新黨只談和平統一是不夠的，你要回到「保台」的核心，所以在跟新黨討論後，他們也接受我的觀點。在整個「和中」裡面加入「保台」，也就是我們「保台」是核心是立場，「和中」是手段，至於手段裡，用的是什麼？新黨提「和平統一」，我認為不如提「和平對話」，因為很多事情很難一步到位，我們至少要先對話，目的是讓兩岸和平對話，先從比較沒有政治的，例如第一個談恢復自由行，不是什麼馬上要統一或一國兩制，沒有。

新黨以前都談和平統一，我認為應該從和平對話開始，也不是簽和平協議，對話代表雙方在協商，可以協議就是法律文件了，在法律文件之前當然要先對話，所以我提出的不是國民黨在談的和平協議，而是和平對話。

Q5：會考慮和國民兩黨合作嗎？

我基本上不會加入國民黨黨團，我會自己想辦法。如果說新黨有兩個立委，那我再邀請一個理念相同的就可以組成黨團。即便成立一個黨團，仍然是個小黨，所幸立法院現在還有「朝野協商」制度存在，在裡面大黨、小黨地位都一樣，除非你小黨繳械、自我矮化。

我過去在親民黨、國民黨，在立法院十多年，小黨要自己堅持，大黨才會尊重它，小黨在協商裡可以發揮很大功用，但小黨也不可能要求別人都聽你的，所以為了協商，小黨要堅持立場跟自己的理念，但還是必須跟大黨進行協商，最後做若干程度的讓步妥協，我們很多政策改良，都不可能一步到位。

如果能採取民進黨早期「衝突、妥協、進步」的做法，小黨堅持立場，往前衝兩三步，但我是小黨，有可能無法如願，需要退一步，最後的結果，可能還是前進了一到兩步。這就是民進黨從1986年開始建黨後，一步步壯大的主要原因，把握這原則，因為一步到位在台灣的政治現實裡有它的困難。

總之我們不會做大黨附庸，我如果願意做，我就不必退出國民黨啊 ，我就跟吳斯懷一樣，堅持留在國民黨裡，我又是國民黨中央委員，我的同意票一定比他還多，何必要退出國民黨的安全名單呢？我何必要跑到新黨（可能無法超過政黨票門檻5%）冒著這麼大風險呢？

至於未來會不會和「泛藍」合作，那要看不同的政策，例如兩岸要往和平路線發展的政策，如果國民黨跟我路線一樣，我可以跟它合作。但如果在《貪污治罪條例》上，國民黨堅持不讓陽光照進來，那我為什麼要跟它合作？所以我是選擇性合作，政治強調的是協商、妥協，你也不能完全堅持，但我也有我的紅線。

新黨2020選舉政見：

1. 依據憲法，面對現實，立法院必須要有和平統一的聲音，才能確保兩岸和平，共享中華民族復興的崛起與榮耀。

2. 追求兩岸簽署和平協議，逐年降低對美軍購，省下龐大預算轉作青年住宅、老人照護、扶持弱勢等社會福利，照顧股廣大庶民。

3. 由新黨立委組成戰鬥團隊，打擊貪腐，反制台獨，掃蕩亂臣賊子，捍衛保障人民發展的法案，絕不妥協。

4. 現行法令對大陸新移民充滿歧視與不公，堅決爭取大陸配偶ˊ台四年即可取得身分證，保障大陸配偶享有平等權益。

5. 立即修正「去中國化」課綱，恢復中小學教授中國史，強化倫理道德教育，重建台灣學子對中華文化的認同。

6. 全面廢除、修正蔡英文執政期間通過的違憲、違法的法案。

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核稿編輯：李秉芳