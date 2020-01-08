【READr x 關鍵評論網】第三勢力投票指南：17個小黨有什麼不一樣？

總共17個「第三勢力」小黨在這10個問題中，有4個黨的答案完全相同，分別是綠黨、時代力量、台澎黨和台灣維新

文／READr記者李又如、陳珮瑜

不只候選人，連「黨」都參選爆炸！即將來臨的大選，是有史以來「政黨票」最多選擇的一次，滿20歲的公民將有19個政黨可以投。READr跟關鍵評論網合作，向國民黨、民進黨以外的17個第三勢力政黨提問。針對兩岸關係、年金改革、同性婚姻、能源政策、居住政策、宗教團體管制等，列出11個關鍵問題，請政黨透過問卷填寫，回答他們的立場態度。

請問貴黨支不支持以「一個中國的九二共識」作為與中國發展兩岸關係的前提？ 請問貴黨支不支持透過更多法制管理境外敵對勢力的代理人在台灣的滲透行為？ 請問貴黨支不支持在台灣政府能實質管理的區域（台澎金馬）應被視為一個主權獨立的國家？ 請問貴黨支不支持立法將「宗教團體」納入財務監督的範圍？ 請問貴黨支不支持同性婚姻合法化（包含修民法、立專法）？ 請問貴黨支不支持現行的軍公教年金改革？ 請問貴黨支不支持兩岸簽訂政治性協議需充分諮詢民意且經立法院同意？ 請問貴黨支不支持台灣未來不再使用核能？ 請問貴黨支不支持現有國家規劃的能源藍圖？（2025 年台灣能源佔比為煤降為30%、天然氣提升到50%、再生能源提升到20%） 請問貴黨支不支持更多房市管制政策讓台灣的房價所得比下降？ 請問貴黨此次參選2020大選，想進入國會推動最重要的3大政見主張是什麼？

其中有3個黨聯繫多次未回覆（勞動黨）或不願意回覆問卷（新黨、國會政黨聯盟），記者以該黨過往的公開發言代為填寫並註記，完整填答結果請見此。

同婚和年改：第三勢力政黨們怎麼看？

支不支持去年5月剛通過的「同性婚姻合法化」，是10個問題當中，「不表態率最高」的議題，共有5個黨都選擇不表態；年金改革則是「支持率最低」的議題，僅有5個黨支持。

在這些問題中，有兩個議題是共識最高的，分別是「更多房市管制政策讓台灣的房價所得比下降」，除了未有公開表態過的新黨以外，其餘都支持；以及「立法將宗教團體納入財務監督的範圍」，僅有安定力量不支持。

在這10個問題中，有4個黨的答案完全相同，分別是綠黨、時代力量、台澎黨和台灣維新，前兩者出身於社會運動，後兩者則是去年才剛成立的政黨。

想知道更多第三勢力政黨對能源政策、兩岸關係等其他更多議題的態度，請看第三勢力投票指南：它們有什麼不一樣？，另外也可以玩玩看互動問答，看你和哪個政黨最合拍？

想知道更多第三勢力政黨的不分區立委候選人關心的議題、想推的法案、請看「第三勢力」政黨票投票指南的系列報導。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羊正鈺