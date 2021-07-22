因為一名銀行保險業務員的使命感，星展台灣在15天內成功引進「新冠病毒保險制度」

星展台灣如何在疫情緊迫之際，高效率地展開跨團隊的合作，並配合法規制度，創造出受惠客戶的保障？一切都要從Amber的故事說起。

在疫情爆發之際，一間銀行在15天內快速引進新加坡及香港市場的「新冠病毒保險制度」，絕非易事。星展台灣如何在疫情緊迫之際，高效率地展開跨團隊的合作，並配合法規制度，創造出受惠客戶的保障？一切都要從Amber的故事說起。

挑戰不可能的任務？15天內讓新保險服務上線

2020年春天，一種大家從沒見過的新型冠狀病毒在全球蔓延，Amber每天看著新聞追蹤疫情，不禁跟著憂心忡忡。雖然不是在第一線的醫護人員，在銀行擔任保險相關業務的Amber，仍想善用自己的專業做點什麼。某天她發現星展集團在新加坡和香港等市場有提供Covid-19的保險，於是她立刻想到：如果台灣的星展客戶也可以享有相同的保障權益，豈不是很棒的一件事？

腦袋快速構思著在台灣推動Covid-19保險的可行性，Amber馬上採取行動，她立刻敲訊息給主管Jeanette，問她是否能抽空討論一項新的計劃。Jeanette一聽到Amber的想法，便一口答應了。在嚴峻的時期，能夠為社會幫上點忙，每個人都義不容辭。很快的，她們決定向安達產險的執行長提出這個構想，邀約對方共同合作。

在得到安達產險的一臂之力後，Amber和Jeanetten隨即準備各種相關資料，不只花時間研讀，也在眾多的內外部單位奔走，同時還準備兩種方案供各單位評估審視，不斷地來回溝通協調。直到台灣正式將新冠病毒認定為法定傳染疾病的那天，這個專案的成功終於指日可待。

2020年3月，這項新冠病毒保險服務上線，客戶得申請保險並獲得45天的保障專屬權益，萬一不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染疾病，都可申請22,000元的法定傳染疾病慰問金。而在2021年5月台灣疫情再度陷入嚴峻的時刻，星展銀行早已有了經驗和準備，迅速推出「COVID-19疫苗接種保險保障」。

申請客戶在接種COVID-19疫苗後，若於90日內發生不良反應而入住醫院診療，且實際連續住院日數達五日（含）以上時，便能收到新臺幣20,000元的保戶關懷金。

被價值驅動的星展團隊

回到2020年的故事。當時服務上線後，Amber和星展銀行團隊都非常振奮，像是打了漂亮的一仗，只是每個人都不知道過去兩週是怎麼熬過來的，想必是腎上腺素爆發，才得以在如此短的時間內完成一項不可能的任務。

短短四週之內，星展台灣就收到3,000多份的客戶申請，不只讓第一線服務的團隊能主動出擊關心客戶，也因此收到許多客戶回饋，紛紛對星展台灣的貼心服務表達感謝。

在新保險服務穩定後，Amber回想那段披星戴月、早出晚歸的日子，要在極短時間以雙倍力氣完成任務，「真的是很辛苦啊！」雖然這麼想，但還是欣慰地笑了，也有些驚喜和感謝，沒想到公司跨部門的人都願意一起來完成這項計畫。究竟大家是工作狂呢？還是有什麼東西在驅動著這些人？「應該就是使命感吧。」Amber心想，這是再貼切不過的結論了。

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同場加映：Stella的故事

Stella在星展台灣客服中心工作，在疫情影響下，她從不同角度看見病毒對人們的影響，以及自己能完成的使命。2020年上半年，由於疫情使人心惶惶，不少公益團體備受衝擊，像是收容弱勢家庭兒童／青少年，以及中度以上身心障礙者的樂山教養院，其募款活動皆全面停擺，捐款和物資捐贈大幅減少。

得知樂山教養院的困境後，Stella便號召星展台灣客服中心的夥伴們一起行動，期望盡自己的一份心力，讓院生感受到愛與關懷。2020年3月，星展台灣主動募集大量八成至全新的衣物，提供院生試穿挑選，開心地共度婦女節；7月的時候，也踴躍參與樂山的愛心義賣園遊會；在疫情相對緩和之際，星展台灣更有上百位夥伴陪同樂山院生一起到木柵動物園遊樂。客服中心的Ann想起這段回憶，欣慰地說：「院生的笑容，對我們來說比陽光更燦爛。」

Photo Credit：星展台灣 星展台灣團隊熱情參與樂山教養院院慶園遊會

Photo Credit：星展台灣 星展台灣客服中心與樂山教養院共同舉辦愛心義賣會

這些讓愛流動的行動到了今年仍未停止。2021年4月，星展台灣再次號召300位同仁及眷屬一起相聚樂山，彷彿是一個超大家庭，所有人共融共好的為樂山院慶園遊會吆喝助威，不論是物資整理、攤位義賣或是陪伴志工，均投入百分之百的熱情，甚至募集了近10萬元的捐款收入。

而這一切，都源自於Stella在去年一個小小的起心動念。微小卻重要的初心，讓星展台灣的使命感與價值，如漣漪擴散，創造出龐大的影響力。這也讓人不禁好奇與敬佩，星展台灣想必有著非同凡響的企業文化，才能讓員工如此積極主動地完成每一個人的重要使命。