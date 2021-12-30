兩種銀行，一樣幸福——星展銀行攜手食物銀行實現「食物零浪費」

星展銀行倡議「食物零浪費」，透過各種倡議活動建立民眾意識，也與台灣食物銀行聯合會合作，贊助成立在台北市信義區的食物銀行旗艦店發揮兩種銀行的專長，幫助更多有需要的民眾，同時減少食物浪費。

根據聯合國糧食及農業組織統計，全球每年約有13億噸的食物浪費，若這些被浪費的食物得以妥善處理，其實足以解決30億人的飢餓問題。有鑑於此，星展銀行希望透過「食物零浪費」的倡議，讓食物資源盡可能發揮最大價值，同時也幫助有需要的弱勢族群，實踐永續環境與社會公益。

兩種銀行，一樣幸福！星展銀行助食物銀行實踐「食物零浪費」

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文表示，為了落實「食物零浪費」相關的倡議活動，我們與另一間很特別的「銀行」合作，也就是「台灣食物銀行聯合會」。

所謂的「食物銀行」，最主要的兩項任務，就是減少食物浪費，同時為有需要的人們提供膳食援助。例如「臻佶祥南機場幸福食物銀行」，即是台灣食物銀行聯合會理事長、同時也是台北市忠勤里里長的方荷生所成立的社區型食物銀行，這間銀行甚至提供「存摺」，有需要的居民或長者可憑食物銀行存摺中的點數，兌換日常所需的糧食與用品。

台灣星展銀行與台灣食物銀行聯合會合作，發揮兩種銀行的專長與溫暖，為環境與社會創造「食物零浪費」的幸福願景。

Photo Credit：星展銀行／台灣食物銀行聯合會理事長方荷生（左）與星展銀行（台灣）總經理林鑫川（右）在台北市信義區麟光捷運站旁的「食物銀行旗艦店」參觀物資貨架。

擴散給更多需要幫助的人，星展銀行協助打造食物銀行大型集散樞紐

「南機場樂活園地，原本主要是提供老人餐食服務，讓長輩可以齊聚一堂吃飯。後來我就想，是不是可以創造一個空間，讓有需要的人走進來，獲得他需要的東西。」台北市中正區忠勤里長方荷生說。方荷生是南機場在地人，也是服務忠勤里20多年的資深里長，對社區深入的觀察與深厚的感情，開啟他設立在地食物銀行的契機。

與一般銀行提供客戶存摺一樣，方荷生所創辦的「臻佶祥南機場幸福食物銀行」則是發給每位食物銀行的會員一本「存摺」，每個月發放固定點數，讓會員可用點數到食物銀行換取他們所需要的民生物資。

為了拓展食物銀行的理念與經營模式，方荷生提出了「食物銀行旗艦店」的構想，希望能以旗艦店將做為匯聚、再分配各界愛心物資的集散樞紐，不僅可服務周邊鄰里，也能為弱勢家庭與急難救助家戶提供協助。而這樣的計畫，很快獲得星展銀行的認同與響應。星展銀行不只贊助建設經費，也於疫情期間提供五萬多份裝有社會企業產品的「星展暖心食袋」，協助食物銀行發送給受疫情衝擊的家庭，散播溫暖。

方荷生理事長表示：「星展銀行協助成立的食物銀行旗艦店，是全台第一家，也是北北基桃食物銀行的倉儲據點。」星展銀行助食物銀行旗艦店一臂之力，以響應「食物零浪費」的理念，也讓更多有需要的民眾能夠因此受惠。

Photo Credit：星展銀行／方荷生為食物銀行再進化，另外設置「食享2.0計畫－惜食中途島」，化「剩食」為「續食」。星展銀行員工也在此擔任「星展暖心食袋」的裝袋志工。

星展銀行的多元「食物零浪費」行動，發揮永續與互助精神

除了共同打造食物銀行旗艦店、在疫情間提供「星展暖心食袋」協助受影響的家戶，星展銀行也與許多單位合作，推動多元「食物零浪費」行動。包括：與社會企業「人生百味」合作，為無家者提供暖心尾牙；贊助續食餐廳「書屋花甲台大店」的食享冰箱；還在星展銀行的辦公室及分行內，設置食物回收站等行動，將食物零浪費的理念，落實在生活之中。誠如蘇怡文所說：

「星展銀行的三大永續主軸，就是成為一個「負責任的銀行」，實踐「負責任的企業營運」，進而「擴大社會影響力」。

Photo Credit：星展銀行

星展對於食物零浪費議題的推廣，以及與社企的合作與採買社企產品，也多次獲得經濟部「Buying Power 社會創新暨新創產品及服務採購獎勵機制」肯定，連續三年獲獎。當星展銀行發揮自身企業能量，與社會各界合作響應「食物零浪費」議題，透過拋磚引玉，逐漸在台灣社會形成一股正向的力量，同時也達到永續環境的效益。