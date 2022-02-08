陪伴社會企業成長——星展銀行與它攜手改變社會的夥伴

其實未來的企業都將成為「社會企業」，必定走上與環境、社會共生共好的道路。而早在好幾年前便開始支持社會企業的星展銀行，如今看來不只具有前瞻意義，也有實質正面影響力。

CSR（Corporate Social Responsibility，企業社會責任） 的概念，旨在倡議企業在追求商業成長之外，也應考量企業對社會和自然環境所造成的影響，承擔社會責任。而近年另一個很熱門的關鍵字：ESG（Environmental、Social、Governance；環境、社會、公司治理），則是更具體地指出企業實踐CSR的切入點，並以此作為企業永續經營的發展指標。

不過無論是CSR或ESG，終極目標其實都是要創造「永續」的正面影響力。為了達成這項願景，星展銀行不只在自身的企業文化裡融入永續DNA，也將這股善的能量延伸至社會企業夥伴，以實際行動支持那些發揮社會影響力的社會企業。

為什麼星展銀行要支持社會企業？

從2010年起，星展銀行便以「給魚吃，不如給釣竿」的精神，將「陪伴社會企業成長」作為公益主軸。不同於一般企業的直接捐款方式，星展銀行相信透過陪伴社會企業成長，更能夠擴大影響力，一同為社會創造正向的循環動力。十多年來，支持的社會企業不下其數，很多當年剛創立的品牌成長至今，已略具規模、小富盛名，包括：鮮乳坊、禾乃川國產豆製所、直接跟農夫買、台灣好漁、茶籽堂⋯⋯等，持續運用創新的商業解決模式，與星展銀行共同為台灣永續而努力。

Photo Credit：星展銀行 星展銀行為社會企業創業家提出「社會企業獎勵金計畫」，只要符合資格皆有機會申請，接軌國際拓展能見度之際，也有機會獲得獎勵金。

結合集團和在地資源，星展銀行致力在台灣打造健全的社會企業生態圈

星展銀行陪伴社會企業成長的方式不但多元且具系統化，早在2014年，星展集團即成立亞洲第一家專注支持社會企業發展的基金會，並提出「倡議」、「培育」及「整合」等三大面向，從提升台灣民眾對社會企業的認知、提供社會企業成長所需要的資源，到將社會企業融入星展銀行的企業營運當中，全方位的陪伴社會企業成長。

其中，針對不同階段的社會企業，更規劃多樣化的計畫。例如：針對具有成熟商業模式的社會企業，推出「星展社會企業獎勵金計畫」，只要符合資格的社會企業皆可申請，獎勵金用於提高社會企業的影響力、穩定運營、推動創新等，協助社會企業更快速的走向下一個里程碑。截至2021年，台灣社會企業已有30家獲選，累積獎勵金高達4,300萬台幣

而針對剛起步的社會企業，星展銀行更與台灣首個以社會影響力為核心的育成計畫「社企流 iLab」合作，提供多項社會企業培育計畫，包含課程及導師資源，星展銀行資深主管也親自為社會企業授課並提供諮詢，協助他們解決營運、行銷上等問題，以提升韌性與營運實力。

不僅如此，星展銀行也善用自身專業，以金融服務支持社會企業，如量身打造「社會企業專屬帳戶」，讓社會企業享有手續費減免、較高的存款利率與較低的貸款利率。並將社會企業融入銀行日常營運中，如各項企業採購及企業內部活動都會優先考慮社會企業的服務，同時也鼓勵同仁參與社會企業的志工活動，如陪伴長者的手作活動和協助視障者工作坊以及募集二手衣物及食物等。

星展銀行在台灣培育逾200家社會企業，「鮮乳坊」是成功案例之一

身為社會企業重要夥伴的星展銀行，過去十年在台灣陪伴的社會企業已超過200家，其中最為台灣人所知的品牌之一，就是「鮮乳坊」。

鮮乳坊可以說是掀起台灣一場鮮乳革命，不只讓消費者可以喝到單一牧場、無成分調整的特A級鮮乳，也從中打造出一個從生產到消費透明且公平的鮮乳交易平台。透過產銷模式的轉變、飼養環境的優化、生產技術的提昇，不僅讓牛隻更健康，也讓台灣酪農業發展更強壯。

而在這一路上陪伴著鮮乳坊快速成長的重要夥伴之一， 就是星展銀行。事實上，在鮮乳坊草創時期，星展銀行便積極投入資源培育，鮮乳坊更是勇奪兩屆「星展社會企業獎勵金」，藉此協助他們在企業經營上站穩腳步並擴大營運規模，同時星展銀行也提供「星展社會企業專屬帳戶」、企業導師諮詢和媒體曝光資源，讓鮮乳坊不僅能夠減輕財務負擔，也學習珍貴的經營管理經驗，更可以擴大其社會影響力。誠如鮮乳坊創辦人龔建嘉所說：

「星展銀行以實際行動陪伴社會企業成長，我想對於許多社會企業的社群來說，星展銀行是一個不可或缺的支持系統，也是讓社企界發生更多美好可能的重要平台。」

不只如此，星展銀行也透過各種企業活動，積極擴展鮮乳坊的能見度。例如：邀請鮮乳坊到星展銀行活動現場分享或擺攤，提供試飲與訂閱。或是響應星展銀行「食物零浪費」的主張，發起即期鮮奶團購等，讓「陪伴社會企業成長」不只是一個口號，而是實際存在於每一位星展銀行員工的DNA。

Photo Credit：星展銀行 鮮乳坊創辦人龔建嘉表示，在鮮乳坊草創時期，是在星展銀行提供的台北社企大樓共享辦公室工作，也因此有機會與其他社會企業夥伴連結，逐步建構出較成熟的鮮乳坊雛形。「沒有星展銀行多面向的幫助，可以說不會有現在的鮮乳坊。」龔建嘉也強調，社會企業與一般企業不同，比起追求高度盈利成長，更關心如何發揮正面的社會影響力；因此星展銀行提供的協助有別於一般企業貸款，而是更全方位的幫助社會企業提升社會影響力。

Photo Credit：星展銀行 星展銀行提供社會企業與消費者接觸的管道，例如讓鮮乳坊提供鮮奶及優酪乳給星展銀行員工試飲，員工可發揮團購消費力支持社會企業。

從一瓶牛奶開始創造改變，從一間銀行開始推動善的循環。星展銀行願意成為那股支持並集結社會企業的力量，讓「永續」的顯學能透過社會企業，在每一個人的日常生活中發揮力量。

其實，未來的企業都將成為「社會企業」，必定會走上與環境、社會、健康的公司政策共生共好的道路，而星展銀行也將持續陪伴社會企業成長，一起創造更美好的未來。