【德國的梅克爾時代】「媽媽總理」呵護德國16年，梅克爾仍留下許多未實踐的承諾

16年媽媽總理緊緊的擁抱，就如同石膏包裹太久的腿部肌肉，讓肌肉蒼白無力行動，除了起跑慢了其他國家許多，在衝刺的時刻還喪失勇氣，跑不出應有的成績來。

梅克爾的身影揮之不去

德國總理梅克爾（Angela Merkel）自2005年執政至今長達16年，身影拖長卻尾大不掉。

德國的總理沒有限期限制，如果她能一直在大選勝出，長期執政做到生命的最後一刻也都有可能。因為德國民眾要的「穩定」是她的強項，黨內其他年輕世代不敢肆意挑戰她，只要她不放手，誰也不能對一個執政16年的黨內女王有任何挑釁。

這樣執政的16年，讓德國過關斬將經歷了風風雨雨的歐元危機、大量難民接收的危機以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）威脅。她說：「當然生命中沒有危機是好的，如果危機來了，就是要去面對與克服。」

沒錯，她是克服危機的領導人，但大風大雨過了之後，媽媽就應該放手讓孩子勇敢地張開翅膀高飛才對，但是媽媽型的女總理，她的擔心與過慮，使得這早該脫離母身、在天空翱翔、俯身掠食的德國雄鷹，卻因為她過度保護而無法振臂高飛。

16年媽媽總理緊緊的擁抱，就如同石膏包裹太久的腿部肌肉，讓肌肉蒼白無力行動，除了起跑慢了其他國家許多，在衝刺的時刻還喪失勇氣，跑不出應有的成績來。

承諾多施作少

最近德國街頭有個政黨競選招牌，政黨的宣傳標語極為煽動地暴露出對現今政權的反動：「說了2000個承諾，一個也沒有做到。」可以想見，德國內部對於梅克爾一成不變的穩定執政的忍耐程度，已到了有如火山要爆發的程度。

這個政黨的名稱叫德國馬列主義黨（MLPD），網頁介紹看到他們黨內幹部有著圓潤光滑的臉龐，戴著共產黨標誌圓帽，表情親切和善，感受不到他們要改革的氣象，乍看之下倒頗像電遊中跳上跳下的馬力歐。這個共產小黨雖然沒有什麼實力，不過也確實反映出民間的反彈。

數位化設備嚴重不足

總個來說，梅克爾近來最後這四年的執政結論，就是換任何人來執政的新局面，都會比她留任更好。

她執政12年後，再做的這四年並沒有帶給國家任何創新改革，對她抱以厚望的女權團體最後導致頹喪不說，即便是抵抗氣候變遷，以及國家全面創新數位化的改革，都是拖到不能再拖才緩慢被迫進行。

原本她12年任內就該早早全力完成的改革，因為德國兩大政黨的大聯盟執政，在野無實權監督，承諾的政策延宕無管控，政治有如老牛拖車的殘敗景象，讓德國在各項創新科技領域的競爭衰弱下來。直到COVID-19到來，梅克爾開的視訊會議連線數度中斷，才讓她察覺數位化基礎設備嚴重不足，網路速度比發展中國家還要蠻荒。

數位化的議題，11年前她就承認是一個非常重要的創新領域，承諾要更新設備趕上時代的腳步，但久久都只聽到樓梯響，這次的COVID-19讓德國的數位化加速更新，應該是此次傳染病帶給德國的創新契機。

目前在德國所有的醫療院所交換資訊，很多都還用傳真機，此次打疫苗的意願同意書與打完疫苗的證明書，都停留在紙本時代，一次疫苗施打同意書就要用三張紙來說明，最後的疫苗證明書要拿疫苗黃本，到各藥局去列印出來。一個人打完兩劑疫苗要用上六到八張影印紙，而加補的第三劑，因為沒有事前規劃，不在電腦系統中，所以又用了三張同意書列印出。

婦女權益無顯著提升

原本對她在女性權益提升充滿期待的人，在她的任內都要失望了。梅克爾甚至對於自己是否為女性主義者都不置可否。她說，大家如果認為她是，她就是。她自己不會拿這個名號來裝飾自己。

事實上她的任內確實對女性議題沒有太大著墨。2016年社民黨提出要求女性與男性薪資公平的提案，在國會也是躺了一年以上才通過。對於一定規模以上企業或股票上市公司的理監事會的女性成員人數，必須至少有30％以上的女性參與門檻的修法，也是至少等了十年以上，一延再延到2020年才終於立法通過。

環保政策原地踏步

曾於1994至1998年當過四年環境部長的她，全民多希望她在環保的領域能多著一點力，最後希望也仍落空。剛執政時她保證，要做到比1990年代減少40％的二氧化碳量，用以減低溫室效應的承諾，一直到去（2020）年因為COVID-19生產鏈中斷，飛機不能飛才終於達標。

怪不得年輕世代的「星期五為未來」的德國代表Luisa Neubauer說：「我們急切需要一個領導人，可以帶領我們往前走，並且即使是在人們產生質疑的時候，也同時可以不畏批評，做出讓大家覺得不舒服、但對國家是正確決策的領導人。」年輕世代會這樣吶喊質疑梅格爾，是因為她的黨內與國內不敢有人挑戰她權力的結果，這樣的梅克爾讓許多人厭煩，也讓人對國家失去願景。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航