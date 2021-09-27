【德國的梅克爾時代】「社會正義」成為選民最關心的議題，落寞16年的左派是否有機會重返執政？

自從2005年開始，社民黨從未在國會大選中勝過基督聯盟黨，但2021年9月3日社民黨破除這項魔咒，締造16年來第一次大選民調超越基督聯盟黨的紀錄，為紅色（社民黨的代表顏色）執政或左派執政掀起新希望。

2021年9月26日德國將舉行第20屆聯邦眾議院（Bundestag, 亦稱之為德國國會）選舉，這是今（2021）年最重要的一場選舉，約有45個政黨參加這次選舉。德國選舉法規定「只有得票率超過5％的政黨才能進入國會」，因此今年預計得以進入德國國會的政黨有七個，亦即基督聯盟黨（Union, 基民盟〔CDU〕和基社盟〔CSU〕組成）、社民黨（SPD）、綠黨（Grüne）、自民黨（FDP）、德國另類選擇黨（AfD）、左翼黨（Die Linke）。

其中，基督聯盟黨、社民黨與綠黨有推出總理候選人，其他四個政黨則沒有角逐總理大位的意願和能力；這讓基督聯盟黨的總理候選人拉舍特（Armin Laschet）、社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）與綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock），成為這次大選的重要觀察指標。

就各項民調結果來看，左派蕭茲的聲勢遠遠勝過右派的拉舍特，再加上同屬左派陣營的貝爾伯克亦緊緊跟在拉舍特之後，形成左派勢力圍攻右派之勢，而引發德國將出現左派政府的猜測。

然而，我們要問的是，德國左派的勢力為何能夠止跌回升與民調領先，梅克爾（Angela Merkel）的接班人拉舍特，真的沒有希望問鼎總理大位了嗎？對於這些議題我們可以從以下幾個面向來做觀察。

社會正義議題當道，讓左派政黨得到施力點

悉知，根據2021年9月3日的民調，德國選民認為最重要的政策議題依序為社會正義（51％）、氣候保護（39％）、新冠疫情（23％）、難民與庇護（21％）。由此可見，「新冠疫情」與「難民問題」對於這次大選的影響力已經退燒，而攸關勞工退休、男女平權與最低工資的「社會正義」議題，卻超越全球性的「氣候保護」議題，成為德國選民最關心的問題。

就解決「社會正義」的信任度上，有43％的德國民眾認為社民黨最有能力解決「社會正義」問題，基督聯盟黨只有12％、綠黨8％、自民黨4％、左翼黨9％、德國另類選擇黨 2％。很巧合的是，左派政黨的核心價值與議題專長也正好是在「社會正義」方面，因此，這樣的民意取向無非是做球給左派政黨，讓他們博得青睞。

此外，這也顯示出「民心思變」的意圖，在梅克爾執政16年下，德國政治的右派氛圍相當明顯，資方與富人常在維護德國經濟發展的思維下受到保護，而忽略了勞工與弱勢團體的福利；這次大選對於「社會正義」的重視，讓左派政黨取得優勢。

社民黨超前佈署，凝聚力大勝基督聯盟黨

2020年是社民黨的翻轉年。悉知，社民黨於2019年12月6日突破傳統選出雙箭頭黨魁後，兩位新任黨魁採取任務分工策略，在2020年8月10日推舉蕭茲擔任社民黨總理候選人，代表社民黨角逐總理大位。從那時候開始，蕭茲便成為社民黨的共主，所有黨資源的利用，以及政策論述都以蕭茲為中心，使社民黨成為一個團結政黨。

相對地，基督聯盟黨的團結力就比較薄弱了，這可以從拉舍特被推選為黨魁、總理候選人的吵鬧與艱辛過程得到印證。而蕭茲也巧妙利用其聯邦財政部長兼副總理的職位之便，把自己塑造成一位具有治國與危機管理能力的總理人選，例如：蕭茲對德國洪水受災戶快速撒錢賑災、疫情期間則當機立斷廢除不舉新債的「黑零」（Schwarz Null）政策，擴大赤字規模、發放新冠紓困金拯救德國經濟。

這些明快的決策都讓選民印象深刻，因此有五成左右的德國人認為蕭茲是總理的最佳人選，遠遠超越只有兩成左右信任度的拉舍特。（參見表一）

表一：總理候選人支持度比較表（％）

資料來源：ZDF, Politbarometer.

蕭茲強調延續梅克爾路線，稀釋拉舍特「梅克爾接班人」的優勢

梅克爾和柯爾（Helmut Kohl）是兩位德國在位最久的總理，主政16年之久。因此，梅克爾的政治勢力相當雄厚，而在梅克爾退出政壇之前，也刻意安排接替其位的屬意人選，其中之一就是拉舍特。也因此，拉舍特在梅克爾的加持下享有贏在起跑點的優勢。

但是，就結果論而言，這點優勢卻成為拉舍特民調不振的原因之一，因為前半段的選戰中，拉舍特只強調繼承梅克爾政策而不做詳細的政策論述，使得選民無法了解拉舍特的治國理念，而不給予支持；到了選戰後半段，拉舍特才積極論述自己的治國想法，這種選戰策略的調整能否改變選民對他的刻板印象，成為這次大選勝敗關鍵因素之一。

反觀蕭茲的選戰策略就高明多了，首先，蕭茲不談爭議性政策的改革，以免重蹈覆轍：我們都知道，社民黨在2017國會大選後曾經遭逢滅黨危機，支持度甚至跌到個位數字，其主要原因之一就是社民黨內嚴重的路線之爭，試圖與梅克爾路線切割走回社會民主主義路線，主張終結規範失業救濟金發放標準的哈爾茲計畫（Hartz IV），但是，所換來的結果是社民黨的政治大崩盤。

因此，在這次大選中，蕭茲就閉口不談哈爾茲計畫，反而強調要走梅克爾路線，讓德國在後梅克爾時代也能維持穩定與繁榮。

Photo Credit: AP / 達志影像

綠黨踩到綠色時機，行情扶搖直上

近幾年，綠色風潮席捲德國與歐洲，使得綠能環保政策成為主流，在這種環境下，綠黨成為最大受惠者。在2021德國國會大選過程中，綠黨的民調還曾經超越基督聯盟，成為支持度最高的政黨。

但是，2021年8月起，綠黨的支持度出現下滑趨勢，主要原因有二：第一，綠黨總理候選人貝爾伯克不實履歷與逃稅醜聞讓她形象大壞，甚至差點爆發類似台灣的「換柱」風波，使得綠黨黨內與支持者對貝爾伯克的信任度大幅下降。第二，綠黨過度烏托邦的綠色政策，跟當前拯救德國經濟的主流思想相衝突，讓許多選民改變立場轉而投靠其他陣營。

在綠黨積極進行內部協調之後，雖然穩固了陣腳，但氣勢已大不如前，在8月和9月的民調中，綠黨退居第三位，支持度落在17％至20％之間，雖然問鼎總理的希望渺茫，但比起2017大選的8.9％得票率，幾乎是翻倍成長，這也為德國左派勢力增加無比的戰力。

社民黨能否執政，仍難確定

民調一直領先的蕭茲在造勢會場中一再告訴選民：「您們如果支持蕭茲前進總理府，9月26日就要投給『社民黨』。」這段話除了說明德國大選是圈選政黨，而非圈選總理候選人的特色外，還充分反映了本屆大選高度的不可預測性，勝負很難預測。

就我們長期的觀察，今年德國國會選舉是歷屆最膠著、最不確定的一次選舉；截至選前一、兩天都沒辦法確定哪一個政黨篤定勝出，根據2021年9月17日的民調，有82％的受訪者還沒辦法論斷誰輸誰贏，這和四年前的明朗選情可說是天壤之別，2017年9月中就有將近六成（57％）的選民認為基督聯盟黨一定贏得大選。

然而造成這次大選難以預測的原因有二：第一，郵寄投票創歷史新高：因為新冠疫情的關係，許多德國人選擇郵寄投票以避免群聚感染，而郵寄投票的截止時間為投票當天18:00（亦即9月26日投票所關閉，開始計票的時間），專家估計大約有40％至50％的合格選民使用郵寄投票；換句話說，有將近一半的選民已經事先投票。因此，各政黨或總理候選人在選前最後幾天的全力衝刺，將影響不了近半數選民的投票意志，使得選前預測相當困難。

第二，有三分之一左右的選民投票意向未定：根據9月23日的民調，有將近三分之一的受訪者表示還不知道要投給哪位候選人，這當然跟這次膠著的選舉現象有關，這麼高的游離選票讓社民黨、基督聯盟黨，甚至綠黨都不敢自信地表示會贏得選舉。

根據9月23日的民調，社民黨的支持度仍舊維持在25％，而基督聯盟黨的支持度雖然略有提升達到23％，但仍然只比史上最低點（22％）多一個百分點。（參見表二）兩相比較，社民黨的民調只贏基督聯盟黨2％，這麼小的差距，讓基督聯盟黨隨時都有翻盤的機會；再加上1/3游離選民的變數，社民黨能否勝出，實在要等到開票當天才能下定論。

表二：德國2021國會大選民調表（％）

資料來源：ZDF, Politbarometer.

六種聯邦政府組合，小黨的支持成為關鍵

德國國會自從1961年起就沒有任何政黨能夠取得絕對多數而單獨執政，因此由兩個或兩個以上政黨組成的聯合政府（Koalition）就成為德國政治的常態。

截至目前為止，德國總共出現過四種聯合政府，亦即黑黃聯合政府（Union + FDP）、大聯合政府（Union + SPD）、紅黃聯合政府（SPD + FDP） 與紅綠聯合政府（SPD + Grüne）。而根據2021年9月24日的民調與席位分配（以基礎席位598席為計算標準，超過300席為過半多數），社民黨預測可以獲得164席、基督聯盟黨143席、綠黨103席、自民黨73席、德國另類選擇黨72席、左翼黨43席。

在這樣的席位結構下，下一屆聯合政府將有以下六種可能型態：

肯亞聯合政府／黑紅綠聯合政府（Union + SPD + Grüne，共410席） 德國聯合政府／黑紅黃聯合政府（Union + SPD + FDP，共380席） 紅綠燈聯合政府（SPD + FDP + Grüne，共340席） 牙買加聯合政府／黑黃綠聯合政府（Union + FDP + Grüne，共319席） 紅紅綠聯合政府（SPD + Linke + Grüne，共310席） 大聯合政府／黑紅聯合政府（Union + SPD，共307席）

準此以觀，未來德國新政府的6種可能的聯邦政府型態具有以下四大特色：第一，除大聯合政府外，在德國歷史中都未曾出現過其他五種聯合政府組合，新政府結構成為未來德國政治的新挑戰。第二，新聯合政府的組合突顯出黑紅爭霸的局面，社民黨可否取得總理大位成為焦點。

第三，德國政壇上所盛行的「不與AfD結盟」的原則仍未破除，使得AfD仍舊無緣參與執政。第四，如果基督聯盟黨與社民黨的「大聯合政府」破局，那麼綠黨與自民黨將扮演造王者角色，決定蕭茲或拉舍特成為新總理。

綜合而言，2021年德國大選是一場平分秋色（Kopf an Kopf Rennen）的選舉，讓緊張氣氛達到最高點。

自從2005年開始，社民黨從未在國會大選中勝過基督聯盟黨，但2021年9月3日社民黨破除這項魔咒，締造16年來第一次大選民調超越基督聯盟黨的紀錄，為紅色（社民黨的代表顏色）執政或左派執政掀起新希望。

未來的德國會出現左傾政府嗎？梅克爾主義會隨著梅克爾下台立刻消失嗎？值得我們繼續進一步觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航