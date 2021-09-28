【日本自民黨總裁選舉】抬轎的比坐轎的還忙，年輕世代能否拔除寄生上流的「安倍－麻生」體制？

日本自民黨總裁選戰熱鬧非凡，菅義偉9月3日在自民黨幹部會議，宣布不參與總裁選舉後，就算全國19個都道府縣還處在緊急事態、累積五波新冠感染、確診突破150萬，自民黨四路人馬在短短三週全部浮上檯面，不但首次出現兩位女性候選人，就連派閥首領、黨內大老都說不準，選戰會怎麼發展。

然而總裁選舉畢竟是黨內投票，誰是派系比較不討厭的選擇、誰是黨內最大公約數，誰就有一搏的本錢。

四路人馬不畏疫情廝殺？刀刀見骨寫歷史

總裁選舉第一輪由黨員382票和參眾兩院國會議員382票，總計764票決定，黨員票382票由全國110多萬具有投票資格的基層黨員換算而來，四位候選人不是歷任自民黨要職，就是有大臣經驗的政治老手，所以深知黨員票勢必將影響國會議員的投票意向，9月17日登記日後無不卯足全勁，透過空戰向地方黨員喊話。

行政改革擔當大臣河野太郎民調領先，現年58歲是所有參選者「最年輕」的一位，在30歲以下的選民中具有相對優勢，不過河野過去曾主張廢核，也是黨內少數公開贊成女性天皇制的政治人物，被說是黨內「異端」，這些「記號」逼得河野在宣布參選後就趕快比上嘴巴，被日本媒體揶揄是「封印」，河野的高人氣能否說動自民黨忠貞黨員力挺，將是出線的最大關鍵。

前黨政調會長岸田文雄打得中規中矩，早早就宣布要選，由於身兼岸田派代表，同時又獲得部分「細田派」、「麻生派」等大派閥的支持，黨內實力不弱，岸田大膽提出令和版本的「所得倍增計畫」，也端出數十兆日圓的經濟方案，主張在日本憲法中明白記載自衛隊，舉手投足都不忘展現自民黨「中道保守」的主流價值。

前總務大臣高市早苗得到前首相安倍的公開背書，強調要制定「日本人自己寫的新憲法」，「早苗三支箭」看上去就像是「安倍三支箭」，所以「早苗經濟學」走的是繼續金融寬鬆，擴大財政支援的路子。

搶在9月17日完成黨內20位議員連署推薦的是61歲的野田聖子，現任眾議員，也是自民黨代理幹事長。野田聖子過去四度參選，都在連署階段就出局，這次能搶在最後一刻出線，外傳或得黨內大老、前任幹事長二階俊博的力挺。與前三位候選人最不同的地方是，野田聖子主打男女平權、少子化、弱勢族群的政策議題，痛批其他三人「重中央、輕地方」。

自民黨總裁候選人：河野太郎、岸田文雄、高市早苗、野田聖子（從左至右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

抬轎的比坐轎的還忙？安倍、麻生抵死不退？

值得注意的是，這次自民黨總裁選舉，黨內各派閥都有一位以上的支持者，除了岸田派「上下一心」，誓言將選票全部灌給岸田文雄，黨內大派閥如細田派、麻生派、竹下派都已出現了選票分裂，不得不採行自主投票，試圖緩解派閥成員的壓力。

因為自民黨總裁篤定是日本第100屆首相，眾議院改選是下一個政治議程，目前選情穩定的資深眾議員傾向支持岸田、而年輕議員或當選邊緣的候選人，則希望能利用河野來拉抬聲勢，但各派閥也懂得「廣結善緣」，在候選人連署階段是「來者不拒」，否則如果不幸是對手當選，派閥將無法推薦人選入閣當大臣，勢必影響派閥的生存發展。

這次總裁選舉另個不能說的秘密，就是終結「安倍－麻生」體制，同步搶下自民黨「幹事長」，這個主導眾議院選舉的黨職，唯有如此，才能把首相位子坐大坐穩。

前首相安倍晉三當了八年首相，麻生太郎足足當了八年的副首相，安倍胞弟岸信夫也從參議員改當眾議員，極力維護這個體制，而二階俊博硬是連任四次幹事長，這些久居其位的「長老」，在這次總裁選舉仍想繼續扮演造王者，不過汲汲營營替自己營造位高、權重、無責的算盤，希望仿效日本首相森喜朗永久「寄生上流」，都已被媒體看穿，也都遭到黨內和輿論的批判。

派閥間的刀光劍影，更展現在血淋淋的「換票」上，安倍的死對頭、多次參選自民黨總裁且人氣不弱的石破茂，早早便宣布退出爭取總裁，改挺支持河野，而本想延後選舉，徐圖續任的菅義偉，在聽取小泉進次郎「保全名節」建言後退出，也轉向支持河野；但安倍所屬的細田派力挺無派閥的高市早苗，麻生率領的麻生派，並沒有全力支持河野，至少半數議員改挺岸田。

岸田看似在黨內各派閥「都有人」，但因為太早運作拿下二階俊博幹事長的位子，還推動取消連選連任的規定，選戰中盤、後盤，能不能化解二階的反撲，更是一大問題，高市和野田都希望撐到第二輪投票，讓政治身價飆漲，成為被拉攏的對象，不過如何整合大老的「命令」，跟自己的意思主張，將是一大難題。

此外，媒體對兩位女性候選人如「魁儡」般的無情批判，會不會發酵成國民最厭惡的記號，反倒讓兩人提前出局，再再都是未知數中的未知數。

暗盤交易？世代鬥爭？派閥政治是民主還是獨裁？

自民黨總裁選舉充分展現了一個政黨的分權、彈性、以及高度反應力，正面看待，自民黨的確是個能順應變局、時局的選舉機器，不過自民黨在永田町的382名議員，把派閥利益放在1.2億日本國民的心聲前面，這也是貨真價實的寡頭政治；此外，在野黨呆坐在旁，無力、無聲、無法監督，幾近被日本國民訕笑拋棄，這兩者共同刻劃出日本政治中一幅奇特且難解的「浮世繪」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航