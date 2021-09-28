【日本自民黨總裁選舉】天生反骨的「安倍繼承者」，高市早苗是有史以來離首相大位最近的女性

高市早苗看似在自民黨內開了許多先河，實際上她的許多觀念跟想法也被歸類為是傳統右派。包括她反對母系天皇與女性天皇、反對同性婚姻、反對夫妻分開姓氏、支持修改日本憲法、提升自衛隊位階到「國防軍」，並是當年安倍內閣內唯一一個參拜靖國神社的政治人物。

傳統右翼

「未來我們將修正《海上保安廳法》，必要時候會出動自衛隊一起共同應對，務必保護我們重要的領土。」在9月24日的日本自民黨辯論會上，對於中國在尖閣諸島海域騷擾問題，各候選人彼此較勁，而說出上述這句話的，是參加日本自民黨總裁選舉，現年60歲的高市早苗。

在總裁選舉期間，北韓也頻頻在日本海海域附近試射飛彈，造成不少輿論擔憂。未來日本的國防強化上，高市也主張日本「絕對要配置精密誘導功能的導彈」，並要透過日本「資訊戰」跟「電磁波攻擊」等讓敵方基地率先無力反擊；跟其他候選人言論相比，高市對國防主張相對明確易懂。

自民黨在9月29日舉行總裁選舉，這次選戰的四位候選人中，也首次包括高市早苗與野田聖子等兩位女性。然而，高市早苗發言給人的印象卻相對深刻，從她在9月8日召開記者會表明參選總裁後，也相繼獲得前首相安倍晉三與防衛大臣岸信夫等傳統保守派的支持，被認為是自民黨右派全力支持對象。

不隸屬自民黨內任何派閥的高市，雖然獲得安倍等人支持，但是安倍所隸屬的細田派（96人）中，也出現分裂投票傾向，一半支持高市、另一半支持另一候選人岸田文雄。根據保守估計，高市在382票國會議員票中，也有至少超過100票的支持。

而根據《每日新聞》在26日調查，顯示在自民黨支持者中，第一名為河野太郎的47％支持度，高市則是以28％位居第二，岸田則是18％支持度。若以實力來拼搏，高市早苗絕對有與河野、岸田較勁本錢。高市的「傳統、右派、善戰」形象，一直以來在自民黨存在已久。

高市善戰

1961年出生於日本古都奈良的高市，並非來自政治世家，父親在汽車公司上班、母親則擔任女警。高市雖然在嚴格家規中成長，但是小時候就顯現喜歡反抗的性格，高中時屢屢違反校規，騎重機上學外，還偷偷停在學校後門附近再爬鐵網進去學校。

高市雖然個性反骨，但是唸書成績不錯，大學時進入神戶大學專攻經營學，還參加樂團擔任鼓手，是「鐵娘子」、「黑色安息日」等重金屬團的忠實樂迷。由於專攻經營學，高市憧憬日本經營之神松下幸之助，畢業之後去報考了松下政經塾，考試前她還騎重機從神戶騎重機到神奈川的茅崎考場，最後正式錄取。

1987年從政經塾畢業後，高市前往美國擔任眾議院議員史基羅德（Pat Schroeder）的助理，到1989年回國，高市還在電視台主持節目一段時間。最後在1992年的31歲，高市決心走上政治家之路參選參議員。雖然第一次競選失敗，但是在隔年立刻以無黨籍身份當選眾議員，進軍國會。原先高市是前政黨「新進黨」成員，在1996年正式加入自民黨。

高市在當初任職國會議員時，還是改不了騎重機上班的習慣，後來在旁人勸說政治家騎重機「太危險」下，最後37歲時戒掉騎重機，但仍是閒暇之餘會看DVD與重機比賽。此外，她也是職棒阪神虎重度球迷，平時會一人買票進場看球外，家裡很多用具都是阪神虎的周邊商品。

除了2003至05年曾短暫離黨外，高市一直都是自民黨女性敢言人物，在2006年安倍晉三當選總裁執政後，高市也被延攬入閣，擔任内閣府特命擔當大臣。2012年高市成為首位女性的黨內政調會長，2014年成為首位女性總務大臣，一直當到2017年6月卸任，也是在任期間最久的總務大臣。能言善道、好辯論的她，常有「高市善戰」之說。

Photo Credit: AP / 達志影像

安倍路線

然而，高市早苗看似在自民黨內開了許多先河，實際上她的許多觀念跟想法也被歸類為是傳統右派。包括她反對母系天皇與女性天皇、反對同性婚姻、反對夫妻分開姓氏、支持修改日本憲法、提升自衛隊位階到「國防軍」，並是當年安倍內閣內唯一一個參拜靖國神社的政治人物。

也因此，高市早苗也被認為是可以持續繼承安倍晉三路線的政治家。對於修憲與否，高市早苗也是最直接表示「是時候讓日本人親手一起來制定新的日本國憲法了。」

誠然，在現今印太戰略大架構下，日本與美澳印等國的防衛戰略，與高市早苗的言論有些契合之處。其他三位候選人，也為了要順著印太戰略架構，因此對於國防跟外交的回答也相對積極，其中岸田文雄在此議題上態度轉變明顯，普遍也被認為是高市早苗的議論下，所做出的修正。

假若高市早苗當選，對於日本國內目前最重視的後疫情時代復興，高市也主張在疫苗打完兩劑後，開始恢復正常經濟生活。而在未來疫苗或藥物無法對抗更新的病毒變種時，也應該要跟在野黨籌備更完善地「緊急法律應對機制」，對於東京「是否封城」做出初步的見解。

但同時，高市當選的話，也意味過去自民黨的一些醜聞可能會被冷處理，包括安倍晉三的「賞櫻會問題」、菅義偉兒子疑似透過關係招待總務省高官等，未來可能會更缺乏監督。

台灣攜手

而就在高市早苗宣布參選總裁後，9月20日時台灣總統蔡英文也與高市，透過網路展開一場別開生面的網路會談。兩邊對於民主、自由、基本人權等普世價值相談甚歡外，高市早苗也明確表示，將來她會支持台灣參與任何國際組織，包括CPTPP、WHO、ICAO（國際民航組織）與ICPO（國際刑警組織）等。

說也巧合，台灣也於22日正式遞件申請參加CPTPP，後來也成為自民黨總裁辯論焦點，四位候選人不只一致表態歡迎台灣加入外，高市還稱「我很明確地會想幫助台灣加入TPP，會不惜一切支援台灣。」

事實上，對於世界上的女性政治家，高市都相當尊重，她最敬重的政治家便是已故前英國首相「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher），認為她「不會動搖信念、而是全力說服對方，這是我最喜歡的政治家風範。」而對於蔡英文總統，高市也在先前《產經新聞》專訪中表示「她是我憧憬的女性、真的很想當面請益，讓對台灣的關係能更近一步強化。」

可以預見，如果高市當選，那台日關係也許會相較其他人選，進入更進一步的強化期。包含經濟上的供應鏈、生物科技合作、安保戰略共享等。高市也將會成為日本有史以來第一位女首相，帶領日本疫情「戰後復興」。

成立於1955年，至今超過65年歷史都是由男性總裁主政的民黨。未來是否能出現首位新氣象「女總裁」，高市早苗或許是有史以來，離這個位置最近的女政治家。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航